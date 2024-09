Železní obři byli blízko. Česku pomohly stroje vyjíždějící jen v nejhorších chvílích

Zasahovali při tornádu, nejhorších sněhových kalamitách i záplavách v zahraničí. A nyní mají napilno i během extrémních povodní, které o víkendu zasáhly Česko. Záchranný útvar hasičského sboru je pro tyto události speciálně vybavený, v jeho garážích se skrývají stroje, jaké běžní hasiči nemají. Reportéři Aktuálně.cz nahlédli do jeho garáží ještě předtím, než arsenál vyjel do akce.

"Apokalypsa, všude je spousta bahna," popisovala starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová, když se městem proháněla extrémní povodeň, která s sebou brala vše, včetně lávek a domů. Zoufalí a vyděšení lidé, na které se ničivý živel v neděli valil, se ale měli na koho spolehnout.

Hasiči z bezvýchodné situace zachránili v okrese 230 lidí, další dva tisíce evakuovali. Bilance by přitom nebyla takto příznivá, kdyby hasiči nebyli připravení i na ty nejhorší podmínky. Do míst, kam by se nedostal člun ani hasičské auto, vyrážel pancéřový kolos připomínající tank. Jen obarvený na červeno.

Přivezl ho sem hasičský záchranný útvar, pro něhož jsou extrémní situace specialitou. Tento oddíl sídlí v Hlučíně nedaleko Ostravy, rozmístěný je i v Jihlavě a ve Zbirohu. Zaměřuje se právě na události, jako jsou povodně, sněhové kalamity, vichřice, zemětřesení nebo tornáda.

Ve svém držení má pořádnou techniku. Třeba právě pásový transportér PTS 10, určený pro pomoc během nejhorších živelních katastrof. V neděli nastal čas ho zapojit do akce.

"Tato speciální technika byla pro potřebu zabezpečení přepravy velkého množství osob a materiálu na místo mimořádné události dopravena v odpoledních hodinách prostřednictvím tahače s návěsem," vysvětlila Jana Urbancová z hasičského záchranného útvaru.

Z jeho garáží od sobotního rána, kdy záplavy začaly, vyjíždí do širokého okolí stroje, které běžní hasiči k dispozici nemají. "Na zvládání povodňové situace v Moravskoslezském a Olomouckém kraji se aktuálně podílí 53 příslušníků záchranného útvaru s bezmála 40 kusy techniky," objasnila Urbancová. Reportéři měli možnost nahlédnout přímo do garáží záchranného útvaru ve chvíli, kdy většina strojů na nasazení teprve čekala (na snímky se podívejte ve fotogalerii v úvodu článku).

"Dnes už byla vyslána sklopná tatra na rozvoz písků. Dále pak vyjel víceúčelový stroj Huddig. Ten bude pročišťovat propusti, zanesená koryta řek, aby se tam voda nehromadila. Do Bělé pod Pradědem vyrazil univerzální dokončovací stroj," řekla Urbancová v sobotu, kdy záplavy teprve začínaly. Už v tu chvíli byla technika naložená na korbách tak, aby mohli hasiči jen nasednout a jet.

Během víkendu a pondělí vyjela do terénu velká část působivého arsenálu. A to včetně těch strojů, které jsou určené jen pro ty nejextrémnější situace, jako jsou právě pásové transportéry. "Do každého se vejde až 72 osob. Na střechu se vejde i osobní auto. Používají se pro evakuaci, kdy už je místo odříznuté od komunikací," uvedla Urbancová.

Mezi naopak nejpoužívanější techniku patří pásové rypadlo. Vyjíždí třeba v případech velkých požárů, využívá se ke stržení budov. V akci bylo například během nedávného požáru bazénu v Českém Krumlově. Dá se ale využít během povodní. "Dokáže odstraňovat zábrany z komunikací, případně strhávat další konstrukce, suť, cokoli," popsala stroj Urbancová. K tomu se díky pásu umí pohybovat i po křivolakém terénu.

Při odklízení následků budou potřeba i obří mobilní čerpadla, kterými čeští hasiči pomáhali i při zimních povodních ve Francii, anebo také vůz nazývaný sací bagr. "Je to takový obří vysavač," řekla Urbancová. "Dá se to využít na odsávání bahna z cesty, vody ze sklepů. Čehokoli. Nevadí tomu nečistoty, nasaje se to."

Specializací záchranného útvaru ale není jen technika. Mimo to má na starost také deset skladů s centrálními zásobami hasičského sboru. Z těch už se stihlo rozvést 15 tisíc dvoukomorových pytlů včetně plniček. Do Moravskoslezského kraje pak směřovalo pět set postelí a čtyři stovky spacáků.

Video: Tyto povodně jsou třetí nejvýznamnější, které jsme tu měli, komentuje hydrolog (16. 9. 2024)