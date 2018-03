Politice obětoval všechno, teď s ní účtuje. Expremiér Bohuslav Sobotka po dvaceti letech končí

před 55 minutami

Bohuslav Sobotka ohlásil konec politické kariéry. S vrcholnou českou politikou byl spojený přes dvacet let.

Praha - Nikdo v české politice za uplynulý rok nezažil strmější pád. Na jaře 2017 byl Bohuslav Sobotka nejmocnějším mužem v zemi, stál v čele vlády i tehdy nejsilnější vládní strany ČSSD. O rok později ohlašuje jako řadový poslanec partaje, která utrpěla nejhorší volební debakl ze všech sněmovních stran, že v politice v necelých 47 letech končí.

Jeho profesní dráha přitom dosud byla s politikou výlučně spojená. Ještě ani ne jako dvacetiletý se jako nadšený mladý sociální demokrat po revoluci podílel na obnově stranické buňky na rodné jižní Moravě. Jako spoluzakladatel Mladých sociálních demokratů se v 90. letech rychle stal jedním z nejnadějnějších mladých členů ČSSD.

V řadách sociální demokracie se přitom ocitl téměř náhodou. Přihlášku do strany totiž osmnáctiletý student na podzim 1989 podepsal cestou na brněnský sraz milovníků science-fiction. "Jel jsem na akci Drakon, což je setkání fanoušků sci-fi. Jen jsem vystoupil o pár zastávek dříve," líčil den Sobotka.

Spletité chodby budov českého parlamentu zná jen málokdo lépe. Poprvé Sobotka zasedl v dolní komoře jako poslanec v roce 1996 a od té doby sněmovní lavici neopustil. O šest let později, v necelých třiceti letech, ho tehdejší premiér Vladimír Špidla jmenoval do čela klíčového resortu financí.

Vrchol jeho kariéry přišel na začátku roku 2014. Když ho 17. ledna na Pražském hradě jmenoval prezident Miloš Zeman šéfem vlády, od voleb, které ČSSD na podzim 2013 s dvaceti procenty ovládla, uplynulo už 83 dní. Na uvedení do funkce si Sobotka musel počkat vůbec nejdéle ze všech dosavadních šéfů kabinetu.

Odvěké nepřátelství se Zemanem

Přestože se oba aktéři slavnostního ceremoniálu do kamer a fotoaparátů usmívali, jejich vztahy byly ve skutečnosti už dlouho napjaté. Miloš Zeman ani po jedenácti letech Sobotkovi neodpustil, že během ještě nepřímé prezidentské volby v roce 2003 patřil mezi ty sociální demokraty, kteří ho při hlasování obou komor parlamentu nepodpořili.

Krátce po volbách, které ČSSD na podzim 2013 sice ovládla, ale nijak drtivě, Zeman na zámku v Lánech uspořádal tajnou schůzku s opozičním křídlem uvnitř sociálních demokratů, na které se mělo dohodnout Sobotkovo sesazení. Takzvaný lánský puč ale nakonec Sobotka ustál a Zemanovi nezbylo nic jiného, než se s novým ministerským předsedou smířit.

Následující čtyři roky však oba nejvyšší představitelé státu dávali své vzájemné antipatie najevo při každé příležitosti. Vrcholnou ukázkou jejich vztahů byla scéna záhy označovaná jako "hůlková" z května loňského roku. Premiér na Pražský hrad přišel s hlavou státu zkonzultovat situaci okolo vládní krize. Prezident ale v přímém přenosu televizních kamer přijal demisi celého kabinetu, kterou ovšem Sobotka nepodal.

"Tamhle si to nastav," vyzval pak zaskočeného premiéra Zeman a ukázal na něj přitom svou hůlkou. Ještě během Sobotkovy řeči pak prezident ze sálu odešel.

Sporné privatizace

Jako druhý nejmladší český ministr financí učinil Sobotka několik rozhodnutí, za která stále sklízí kritiku a o která se dodnes zajímají i soudy.

