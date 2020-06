Spory o 5G v českých městech: Jsme v hybridní válce, říká zastupitel

Ačkoli je budování 5G sítě v Česku teprve na samém počátku, pozornost jí už věnují nejen odborníci, ale i laická veřejnost. Ovšem zatímco první skupina řeší především její technologický přínos a otázku, které firmě její výstavbu svěřit, u části lidí bobtnají obavy z možných zdravotních dopadů. Své o tom ví vedení některých měst, kde se nová technologie začíná testovat.

Když psal ústecký zastupitel Martin Hausenblas koncem minulého roku status oznamující, že bylo krajské město vybráno mezi pět měst, kde se má v příštích letech začít testovat síť páté generace (5G), uváděl to jako mimořádný úspěch, který městu rozšíří možnosti například v oblasti testování bezpilotních aut.

Letmý pohled do komentářů ale spíše naznačuje, že se město rozhodlo na své obyvatele uvrhnout živelnou pohromu. "Už tak jsme zamoření, myslím si, dost… a přibudou vysílače a budeme mít hlavu v mikrovlnce," napsal například jeden z uživatelů. "Škodlivé to je. Jako všechny jiné sítě, vysílače, vedení, routery," napsal další.

Negativní reakce na zavádění 5G nejsou od oznámení testování sítě v pěti českých městech výjimkou. Odpůrci technologické novinky se obávají především údajných zdravotních dopadů. Srocují se zejména na sociálních sítích: skupina Stop5G má na Facebooku přes tisícovku členů a vyprodukuje asi 50 příspěvků za den. Varování před 5G ale proniklo i do řetězových mailů, které si lidé přeposílají.

Podle ústeckého zastupitele Hausenblase se jedná o cíleně šířené dezinformace. "Domnívám se, že ta síť je předmětem intenzivní dezinformační kampaně. Jsou tady mocnosti typu Rusko a Čína, které chtějí zbrzdit ta rozhodnutí, cílem je zpomalit rozvoj konkurentů," řekl Aktuálně.cz

5G podle něj splňuje veškeré evropské normy a možné důsledky na zdraví jsou nulové nebo zanedbatelné. "Je to stejný strach, jako byl například při zavedení železnice, kdy se lidé báli, že nad rychlost koně dojde k vysátí vzduchu z kabiny. Je třeba klást na stůl fakta, jsme v hybridní válce," řekl.

Co je 5G Sítě 5G umožňují datové přenosy o rychlosti přes jeden Gbit/s, což je desetinásobek v současnosti dosahovaných rychlostí v sítích LTE. Vedle vyšší rychlosti je jejich výhodou i kratší odezva proti LTE. Mají tak mimo jiné umožnit rozvoj autonomního řízení nebo internetu věcí.

Protestující týdeník i trestní oznámení

Odpor proti 5G sítím už ale na některých místech překročil digitální prostor. Jak informoval časopis Respekt, nejdále došla situace v Jeseníku. Proti projektu výrazně brojí tamní týdeník, který zveřejnil řadu článků poukazujících na údajné dopady 5G na zdraví a získal na svou stranu část občanů. Situace došla tak daleko, že tamní zastupitelstvo hlasovalo o zrušení projektu, návrh ale neprošel.

Kde se technologie 5G testuje Mobilní technologie 5G přednostně testují města Bílina, Karlovy Vary, Jeseník, Ústí nad Labem a Plzeň. Česko v současnosti chystá aukci kmitočtů pro sítě 5G. Slibuje si od ní nové služby, ale i posílení konkurence spojené s příchodem čtvrtého operátora. To by mělo přinést například snížení cen mobilních dat.

První výraznější odpor mají ale za sebou podle zjištění Aktuálně.cz také Karlovy Vary, kterým má síť pomoct vyvinout digitálního průvodce a rozšířit chytrou hromadnou dopravu.

Radní pro 5G Martin Dušek (ANO) musel kromě mailů řešit také trestní oznámení, které na Český telekomunikační úřad, firmu Nordic Telecom a Národní referenční laboratoř podal kvůli testování 5G tamní občan, aktivista Josef Kozák.

Ten je viní z nerespektování základních práv a svobod s ohledem na

zdravotní aspekty. "Ze strany provozovatelů sítí nebo ČTÚ došlo také k nerespektování zdraví našich dětí, protože bezdrátové technologie nejvíce ohrožují zdraví našich dětí," píše se v trestním oznámení.

