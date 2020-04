Žalobci od Bradáčové rozšířili dotační kauzu za miliardy, spadl do ní bývalý hejtman

Když Vrchní státní zastupitelství v Praze loni v červnu přijalo návrh na podání obžaloby v kauze možných machinací za miliardy korun v dotačním programu Severozápad, případ čítal 26 jmen. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, v dubnu k nim přibylo další. Žalobci do případu zahrnuli bývalého hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce (dříve ODS). Jeho údajné provinění přitom v manipulaci s eurofondy nespočívá.

Rozsáhlou kauzu zahrnující regionální politiky, manažery či advokáty, kteří z dotačního programu Severozápad údajně vyvedli zhruba 10 miliard korun, objasňovala policie pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Praze vedeného Lenkou Bradáčovou více než dva a půl roku. Loni v červnu kriminalisté požádali o podání obžaloby na 26 lidí.

Vedle toho Národní centrála proti organizovanému zločinu vyšetřovala v dotačním úřadu Severozápad možnou personální "malou domů". Šlo o obsazení postu ředitele Petrem Kušnierzem, pro kterého měli účelově nachystat konkurz někdejší hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc a stávající ředitel úřadu Petr Vráblík. Loni v září dostalo vrchní státní zastupitelství na stůl spis s návrhem poslední dva jmenované obžalovat.

Jak ale nyní zjistil deník Aktuálně.cz, pokud kauzy zamíří k soudu, půjdou tam coby jedna. V první půli dubna dozorový žalobce Tomáš Minx z Vrchního státního zastupitelství v Praze rozhodl spojit Šulcův případ s kauzou možných dotačních manipulací za 10 miliard korun. Nyní tedy největší dotační kauza posledních let čítá 27 jmen.

"Případ aktuálně nekomentuji," nechtěl státní zástupce Minx Aktuálně.cz vysvětlit spojení kauz. Podle informací Aktuálně.cz z trestního spisu ho k rozhodnutí dovedlo angažmá Petra Vráblíka v obou větvích. Figuruje v údajných dotačních manipulacích za miliardy, stejně jako měl se Šulcem ve prospěch Kušnierze podvodně organizovat výběrové řízení na post ředitele.

Advokát: Vyšachovali nás z obhajoby

Konkurz je podle Minxe vyústěním systému machinací s dotacemi. Jeho dva údajní hlavní hybatelé - zákulisní hráči severočeského byznysu a politiky Daniel Ježek a Alexandr Novák (oba dříve ODS) - si potřebovali toto uspořádání pojistit. Do vzorce jim zapadal coby vhodný adept na řízení úřadu Petr Kušnierz. Vráblík podle toho začal chystat konkurz, Šulc se měl z obavy o své udržení v politické struktuře úřadu přidat.

Policie je kvůli konkurzu obvinila v létě 2018, tehdy byli součástí hlavního případu. Loni v březnu je však státní zástupce vyřadil do samostatné větve, zatímco v hlavní dál pokračovaly vyšetřovací úkony. V červnu je policie uzavřela a požádala pro 26 pachatelů o obžalobu. O jejím podání žalobce Minx dosud nerozhodl. V tuto chvíli ale není jasné, co se v mezidobí změnilo, že kauzy opět sloučil v jednu.

Kauza ROP Severozápad za 10 miliard korun Petr Kušnierz je klíčovou postavou a korunním svědkem v hlavní větvi kauzy ROP Severozápad, v níž policie spustila zatýkání v prosinci 2016. Jde v ní o údajné machinace s dotačními projekty v hodnotě zhruba 10 miliard korun, po ukončení práce NCOZ čeká nyní na rozhodnutí o podání obžaloby 27 lidí. Podle kriminalistů skupina, kam náleží bývalí nejvyšší regionální politici ODS a ČSSD, podnikatelé či úředníci, spravovali dotační program Severozápad tak, že peníze v rozporu se všemi pravidly proudily ke spřáteleným lidem a firmám. Mezi stíhanými jsou třeba bývalá ústecká hejtmanka Jana Vaňhová, její někdejší náměstek Pavel Kouda, karlovarský exhejtman Josef Novotný či vlivní severočeští podnikatelé spjatí s ODS Daniel Ježek nebo Alexandr Novák. Seznam Zprávy loni v červnu upozornily, že policie všechny obviněné navrhla obžalovat. Sám Petr Kušnierz neřídil dotační Severozápad dlouho, ve funkci skončil po zatčení za dílčí korupci ve svůj prospěch v březnu 2011. Policie ho pak opakovaně obvinila z dalších kauz spjatých se správou dotací. Kvůli tomu strávil strávil za mřížemi více než pět let, na svobodu se dostal v prosinci 2018.





