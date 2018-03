Sobotka nechce vládu ČSSD a ANO. Už si mohu dovolit luxus postupovat podle svého svědomí, vzkazuje

před 2 hodinami

Bývalý premiér a současný poslanec ČSSD Bohuslav Sobotka vystupuje proti tomu, aby šla sociální demokracie do vlády premiéra Andreje Babiše. Vedení ANO přitom ve středu chtělo po ČSSD záruku, že by všech patnáct sociálnědemokratických poslanců případnou vládu podpořilo. "ČSSD by měla zůstat v opozici, měla by být důsledně levicovou opozicí," tvrdí Sobotka.

Praha - Bývalý premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka se sice stáhl částečně do ústraní, když ani nepřijel na nedávný sjezd ČSSD, ale jeho hlas je ve straně pořád velmi důležitý. A to nejen proto, že dlouho stranu vedl, ale především z toho důvodu, že je jedním z 15 poslanců, na kterých by měla stát důvěra případné vlády ANO a ČSSD s podporou KSČM. Taková je alespoň představa vedení ČSSD, která má jednu vadu - Sobotka proti vstupu ČSSD do vlády s ANO otevřeně vystupuje.

"Není možné, aby vládu vedl trestně stíhaný politik," řekl v rozhovoru pro čtvrteční Hospodářské noviny Sobotka, podle kterého by navíc ČSSD po chabém volebním výsledku a s pouhými 15 poslanci neměla vstupovat do vlády.

"ČSSD by měla zůstat v opozici, měla by být důsledně levicovou opozicí. Měla by zregenerovat síly, změnit způsob svého fungování, zlepšit marketing, soustředit se na opoziční roli a na příští volby," uvedl.

ČSSD musí mít podle Sobotky nový program, protože drtivou většinu svých cílů zejména v posledních čtyřech letech prosadila. "Strana musí přijít s novým

programem, který zaujme voliče. Musíme se lépe připravit na souboj s populisty a nacionalisty, se kterými jsme v těchto volbách výrazně prohráli," dodal expremiér.

Sobotkovo stanovisko bude klíčové ve chvíli, kdy by ČSSD skutečně šla do vlády s ANO a poslanci hlasovali o tom, zda dají takové vládě důvěru. Jak by v tomto případě hlasoval, nechává zatím Sobotka otevřené.

"Nechci a nebudu teď spekulovat o nějakém hlasování o důvěře vládě, které je hodně daleko. Vlastně nevíme, kdy toto hlasování bude, a ani nevíme, jestli taková vláda vznikne, protože vyjednávání mezi ANO a ČSSD zatím žádné konkrétní výsledky nemá," sdělil.

Zároveň je ale patrné, že pro nové vedení ČSSD nebude jednoduché jeho názor na případnou vládu s ANO změnit. "V minulých letech jsem v zájmu strany musel uzavírat řadu politických kompromisů a musel jsem vždy hledat nějaké řešení. Doufám, že sociální demokracie se rozhodne rozumně. Dnes jsem v pozici, kdy si mohu dovolit větší luxus a postupovat zejména v souladu se svým svědomím a poslaneckým slibem," upozornil.

Babiš s Faltýnkem nevěří, že poslanci ČSSD podpoří vládu s nimi

Na středeční schůzku vedení ANO a ČSSD přitom ve středu přišel předseda ANO Andrej Babiš s tím, že se obává, zda skutečně všichni sociálnědemokratičtí poslanci podpoří případnou vládu za tolerance KSČM.

Předseda ČSSD Jan Hamáček i první místopředseda Jiří Zimola tvrdili, že pro budou všichni jejich poslanci, ovšem místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek po jednání s úsměvem prohlásil: "Nikde jsem neřekl, že tato slova vedení ČSSD věřím." Kromě Sobotky spojenectví s ANO kritizují i další významní představitelé strany. Jde hlavně o Milana Chovance či Lubomíra Zaorálka.

Hamáček a Zimola Aktuálně.cz sdělili, že věří Sobotkovi i všem dalším patnácti poslancům, že podpoří vládu s ANO. A to v případě, že by pro takové spojenectví byla většina členů ČSSD, kteří by o takové vládě hlasovali ve vnitrostranickém referendu. "Věřím, že by Bohuslav Sobotka i další poslanci respektovali rozhodnutí členské základny, pokud by vstup ČSSD do vlády podpořila," řekl Zimola.