Shodou okolností právě ve čtvrtek začíná speciální sněmovní komise řešit okolnosti, za kterých stát v roce 2004 odprodal svůj podíl ve společnosti OKD. Obchod se skupinou Karbon Invest za 4,1 miliardy posvětil Sobotka jako tehdejší šéf financí. Podle státního zástupce, který nyní kauzu před soudem řeší, měl ale podle tehdejších cen stát požadovat minimálně dvakrát tolik.

Karbon Invest krátce po transakci ovládla společnost RPG Industries českého podnikatele Zdeňka Bakaly (majitel vydavatelství Economia, a. s., pod které spadá i deník Aktuálně.cz, pozn. red.).

Historické pozadí mají také špatné vztahy Sobotky s jeho nástupcem, nynějším premiérem v demisi Andrejem Babišem. Jeho tehdejší koncern Agrofert, dnes ve svěřenském fondu, v roce 2001 původně vyhrál vládní tendr na odprodej majoritního podílu rafinerie Unipetrol. Z prodeje ale nakonec vycouval a v novém tendru zvítězila firma PKN Orlen. Babiše tehdy obvinil lobbista Jacek Spyra z toho, že se pokusil čelné politiky včetně Sobotky uplatit, aby na obchod s PKN Orlen kývli.

Výměnou mu měla patřit část zisku společnosti po dokončení privatizace. Všichni zúčastnění ale jakoukoliv korupci popřeli a ke stejnému závěru došla i zvláštní sněmovní vyšetřovací komise. Spyra později u soudu dostal podmínku za to, že po Babišovi požadoval úplatek za zastavení trestního stíhání proti jeho osobě.

Tvrdík a spol.

Kritiku a otázky vyvolala také Sobotkova personální politika. V roce 2003 postavil bez výběrového řízení do čela Českých aerolinií stranického kolegu Jaroslava Tvrdíka. V témže roce zase odvolal šéfa ČEZ Jaroslava Míla za to, že v rozporu se Sobotkovým přáním přihlásil ČEZ do tendru na koupi dalších akcií Severočeských dolů.

Dodnes není jasné ani to, proč Sobotka jako ministr financí odpouštěl některým firmám nedoplatky za daň z příjmu. Jak zjistily Hospodářské noviny, dohromady takto prominul dluhy za 115 milionů korun.

Sobotkovi mnozí vyčítali i jeho blízké přátelství s vlivným advokátem Radkem Pokorným, který zastupoval řadu soukromých firem ve sporu se státem. V jeho kanceláři Sobotka také kdysi krátce působil jako koncipient.

Začátek konce

Zatímco květnový "nepád" svého kabinetu Sobotka ještě ustál, v následujících týdnech a měsících začal jeho vliv i podpora jeho kolegů výrazně slábnout. V červnu 2017 rezignoval kvůli špatným předvolebním průzkumům na post šéfa ČSSD, který tři měsíce předtím na celostátním sjezdu strany přesvědčivě obhájil. A stranické dvojce, Lubomíru Zaorálkovi, zase přenechal přípravu předvolební kampaně.

Přestože byl Sobotkův kabinet paradoxně jedním z nejúspěšnějších v polistopadové historii a do praxe převedl velkou část svého programového prohlášení, ČSSD odešla z říjnových sněmovních voleb jako největší poražený. Nejenže přišla o post premiéra, ale také o 35 poslaneckých mandátů a většinu z pozic ve výborech.

Ze Sobotky se ze dne na den stal řadový straník i poslanec. Významnější funkci bývalý premiér nedostal ani v rámci sněmovních orgánů. Ještě jako předseda vlády také oznámil rozchod s manželkou. "Politice obětoval všechno a o všechno také přišel," komentoval Sobotkovy poslední měsíce jeden z opozičních poslanců.

Jedni vyzdvihovali jeho slušnost a morální integritu, druzí mu vyčítali nedostatek charismatu a neznalost cizích jazyků. Nyní, po dvaadvaceti letech, opouští Bohuslav Sobotka nejvyšší tuzemskou politiku.