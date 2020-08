Výrobek za 48 tisíc chrání před 5G zářením, tvrdí výrobce. Jsou to šmejdi, říká fyzik

Pokud člověk zapojí do elektřiny Somavedic Medic Amber, který se prodává za 48 tisíc korun, bude v okolí třiceti metrů od přístroje chráněný před údajně škodlivým zářením 5G sítí, slibuje výrobce produktu. Fyzik Jan Vrba z Elektrotechnické fakulty ČVUT však varuje, že jde o podvod a takové zařízení nemůže fungovat. Česká obchodní inspekce již prodejce i výrobce prověřuje.

Medový "jantarový fešák", jak výrobek na stránkách prezentuje firma Somavedic, slibuje, že ochrání před vlivy 5G záření, viry, bakteriemi, plísněmi nebo parazity, a to až do vzdálenosti třiceti metrů. Způsobovat to mají drahokamy a polodrahokamy, které jsou uvnitř výrobku uspořádány v takové kombinaci, že jimi vyzařované magnetické pole ruší negativní vlivy ze záření wi-fi, Bluetooth, mobilů či dálkových ovladačů.

Firma nabízí i levnější produkty, které však údajně nemají takovou účinnost. Například zařízení Somavedic Medic 5G se prodává za 12 tisíc korun, ochranu před údajně škodlivým zářením 5G sítí však nabízejí i další produkty. Právě zavádění 5G sítí, které umožňují výrazně vyšší rychlost internetového připojení, provází řada dezinformací, které již odborníci pro Aktuálně.cz vyvraceli.

Přesto se řada lidí záření z 5G sítí obává. Jan Vrba z Elektrotechnické fakulty ČVUT však upozorňuje, že fyzikálně není možné, aby je podobné výrobky před zářením ochránily. "Je to podvod. Nic takového nemůže fungovat. Jedinou ochranou by bylo, kdyby se člověk zavřel do klece, která by byla stíněná několika vrstvami materiálů. Takové prostory mají kvůli diagnostickým metodám v nemocnicích, ale jejich cena je v řádech milionů korun. Taková klec pak dokáže potlačit například i magnetické pole Země," říká Vrba.

"Nebál bych se označit lidi, kteří provozují tenhle byznys, jako šmejdy. To je prostě lumpárna, vydělávat na fobiích jiných lidí, vlastně jim ty fobie vnucovat a dělat jim ze života peklo," říká Vrba s tím, že není sebemenší důvod se 5G sítí obávat.

Na prodejce podobných zařízení, která slibují ochranu před 5G, se nově zaměřila také Česká obchodní inspekce, když začala kontrolovat mimo jiné výrobce i prodejce v úvodu zmiňovaných výrobků. "Česká obchodní inspekce tuto kontrolu zahájila na základě podnětu, ale celou řadu dalších kontrol i z vlastní iniciativy. Věnujeme se všem prodejcům výrobků, které údajně mají ochránit spotřebitele proti 5G síti, pokud o těchto e-shopech víme z podání spotřebitelů či na základě vlastního monitoringu," vysvětluje mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

Zároveň doplňuje, že se jen těžko odhaduje, kdy inspekce rozhodne. V ideálním případě může její verdikt nabýt právní moci dva měsíce po ukončení kontroly. Pokud se však obchodník odvolá, může se podle Fröhlicha doba několikanásobně protáhnout. Jelikož zatím není kontrola u konce, není ani jasné, jaký trest by mohl za prodej zařízení slibujícího ochranu mimo jiné před 5G sítěmi padnout. Například za nekalou obchodní praktiku však hrozí až pětimilionová pokuta.

"Povedlo se nám přesvědčit i doktory"

Společnost Somavedic však trvá na tom, že jejich produkty skutečně fungují. "Momentálně probíhá mnoho klinických studií u nás i ve Švýcarsku a Německu, kde se prokazuje účinnost přístroje. Povedlo se mi přesvědčit i mnoho doktorů a jiných vzdělaných lidí, jakým způsobem Somavedic funguje," tvrdí Ivan Rybjanský, který první výrobek sestavil.

