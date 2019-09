Kriminalisté žádají obžalobu pro ústeckého exhejtmana Šulce kvůli trafice pro známého

Když se hledal ředitel dotačního úřadu Severozápad, slovo tehdejšího hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce mělo hlavní váhu. Z konkurzu vyšel jako vítěz jeho známý z dřívějšího působení na mosteckém městském úřadu Petr Kušnierz. Podle policie nechal exhejtman výběrové řízení zmanipulovat právě ve prospěch bývalého kolegy a kvůli tomu ho nyní podle zjištění deníku Aktuálně.cz navrhla obžalovat.

"K dnešnímu dni eviduji návrhy policejního orgánu na podání obžaloby obou obviněných," potvrdil deníku Aktuálně.cz dozorující žalobce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Tomáš Minx. Vedle Šulce chce policie postavit před soud Petra Vráblíka, který byl Kušnierzovým předchůdcem ve funkci a měl se podle kriminalistů na ohnutí konkurzu podílet. Podle policie se mají zodpovídat ze zneužití pravomoci úřední osoby.

Ze zmíněného trestného činu oba muže obvinili kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu loni v srpnu, případ tedy předali do rukou státního zástupce po více než roce. Spis zkompletovali už během prázdnin, Šulc a Vráblík se s ním seznámili v červenci a srpnu. Policii mohli navrhnout doplnit důkazy. Exhejtmanův advokát Daniel Volák žádal, aby státní zástupce stíhání jeho klienta zastavil.

Na řadě je nyní žalobce Minx. Po prostudování spisu musí rozhodnout, zda případ obstojí před soudem a je na místě podat na oba muže obžalobu. Státní zástupci v obdobných případech nezvažují další krok zpravidla více než dva měsíce. Vedle obžaloby má Minx další dvě volby: stíhání Šulce s Vráblíkem může zastavit nebo vrátit kauzu do rukou kriminalistů k dopracování.

Ředitelem po dohodě se Šulcem

"U policie je to logický závěr, protože takto to celou dobu vyšetřovali. Já jsem od nich ani nic jiného nečekal," reagoval pro Aktuálně.cz na posun v kauze exhejtmanův advokát Volák. Stále spoléhá na to, že ve hře má zmíněnou žádost o zastavení stíhání. "Podívejme se na kauzu Čapí hnízdo. Policie sice může mít nějaký názor, ale uvidíme, jak rozhodne žalobce," dodal.

Případ spadá do roku 2009, výběrové řízení probíhalo v listopadu. Jiří Šulc seděl v čele řídicího výboru dotačního úřadu Severozápad, jenž se skládal z vybraných politiků Ústeckého a Karlovarského kraje. Úřad v obou regionech rozděloval peníze z evropských fondů. Výbor měl konečné slovo při výběru ředitele. Rozhodoval na základě doporučení výběrové komise, kterou Šulc jmenoval. Sám byl také jejím členem.

Podle policie exhejtman společně s dosluhujícím ředitelem úřadu Vráblíkem směřovali konkurz k tomu, aby z něj vyšel vítězně Kušnierz. "Ředitelem bys měl být od 11. prosince po dohodě se Šulcem," psal třeba 19. listopadu 2009 Vráblík v e-mailu Kušnierzovi zachyceném policií šest dní před tím, než bylo výběrové řízení vyhlášeno. "S politiky z Karlových Varů je to předjednané," psal mu o týden později.

Vráblík se také podle zachycené komunikace s Kušnierzem ještě před jeho vítězstvím domlouval na tom, jaký chce mobil či sekretářku. Řízení skončilo v souladu s tím, jak vyplývalo ze zajištěné komunikace. Řídicí výbor 11. prosince 2009 jmenoval šéfem dotačního úřadu právě Kušnierze. Se Šulcem k sobě měli blízko. V 90. letech se potkávali na tehdejším Městském úřadu v Mostě, kde Šulc sloužil coby starosta a Kušnierz jako šéf odboru investic.

Trestný čin to nebyl, říká advokát

Šulcův advokát Daniel Volák je přesvědčený, že jeho klient se ničeho nedopustil. "Dokonce bych šel tak daleko, že ani ten skutek tak, jak je popisován policií, se nestal," uvedl. Pokud by podle svých slov připustil, že Šulc přece jen ze zákulisí zasáhl do výběrového řízení, žádný zákon neporušil. "I kdyby můj klient něco ovlivňoval, tak to rozhodně nebylo v úmyslu a s cílem, takže to nebyl trestný čin," je přesvědčený advokát.

Kauza ROP Severozápad za 10 miliard korun Petr Kušnierz je klíčovou postavou a korunním svědkem v hlavní větvi kauzy ROP Severozápad, v níž policie spustila zatýkání v prosinci 2016. Jde v ní o údajné machinace s dotačními projekty v hodnotě zhruba 10 miliard korun, NCOZ v ní stíhá 26 lidí. Podle kriminalistů skupina, kam náleží bývalí špičkoví regionální politici ODS a ČSSD, podnikatelé či úředníci, spravovali dotační program Severozápad tak, že peníze v rozporu se všemi pravidly proudily ke spřáteleným lidem a firmám.

Mezi stíhanými jsou třeba bývalá ústecká hejtmanka Jana Vaňhová, karlovarský exhejtman Josef Novotný či vlivní severočeští podnikatelé spjatí s ODS Daniel Ježek nebo Alexandr Novák. Seznam Zprávy letos v červnu upozornily, že policie všechny obviněné navrhla obžalovat.

Jiří Šulc v posledních letech vyklidil vlivné pozice. Zatímco v minulé dekádě sloužil dvě období coby hejtman Ústeckého kraje, řídil regionální ODS a v letech 2010 a 2013 zasedal v Poslanecké sněmovně, poslední roky z politiky zmizel. A dostal se do potíží se zákonem. V lednu 2018 dostal nepravomocný podmíněný trest za to, že Kušnierzovi po odvolání z postu ředitele sjednal nelegální zlatý padák ve výši 385 tisíc. Navíc ho trápí i zdraví, je v invalidním důchodu.

Petr Vráblík, druhý obviněný v této kauze, momentálně z pověření řídí Katedru přírodních věd Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na Petra Kušnierze v případech kolem dotačního úřadu Severozápad kvůli korupci či zneužití pravomoci dopadly už dva pravomocné rozsudky, dohromady pobyl ve vězení pět a půl roku.