Deníku Aktuálně.cz se podařilo muže kontaktovat. "Trestní oznámení jsem již podával a bohužel okresní státní zastupitelství ho odložilo během pouhých dvou dnů jako nedůvodné, proto zvažuji odvolání do Plzně na krajské státní zastupitelství," sdělil Kozák.

"Zajímám se o mikrovlnné radiační záření a síť 5G je hustotou postavených vysílačů a silou záření jedna z nejnebezpečnějších. A není divu, že v některých státech lidé vzali spravedlnost do svých rukou a začali vysílače ničit," napsal. Informace podle svých slov získává ze serverů jako Aeronet nebo Svobodné noviny. Ty ministerstvo vnitra monitoruje jako dezinformační.

5G zkrátí čas, během kterého jsou lidé signálu vystaveni, říká expert

Podle odborníka Zdeňka Bečváře, který na Českém vysokém učení technickém vede tým zaměřený na 5G, neexistuje dosud žádný důkaz, že by síť nové generace byla pro člověka nebezpečná. "Z dostupných studií není patrné, že by běžné záření, obdobné tomu, co je v 5G, bylo zdraví ohrožující. A co vím, tak dlouhodobé studie neprokázaly negativní vliv záření na zdraví člověka," sdělil Aktuálně.cz.

Jedním z takových dokumentů je zpráva Státního zdravotního ústavu, kterou v loňském roce vypracoval docent Lukáš Jelínek. "Dlouhodobé účinky expozice nebyly potvrzeny navzdory řadě studií zabývajících se i karcinogenitou a genotoxicitou," stojí například ve studii.

Podle Bečváře se 5G od sítí předchozí generace příliš neliší, má ale zásadně "vylepšené" řízení komunikace, omezuje vzájemné rušení mezi vysílači a svou vysokou rychlostí může naopak navzdory obavám odpůrců zkrátit dobu, během které jsou lidé signálu vystaveni.

"K vyslání stejného objemu dat si tak sítě 5G vystačí s mnohem menším časem nebo s mnohem menším vysílacím výkonem než jiné obdobné technologie a tím naopak mohou výrazně omezit expozici lidí signálem," řekl Bečvář.

"Bezpečnostní rizika 5G síť jsou stejná jako 4G sítí," dodává k tomu Pavel Šrámek, zastupitel opozičních Pirátů v Plzni, která je největším městem, kde se má 5G síť testovat. "A ty jsme v Plzni nezaznamenali, takže nevidím důvod mít strach ze zdravotních rizik," uvedl.

Západočeské metropoli síť poslouží zejména pro optimalizaci dopravy a širšího využití dronů v práci bezpečnostních složek. "Občas mi chodí takové ty zmatené maily, že sítě 5G způsobují problémy. Ale nedostal jsem žádnou petici ani nějaké maily ve větším počtu," řekl Aktuálně.cz primátor města Martin Baxa.

5G pomůže bezpečnosti, říká starostka. Byznys, namítá zastupitel

Mezi pětici "VIP" měst, která už 5G testují, patří i sedmnáctitisícová Bílina v Ústeckém kraji. Zde má nová síť pomoct mimo jiné s vytvořením moderního kamerového systému v sociálně vyloučených lokalitách. Právě díky tomu je protest proti síti v obci zatím minimální, myslí si starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová.

"U nás bezpečnost trápí spoustu občanů a ten efekt, který u nás 5G přinese, vnímají podle mě jako větší váhu to pozitivní, než co potenciálně můžeme ztratit, protože to, že 5G sítě jsou závadné, zatím nikdo nedokázal," řekla s tím, že zprávy o zdravotní závadnosti považuje za fake news.

I v tamějším zastupitelstvu se však najdou tací, kteří mají k projektu výhrady. Podle Zdeňka Rendla (Bílinští sociální demokraté a nezávislí) je špatně, když možné zdravotní riziko nikdo neřeší. "Je to věc, která není vyzkoušená, jsou určité názory, že to nějakým způsobem zatěžuje zdraví. Bohužel rada města to rozhodla bez jakékoli diskuse s občany a se zastupiteli, což si myslím, že je špatné," řekl.

Podle něj hrají hlavní roli komerční zájmy. "Při byznysu není problém sehnat určitý pohled, že to na něco nevadí," řekl. "Když se zavádí nová věc, mělo by se postupovat opatrně, a ne to chrlit s tím, že se jednou ukáže." Výraznější kroky proti radě ale neplánuje. "Nevidím, že by byl z jejich strany prostor pro diskusi."