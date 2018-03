Definitivně končím v politice, svým následovníkům kotníky okopávat nebudu, oznámil Sobotka

Vážení přátelé, rád bych se s Vámi podělil o rozhodnutí, k němuž jsem už mnoho měsíců směřoval. Na konci března definitivně skončím ve vysoké politice. Opustím Poslaneckou sněmovnu a od 1. 4. budu nadále už jen řadovým členem ČSSD. Není třeba v tom hledat nějaké složité symboly či vzkazy. Moje rozhodnutí je hluboce osobní. V aktivní politice jsem strávil téměř čtvrt století, z toho celkem 8 let v soc. dem. vládách, a nyní cítím, že mám ve svém věku zřejmě poslední šanci vydat se - ještě v plné síle - úplně jinou životní cestou. Kam přesně ta cesta povede, Vám zatím neprozradím. Stojím na křižovatce a zvažuji několik možných směrů. Přepokládám, že po Novém roce budu mít jasno. Do té doby se chci zejména věnovat svým synům, vzdělávat se, odpočívat, číst, věnovat se více blízkým lidem a zkrátka všem věcem, na které jsem v uplynulých letech neměl kvůli náročné službě veřejnosti čas. Nepůjdu cestou některých bývalých premiérů či předsedů stran a nebudu svým následovníkům v čele ČSSD okopávat v médiích kotníky. Každý má právo poučit se sám ze svých chyb i úspěchů. To, že končím jako parlamentní politik, ale neznamená, že končím jako aktivní občan. Tím jsem byl vlastně už od střední školy a zůstanu jím určitě i nadále. Zejména v době, jako je tato. Ve vnitrostranickém referendu ČSSD se chystám hlasovat proti účasti sociálních demokratů ve vládě Andreje Babiše. Moje důvody jsou dlouhodobě jasné a známé. A poslední týdny je více a více potvrzují. Potkal jsem ve svém politickém životě spoustu různých lidí. S některými jsem spolupracoval, mnohých jsem si vážil, s jinými se dohadoval. Někteří mne podporovali, jiní mne nemuseli. Většina z nich ale byla přesvědčenými demokraty. Moc si přeji, aby přesvědčených demokratů zůstala v naší republice i v budoucích letech drtivá převaha... Chtěl bych ještě jednou z celého srdce upřímně poděkovat za podporu ve všech sněmovních volbách, které jsem od roku 1996 na jižní Moravě absolvoval, za spolupráci na zlepšování života v Česku, ať už jsem byl jako politik ve vládě či v opozici. A v neposlední řadě děkuji za všechna osobní setkání v nejrůznějších koutech naší krásné země, kam mne moje práce zavedla. A těším se na ta další! Hezký den