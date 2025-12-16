Mezi oběťmi útoku v Sydney je přeživší holokaustu i desetiletá dívka

Dívka s jemnou duší, milující babička, která rozvážela jídlo potřebným, mladý muž pro svou laskavost přezdívaný "zlatý člověk" či 87letý přeživší holokaustu, který našel útočiště v Austrálii. Tak agentura AP popisuje některé z obětí nedělní střelby na oslavách židovského svátku chanuka na pláži Bondi Beach v Sydney. Podle policie šlo o teroristický útok inspirovaný Islámským státem.
Desetiletá Matilda, jejíž příjmení nebylo na žádost rodiny zveřejněno, byla nejmladší obětí. Její učitelka jazyků Irina Goodhewová, která pro truchlící rodinu založila sbírku na platformě GoFundMe, v příspěvku na facebooku píše o jemné dívce, která viděla krásu v každém. "Matilda byla bystrá a milující duše, která nás učila, že skutečná dobrota se nachází ve sdílené lásce a soucitu," napsala Goodhewová.
Eli Schlanger, pomocný rabín v Bondi, organizoval nedělní plážovou oslavu chanuky. Podle ortodoxního židovského hnutí Chabad Lubavič, jehož byl členem, byl otcem pěti dětí, z nichž nejmladší se narodilo teprve před dvěma měsíci. Jedenačtyřicetiletý Schlanger se narodil v Londýně a působil také jako kaplan ve vězení a v jedné ze sydneyských nemocnic.
Chodil pomáhat tam, kde byl potřeba, včetně věznic, řekl jeho přítel Ben Wright. "Eli byl velmi výjimečný člověk," dodal s tím, že velkou část svého času věnoval snaze přimět židy k tomu, aby udělali jeden dobrý skutek. Během útoku Wright viděl, jak jsou přátelé i cizí lidé vražděni, zatímco držel v náručí své šest měsíců staré dítě. Uvedl také, že doufá, že se dokáže přiblížit Schlangerově dobrotě.
Yaakov Levitan, rabín a otec čtyř dětí, byl podle hnutí Chabad Lubavič známý svou laskavostí a oddaností pomoci druhým. Hnutí jej popsalo jako "zásadní pilíř" židovské komunity v Sydney. Devětatřicetiletý Levitan, původem z Johannesburgu, působil jako předseda spolku Chabad of Bondi a byl součástí židovského náboženského soudu Beth Din v Sydney.
Marika Poganyová, dvaaosmdesátiletá babička a komunitní dobrovolnice, rozvážela tisíce košer jídel lidem v nouzi, uvedla ve svém prohlášení federace židovských obcí v Maďarsku. Sydneyská dobrovolnická služba pro židovské seniory COA uvedla v příspěvku na instagramu, že Poganyová byla "zdrojem tepla pro tisíce lidí".
Bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová označila Poganyovou za svou "dlouholetou blízkou přítelkyni", která od roku 1989 navštěvovala Slovensko každý rok.
Dan Elkayam, sedmadvacetiletý francouzský občan, kterého jeho bratr Jérémie popsal jako "zlatého člověka", byl talentovaný fotbalista, který žil se svou přítelkyní na východním předměstí Sydney. Stanici France Info Jérémie řekl, že jeho bratr byl "výjimečný člověk (…) který si uměl užívat života, nebyl vůbec materialistický, chápal hodnotu věcí a miloval cestování". "Jsme čtyři bratři a ze všech čtyř byl pro mě ten nejlaskavější," řekl Jérémie Elkayam.
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot napsal v příspěvku na síti X, že Elkayamova smrt je "dalším tragickým projevem odporného nárůstu antisemitské nenávisti, kterou musíme porazit".
Peter Meagher, mezi přáteli známý jako Marzo, byl vysloužilý policista, manažer týmu a oblíbený dobrovolník v ragbyovém klubu Randwick. Ten v pondělním prohlášení odsoudil "odporný cílený útok na naši židovskou komunitu" a označil Meaghera za "naprostou legendu našeho klubu". Meagher byl na oslavách chanuky v Bondi jako fotograf, uvedl klub s tím, se jednoduše ocitl "na špatném místě ve špatný čas".
Dvaašedesátiletý Reuven Morrison podle své dcery Sheiny Gutnickové zemřel, když se snažil zastavit jednoho ze střelců. Gutnicková řekla stanici CBS News, že jejím otcem je muž zachycený na široce sdíleném videu, jak hází předměty - podle ní cihly - po ozbrojenci poté, co jiný kolemjdoucí, Ahmed al Ahmed, zápasil s jedním ze střelců a vytrhl mu zbraň z rukou.
Morrison se před padesáti lety přistěhoval do Austrálie z tehdejšího Sovětského svazu, aby unikl antisemitskému pronásledování. Myslel si, že Austrálie bude bezpečná, řekla Gutnicková.
Alex Kleytman byl 87letý přeživší holokaustu, který se do Austrálie přestěhoval z Ukrajiny. Jeho manželka Larisa Kleytmanová listu The Australian řekla, že její manžel zemřel, když ji chránil. "Stáli jsme a najednou zaznělo 'bum bum' a všichni padli na zem," řekla. "Přitiskl se ke mně, protože chtěl zůstat blízko mě," dodala.
Podle organizace JewishCare, poskytovatele služeb židovské komunitě v Austrálii, tato dvojice přežila v dětství "nevýslovný teror holokaustu" a později se přestěhovala do Austrálie.
Tibor Weitzen, osmasedmdesátiletý dědeček, který viděl v lidech to nejlepší, se do Austrálie přistěhoval z Izraele v roce 1988, uvedla jeho vnučka. "Můj dědeček byl skutečně tím nejlepším, co si můžete přát," řekla Leor Amzalaková australské veřejnoprávní stanici ABC. "Byl na nás tak pyšný (...) a miloval nás víc než samotný život," dodala.
Michelin Bib Gourmand v Česku: kam zajít na špičkové jídlo, které nezruinuje peněženku
Michelin Bib Gourmand už dávno není jen „útěchou“ pro restaurace bez hvězdy. Naopak – jde o prestižní ocenění pro podniky, které dokážou nabídnout špičkovou kuchyni za férovou cenu. V Česku jich každým rokem přibývá a dokazují, že skvěle se najíst dnes neznamená utratit jmění ani rezervovat stůl měsíce dopředu.
Křehký Tanec s medvědem. Do kin se chystá silný film o těžké rodičovské volbě
Už příští rok v březnu dorazí do kin intimní a vizuálně působivé drama Tanec s medvědem, ve kterém se v hlavních rolích představí držitelé Českých lvů Pavla Gajdošíková a Kryštof Hádek. Film režisérky Jitky Rudolfové přináší hluboce emotivní sondu do partnerství, jež je postaveno před zásadní rozhodnutí.
Bitva pohlaví? Nesrovnávejte mě se Sabalenkovou, rýpla si Kingová. Bojí se důsledků
Byla první hráčkou, která šla s kůží na trh. Střetla se v otevřeném zápase s mužem. Teď bude bývalý tenistka Billie Jean Kigová sledovat, jak se o něco podobného pokusí současná ženská jednička Aryna Sabalenková proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi. Nadšená z toho ale není.
ŽIVĚŽádné ústupky ani kompromis. Moskva vzkázala, jak je ochotna přistoupit na mír
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině.
ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.