Somavedic se na svých stránkách chlubí například i certifikací od rakouské společnosti Institute Research on Electromagnetic Compatibility. Jak však upozornil server Technet.cz, německý časopis Skeptiker před časem zjistil, že tento institut vypracovává posudky na nejrůznější přívěsky či krabičky, které mají chránit před zářením. Za touto společností stojí bývalý soudní znalec Walter Medinger, který v minulosti vypracovával kladné posudky na šarlatánské produkty eliminující elektromagnetický smog.

Redakce Aktuálně.cz se obrátila na společnost Somavedic s konkrétními dotazy, jak může přístroj fungovat, když to podle odborníků není ani fyzikálně možné. Rybjanský však na ně odpověď neposlal s tím, že "aby mohl relevantně odpovědět, je to na aspoň hodinu vysvětlování a provedení krátkých důkazů přímo na vás", což však nebylo možné, protože je v zahraničí. Redakci pak nabídl rozhovor v dalších dnech, až se vrátí do Česka.

Fyzik Vrba s nadsázkou tvrdí, že když si člověk výrobek firmy Somavedic koupí, tak skutečně nebude vystaven negativním účinkům 5G sítí - to však nebude ani tehdy, když si výrobek nekoupí. Dosud se totiž nepodařilo prokázat, že by elektromagnetické záření mělo negativní dopad na lidský organismus. "Vědecká komunita se případnou škodlivostí elektromagnetického záření zabývá už asi 60 let a věnuje se tomu opravdu dost lidí, ale zatím žádná z hypotéz nebyla prokázána," uvádí Vrba.

"Jediný negativní účinek je, že při určité hustotě výkonu, který by dopadal na lidi, může dojít k nárůstu teploty v určité části těla. Jenže zákonné limity jsou nastaveny tak, aby se tomuhle zabránilo," vysvětluje Vrba s tím, že ani lidem ve městě, kde je elektromagnetické záření nejintenzivnější, něco podobného nehrozí.

I Rybjanský tvrdí, že nepatří mezi ty, kteří by sítě páté generace zakázali. "Nechci být jedním z těch, kteří křičí, ať si 5G nepořizujete, protože škodí. Sám mám 5G anténu na domě i na firmě. Když ale jdete do deště, vezmete si deštník. Je na každém, zda si deštník vezme, či ne," vysvětluje tvůrce zařízení, které má před údajně škodlivým zářením ochránit.

Rentgen škodí, 5G sítě ne

Elektromagnetické záření může být v určitých případech skutečně nebezpečné, což připouští i fyzik Vrba. V této souvislosti se mluví o takzvaném ionizujícím záření, které má dostatečnou energii na to, aby narušilo atomy a molekuly živých tkání. "Fotony horního okraje ultrafialového záření nebo záření s ještě vyšší frekvencí mohou být pro člověka skutečně nebezpečné, ale ty mají více než milionkrát větší energii než fotony v mikrovlnném spektru, kam spadají i 5G sítě," vysvětluje Vrba.

Jako příklad uvádí například kosmické záření, před kterým však lidi na Zemi chrání elektromagnetické pole planety a ionosféra. Do ionizujícího záření spadá také rentgenové záření. Ostatně to je důvod, proč se lékaři při provádění rentgenových snímků odchází schovat. Pravidelné vystavování se paprskům rentgenu by se totiž mohlo podepsat na jejich zdraví.

Přístroje společnosti Somavedic, jejichž cena se pohybuje v tisících korun, nenabízí ochranu pouze před údajně škodlivým zářením 5G. Přímo v těle mají například ničit i bakterie. Pouze však ty, které jsou pro tělo škodlivé. "Když se do Somavedicu naprogramuje nějaká konkrétní frekvence, dojde tím k 'zacílení' a následné eliminaci pouze bakterií se specifickým nízkoenergetickým zářením. Všechny ostatní bakterie (na jiných frekvencích) nebudou působením přístroje dotčeny," vysvětluje na stránkách výrobce jednu z často kladených otázek, jestli výrobek nezničí i ty bakterie, které jsou tělu prospěšné.

Společnost na stránkách také zodpovídá otázku zákazníků, proč výrobky stojí i několik desítek tisíc korun. Argumentuje tím, že jsou celé ručně vyráběné v Česku, velká část z ručně foukaného skla. "Velkou investicí byl dlouholetý vývoj a výzkum u nás i v zahraničí a následné získání mezinárodních certifikátů," vysvětluje firma na svých stránkách.