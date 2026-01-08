Oběti neznal, zabíjet chtěl i v mateřské školce. Vrah z Hradce má potvrzený trest

Za vraždu dvou žen v obchodě v Hradci Králové ve čtvrtek Vrchní soud v Praze potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci. Zamítl jeho odvolání. Obžalovaný se k činu přiznal, nesouhlasil ale s výší trestu a s uložením detence. Čtvrteční rozhodnutí odvolacího soudu je pravomocné.
Odvolací senát potvrdil rozhodnutí královéhradeckého krajského soudu. Vyměřený trest je podle předsedy senátu Jana Bednáře zcela zákonný. Motivem činu byla podle soudů u obžalovaného sexuální deviace - agresivní sadismus. Jeho ovládací schopnosti tak byly v době činu kvůli poruše podstatně snížené, schopnost rozpoznat trestnost jednání ale podle znalců zůstala zachována.
Podle soudce navíc mladík čin dlouhodobě plánoval, připravoval a vyhledával si možné cíle. V jednu chvíli podle soudce plánoval útok i na mateřskou školu. Snížení ovládacích schopností je podle soudu zohledněno tím, že obžalovanému neuložil nejpřísnější možný trest, tedy deset let vězení. Uložení detence je pak podle soudce nutné, protože porucha obžalovaného je neléčitelná a je nutné zajistit, že po odpykání trestu nebude rizikem pro společnost.
Obžalovaný zaútočil noži na dvě prodavačky v obchodě v Hradci Králové loni 20. února krátce po otevření provozovny. Oběti neznal. Ženám bylo 19 a 38 let. První podle spisu muž zasadil 26 bodných a řezných ran, druhou poškozenou bodl čtyřikrát. I přes okamžitou pomoc ženy na místě zemřely.
V době spáchání činu bylo obžalovanému 16 let. Čtvrteční jednání bylo kvůli věku pachatele neveřejné, rozhodnutí soud vyhlásil veřejně. Mladistvého k soudu přivedla eskorta, na rukou i na nohou měl pouta. Rozsudek vyslechl bez emocí.
Nejen mráz, ale i vydatná ranní nadílka. Sníh zasáhne větší část Česka, než se čekalo
V noci na pátek bude v Česku dál silně mrznout a také začne sněžit. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
ID.3 za cenu Golfu. Pro levný bateriový Volkswagen se teď vyplatí zajet do Německa
Speciální cenová akce na elektrické modely ID. platí u našich západních sousedů do konce března, její pokračování ale není vyloučeno. Navíc je bez dalších podmínek.
Česko má za sebou nejchladnější noc této zimy, padlo šest rekordů
Noc na dnešek byla zatím nejchladnější nocí této zimy. Průměr minimálních teplot u stanic ležících do 600 metrů n. m. byl kolem minus 12,5 stupně Celsia.
Chladné noci, horké účty za veterinu: mráz může zvířatům uškodit víc, než si myslíte
Lidé by měli při současných mrazech věnovat zvýšenou pozornost také péči o zvířata. Třeba některá plemena psů chovaných venku je vhodné načas umístit do garáže nebo chodby. U starších psů pak Komora veterinárních lékařů (KVL) doporučuje zkrátit procházky. Na to, zda chovatelé zvířatům zajistili vhodné podmínky, se teď více zaměřuje i Státní veterinární správa (SVS).
Dohra kokainu ve sněmovně, útěku od velvyslance i šikany. Inspekce prolomila ticho
Kauzy policejní ochranky se konečně dočkaly určité dohry. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prověřovala činnosti elitní Ochranné služby PČR, která má na kontě několik skandálů. Třebaže nebylo zjištěno spáchání trestného činu, upozornila na dva kázeňské přestupky. Jeden se týká nalezeného kokainu v Poslanecké sněmovně, druhý útěku od amerického velvyslance, uvedla pro Aktuálně.cz.