Právní zástupce exhejtmana Daniel Volák s aktuálním zařazením svého klienta do hlavního případu nesouhlasí. Poukazuje na to, že tím přišel o možnost ho efektivně bránit. "Vyšachovali nás z obhajoby, považuji to za nepřípustné a za porušení práva na obhajobu a práva na spravedlivý proces," sdělil Aktuálně.cz advokát.

"Ředitelem budeš po dohodě se Šulcem"

Advokát Volák upozorňuje, že ačkoliv je nyní Šulc součástí hlavní linie, o jejím průběhu nemá od loňského března kvůli tehdejšímu vyloučení informace. Nemohl se například seznámit se spisem před jeho uzavřením. "Nemohl jsem klienta aktivně hájit. Mohu to považovat za účelovou snahu mediálně vtáhnout inženýra Šulce do kauzy dotací, se kterými nemá nic společného," komentuje Volák aktuální vývoj.

Podal proto podnět k Nejvyššímu státnímu zastupitelství, aby postup žalobce Minxe prověřilo a ideálně podle Voláka obě větve znovu osamostatnilo. "Pokud bude podnět vyhodnocen tak, že je potřeba přezkoumat postup dozorového státního zástupce, tak je to teoreticky možné," řekl Aktuálně.cz mluvčí instituce Petr Malý. Zdůraznil však, že rozhodnutí nejvyššího žalobce Pavla Zemana nelze předjímat.

Zmíněné výběrové řízení na post ředitele dotačního úřadu Severozápad, jenž rozděloval evropské subvence pro Ústecký a Karlovarský kraj, probíhalo v listopadu a první půli prosince 2009. Jiří Šulc byl tehdy předsedou řídícího výboru, jenž úřad politicky zastřešoval a žádosti o dotace v důsledku schvaloval. Šulc z této pozice jmenoval komisi, která měla nového ředitele vybrat. Sám byl její součástí.

Podle kriminalistů konkurz podle pokynu Daniela Ježka směřoval k tomu, že v něm zvítězí právě Kušnierz. Stávající ředitel Vráblík se měl stát jeho zástupcem. "Ředitelem bys měl být od 11. prosince po dohodě se Šulcem," psal třeba 19. listopadu 2009 Vráblík Kušnierzovi v e-mailu, který zachytila policie šest dní předtím, než bylo výběrové řízení vyhlášeno. Vráblík se také předem dotazoval, jaký chce Kušnierz mobil či sekretářku.

Kvůli Kušnierzovi už jeden trest padl

Výběrové řízení se završilo tak, jak plyne z policejních poznatků. Komise ze tří kandidátů doporučila jako nejlepšího Kušnierze, ruku pro něj zvedl i Šulc. Řídící výbor ho potom 11. prosince 2009 jednomyslně do funkce jmenoval. Kušnierz pro exhejtmana nebyl neznámou postavou, v 90. letech spolu působili na tehdejším Městském úřadu v Mostě. Šulc tam byl starostou a Kušnierz šéfem odboru investic.

Exhejtmanův advokát Daniel Volák odmítá, že by se jeho klient v konkurzu angažoval nezákonně. Upozorňuje, že výběrové řízení nepodléhalo zákonu o úřednících, na což se má odvolávat policie, ale zákoníku práce. Navíc rozporuje průběh konkurzu tak, jak ho popisuje policie. "I kdyby můj klient něco ovlivňoval, tak to rozhodně nebylo v úmyslu a s cílem, takže to nebyl trestný čin," je přesvědčený.

Jiří Šulc byl jednou z nejvýraznějších postav politického života Ústeckého kraje. V letech 2000 až 2008 byl hejtmanem, do roku 2009 několik let vedl regionální ODS a mezi roky 2010 a 2013 byl poslancem. Byla to jeho poslední politická funkce. Pak odstartovaly jeho problémy s trestním zákonem. V lednu 2018 obdržel nepravomocnou podmínku, že Kušnierzovi po odvolání z postu ředitele sjednal nelegální zlatý padák ve výši 385 tisíc korun.