Za ČSSD vyjednávají s ANO zemanovci i sobotkovci. Na veřejnost vyplouvají první možná jména ministrů

Program případné koaliční vlády ANO a sociální demokracie podporované komunisty vyjednávají zástupci různých názorových frakcí uvnitř strany. Mezi jmény expertů jsou i někteří kandidáti na posty ministrů či náměstků.

Praha - Za sociální demokraty vyjednávají o programu případné koaliční vlády hnutí ANO a ČSSD příznivci prezidenta Miloše Zemana i bývalí spojenci expremiéra Bohuslava Sobotky. V sociální demokracii tak posilují lidé známí svým vlivem spíše z minulých let a spojovaní právě s prezidentem.

Jde například o bývalého ministra zahraničí z úřednické Rusnokovy vlády Jana Kohouta, exhejtmana Michala Haška nebo dlouholetého Zemanova podporovatele, poslance Jaroslava Foldynu, který je v expertním týmu pro oblast financí.

Z vybraných jmen plyne, že nové vedení ČSSD oslovilo zástupce různých názorových frakcí uvnitř strany. Ti by jim pak mohli pomoci vyjednat podporu pro vládu s ANO v členské základně, která má v referendu rozhodnout, zda sociální demokraté do společného kabinetu s premiérem Andrejem Babišem nakonec vstoupí.

Seznam vyjednavačů navíc obsahuje i jména, která se mohou objevit na postech ministrů nebo jejich náměstků. Nejčastěji se nyní jako o možných ministrech v ČSSD spekuluje o předsedovi strany Janu Hamáčkovi, který by mohl vést resort zahraničních věcí nebo obrany, a místopředsedovi Jiřím Zimolovi, jemuž kolegové přisuzují post ministra dopravy nebo místního rozvoje.

Hamáček na přímou otázku, zda o křeslo stojí, reagoval prohlášením, že personální záležitosti ještě neřešili. Zimola naopak nevyloučil ani jednu z možností, tedy ani to, že v kabinetu sám usedne. "Nebylo mou prvořadou ambicí mít post v případné koaliční vládě. Umím si představit, že ve vládě nebudu a budu se věnovat renesanci strany. Stejně jako mohu vyslyšet volání po odpovědnosti, protože chápu, že někdo může cítit, že by vedení sociální demokracie mělo být i v exekutivě," řekl na dotaz Aktuálně.cz Zimola.

"Nemohu vyloučit ani jednu z možností. Budu to pečlivě zvažovat, budu se o tom radit, ale nyní nechci potvrzovat ani jednu z variant," dodal.

Chvojka další ministerský post odmítá, Valachová ho nevyloučila

Vyjednávání ANO premiéra v demisi Andreje Babiše a sociálních demokratů se v současné fázi dostalo do bodu, kdy vrcholí debaty o společném programu. Pravě v těchto diskusích dostaly hlavní slovo zmíněné expertní týmy.

Například o prioritách pro resort spravedlnosti, o který strana projevila opakovaně velký zájem, vyjednává za ČSSD předseda klubu Jan Chvojka a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová. Chvojka se ministrem stát nechce, ale Valachová post neodmítla.

"V oblasti práva se pochybuji patnáct let, takže se v ní cítím jako ryba ve vodě, ale o personálním obsazení ministerstev jsme se skutečně ještě vůbec, ale vůbec nebavili," reagovala na dotaz, zda by mohla usednout v čele resortu místo nynějšího ministra za ANO Roberta Pelikána. Valachová sama ze školství odešla vloni na jaře poté, co policie obvinila v souvislosti s dotacemi do sportu její náměstkyni Simonu Kratochvílovou a mimo jiné i šéfa FAČR Miroslava Peltu.

ČSSD chce ministerstva spojená s vyšetřováním Čapího hnízda

ČSSD zveřejnila, že chce hlavně resorty spojené s vyšetřováním kauz Andreje Babiše. Mezi ně patří vedle spravedlnosti také vnitro. O programu v oblasti bezpečnosti přitom vyjednává s ANO starosta Benešova Petr Hostek a bývalý poslanec Roman Váňa. Hostek patří mezi příznivce nového místopředsedy Jiřího Zimoly a je také zastáncem koaliční spolupráce s hnutím ANO a předsedou vlády Andrejem Babišem. Váňa platí za stranického experta pro oblast bezpečnosti.

"O nominacích jsme se vůbec nebavili. Kolega Hostek má vynikající kvalifikaci a tam je možné si představit leccos. Já se také v té oblasti pohybuji dvacet let, takže těžko říct, co bude," reagoval Váňa na otázku, zda se on nebo Hostek mohou stát na vnitru ministry nebo náměstky. Nevyloučil ani to, že členové expertních týmů mohou být současně i uchazeči o posty ministrů či náměstků.

Lidé z expertního týmu nemusí být nutně ministerskými adepty

Podle Hamáčka naopak nelze ze složení týmů dovozovat nominace do vlády. "Hledali jsme mezi sociálními demokraty odborníky, jsou to odborné nominace. Cílem členů týmů je, aby zpracovali odborná stanoviska, na základě kterých budou vedena politická jednání na úrovni vedení obou stran," reagoval předseda ČSSD Jan Hamáček na dotaz novinářů.

Kdo je v expertních týmech ČSSD? Resort financí: Jaroslav Foldyna, Jan Mládek Oblast spravedlnosti: Jan Chvojka, Kateřina Valachová Zahraničí: Jan Kohout, Jakub Kulhánek Doprava: Pavel Švagr, Daniel Havlík (MS kraj, exnáměstek) Sociální věci: Roman Sklenák, Petr Krčál Životní prostředí: Pavel Poc Resort zemědělství: Michal Hašek, Karel Machovec Místní rozvoj: Martin Netolický, Ivan Přikryl, Radko Martínek Oblast bezpečnosti a vnitra: Petr Hostek, Roman Váňa Zdravotnictví: Jiří Běhounek, Lenka Teska Arnoštová Školství: Petr Pavlík, Jana Fialová Kultura: Kateřina Kalistová Digitální technologie: Marek Ondroušek

Kromě zmíněných pozic v možném kabinetu si ČSSD výslovně řekla také o ministerstva práce a sociálních věcí, zdravotnictví a místní rozvoj. Ani jeden resort jim Babiš neslíbil, ale podle členů hnutí z jeho okolí se bude zdráhat přenechat ČSSD speciálně křeslo ministra vnitra, zdravotnictví a financí.

Experty ČSSD pro sociální věci jsou v tuto chvíli bývalý předseda poslaneckého klubu Roman Sklenák a Petr Krčál, někdejší náměstek ministryně práce a sociálních věcí a ministra pro lidská práva. O obou se v kuloárech jako o možných ministrech hovoří.

O programu pro místní rozvoj se zástupci hnutí ANO vyjednával pardubický hejtman Martin Netolický, Ivan Přikryl a bývalý ministr pro místní rozvoj a senátor Radko Martínek. Například Přikryl nepočítá s pozicí ministra, ale rád by kolegy přesvědčil, aby obnovili pozici zmocněnce vlády pro bytovou politiku. "V mých podkladech takový návrh je. Uměl bych to zorganizovat, aby to fungovalo," řekl na otázku, zda by o takové křeslo sám stál.

