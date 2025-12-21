Zabít, či nezabít řádícího vraha? Podle zákona to nemusí být správně, varuje expert

„Když už vím, že se blíží aktivní střelec, připravím si něco těžkého, co po něm hodím... A domluvíme se – já ho tím fláknu, vy na něj skočíte,“ radí střelecký instruktor Zdeněk Charvát. Pokud útočníkovi seberu zbraň, je nejlepší ho ihned zastřelit. Jenže: „Podle zákona to není správně, protože už netrvá útok.“ Od tragické střelby na Filozofické fakultě v Praze uplynuly v neděli právě dva roky.
„Kudy uteču, kdyby se něco stalo? Jakým schodištěm půjdu? Dokážu zamknout dveře? Které zdi jsou z betonu a které z umakartu?“ To by si člověk měl předem uvědomit, pokud chce být připraven na útok, jaký se právě před dvěma lety stal v české metropoli, radí dlouholetý policejní instruktor Zdeněk Charvát. A varuje: „Kdyby se útok nestal v Praze, kde je velká koncentrace policistů, ale někde na okresním městě, obětí je mnohem více.“
„Musíte se naučit předvídat stejně, jako když předvídáte při jízdě autem,“ popisuje odborník. „Kudy uteču, kdyby se něco stalo? Jakým schodištěm půjdu? Dokážu zamknout dveře? Které zdi jsou z betonu a které z umakartu?“ To by si člověk měl předem uvědomit, pokud chce být připraven na útok, jaký se stal před dvěma lety na fakultě.
Podle Charváta policie od okamžiku prvního zavolání z fakulty, že došlo ke střelbě, fungovala na jedničku. „Američané nám tleskali, když viděli zásah policie na fakultě,“ vzpomíná dlouholetý policejní instruktor Zdeněk Charvát na dva roky starý případ masakru v centru metropole. Charvát je autorem první české metodiky zásahu proti aktivnímu střelci.
Dá se podobné tragédii zabránit? „Určitě bych ze škol nedělal druhé letiště s bezpečnostními rámy. Fungovat ale budou různé systémy zamykání a zablokování dveří. Budou fungovat takzvané panic tlačítka, která mohou být v každé třídě. Je dobré koukat kolem sebe a sledovat a nahlašovat potenciálně rizikové osoby – když se někdo divně vyjadřuje nebo chová, nenechám si to pro sebe…“
Omezení různých typů zbraní, třeba samonabíjecích pušek, podle Charváta k ničemu nevede. Spíše než typ zbraně hraje roli, jak je ten člověk vycvičen. Při nedávném teroristickém útoku na pláži v Sydney dokázali vrazi udělat velkou neplechu s loveckými puškami. Vrah z fakulty naopak moderní a výkonnou samonabíjecí puškou nikoho netrefil a většinu obětí zabil pistolí.
Mohlo by vás také zajímat: Hrdina ze Sydney porušil zákon. Morálně to bylo správně, říká střelecký instruktor
V desítce už se držím pár let, hlásí Ledecká. Stěžovala si na protivítr
Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká se v superobřím slalomu Světového poháru ve Val d'Isere dělila o 9. místo. Po šesté příčce ze sobotního sjezdu se podruhé v této sezoně dostala do nejlepší desítky. Vyhrála italská lyžařka Sofia Goggiaová, na kterou Ledecká ztratila 94 setin sekundy.
Sedm kulí jako v Sarajevu, ale vedle. Davidová byla na střelnici nejhorší ze všech
V závodech s hromadným startem na Světovém poháru v Annecy si z pětice českých biatlonistů vedl nejlépe Michal Krčmář, který s jednou chybou na střelnici obsadil 14. místo. Vítězslav Hornig minul o jeden terč více a byl šestnáctý.
Při usínání děláme fatální chybu. Co říkají nová data o spánku Čechů
Jen polovina obyvatel Česka si myslí, že spí dostatečně dlouho. Vyplývá to z rozsáhlé studie společnosti Ikea, která se soustředila na to, jak vnímají spánek lidé z více než 50 zemí. Datová redakce Aktuálně.cz na jejím základě přináší přehled toho, kde se spí nejlépe.
"Kalamita Krejčí." Na Čecha se v Anglii valí kritika, jeho spoluhráč terčem agrese
Sobotní odpoledne přineslo smutné potvrzení: Wolves budou aspirovat na potupnou pozici nejhoršího týmu v historii anglického fotbalu. Vyhrát nedokázali ani doma proti Brentfordu a zůstávají beznadějně poslední se 2 body ze 17 utkání. V klíčové chvíli týmu nepomohlo defenzivní zaváhání českého stopera Ladislava Krejčího.
ŽIVĚRusové unesli na 50 vesničanů ze Sumské oblasti, oznámili Ukrajinci
Ruští vojáci vstoupili do příhraniční vesnice v ukrajinské Sumské oblasti a na území Ruska odvezli asi 50 civilistů. Podle serveru Suspilne to uvedla starostka obce Hrabovske Larysa Kremeznová. Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec informoval, že Rusové civilisty zadrželi zřejmě ve čtvrtek a odvezli je v sobotu.