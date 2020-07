Vyzkoušeli jsme první 5G síť v Česku. Těžko se hledá důvod, proč službu potřebujete

Firma O2 spustila ve středu v Praze a v Kolíně první opravdovou 5G síť v Česku. Vyzkoušet si tuto novou službu ale zatím není vůbec jednoduché. Člověk potřebuje být nejen na správném místě, ale také mít jednu z vlajkových lodí výrobců mobilních telefonů. Navíc si lze jen stěží představit scénář, ve kterém by běžný uživatel novou technologii docenil. Alespoň prozatím.

V centrále O2 v pražské Michli vedle sebe pokládáme na stůl dva telefony. Jeden je připojený k běžné síti 4G, kterou používá drtivá většina Pražanů, druhý už je vybavený modulem, který přijímá síť páté generace. Současně na nich spouštíme test rychlosti připojení a jen sledujeme, jak se ručička "tachometru" na obou displejích vychyluje doprava.

Velmi rychle je jasné, že starší mobilní síť co do rychlosti stahování na tu novější nestačí. U mobilu s 5G se ručička zastavuje na rychlosti stahování 640 megabitů za sekundu, zatímco u staršího 4G připojení stěží přesahuje hranici 80 megabitů. Potvrzují se tak marketingové sliby O2, že je nová síť "zhruba desetinásobně rychlejší".

Jen pro srovnání, průměrná rychlost českého internetu je podle únorové analýzy společnosti Cisco Systems pouhých 38,5 megabitu za sekundu, tedy asi šestnáctkrát pomalejší než výsledek našeho testu.

Kromě hrubé rychlosti stahování si však marně lámeme hlavu nad tím, jak nastupující pokrok, který přináší síť páté generace, lépe přiblížit běžnému uživateli. Na naprosto drtivou většinu činností, na kterou by mohl chtít člověk používat svůj telefon, tablet nebo notebook, jsou totiž rychlosti starší sítě 4G zcela dostačující.

Chcete si pustit video ve vysokém rozlišení na Youtube nebo zhlédnout film na Netflixu? Poslechnou si hudbu přes Spotify? Přečíst aktuální zpravodajství? Ani při jedné z těchto aktivit nepoznáte mezi 4G a 5G téměř žádný rozdíl - video, hudba i nejnovější zprávy se na displejích obou telefonů nahrají prakticky stejně rychle - tedy okamžitě.

Podstatný rozdíl tak vidíme zejména při stahování většího množství dat najednou. Na obou telefonech dáváme stahovat soubor o velikosti 999 megabajtů a novější síť to zvládne asi dvakrát rychleji - konkrétně za 25 sekund.

Otázkou samozřejmě je, jak často bude člověk potřebovat stáhnout soubory o několika stovkách megabajtů - obzvláště, když má od operátora měsíční datový limit omezený třeba na pět gigabajtů. A i kdyby gigabajtové soubory náhodou stáhnout potřeboval, bude mu pravděpodobně jedno, jestli je stáhne za minutu a půl, nebo za minut pět.

Zatím také není 5G síť dostupná plošně po celé republice. Tomu bude muset předcházet dražba kmitočtů, ve které se o vysílací pásma utkají operátoři. Ta má začít až později v létě. První síť páté generace proto zatím operátor O2 spustil na frekvenci 3,7 gigahertz, kterou získal už v předchozí aukci.

Dnes se k jeho sítí člověk může připojit na dvou místech v Česku. "Spustili jsme 5G síť v centru Kolína a také v Praze v Nuslích a na Vinohradech. Do konce léta v Praze síť rozšíříme ještě o Staré a Nové Město, Dejvice a Bubeneč," vysvětluje mluvčí O2 Lucie Jungmannová.

Bez drahého telefonu to zatím nejde

Nestačí ale jen bydlet na správném místě, člověk také musí mít ten správný telefon. Letmý pohledem do nabídky českých obchodníků ukáže, že aktuálně je v prodeji méně než deset modelů, které se k 5G síti zvládnou připojit. Ten nejlevnější z nich vyjde na patnáct tisíc korun a většina je ještě o pět tisíc dražší. Některé z nich navíc ještě čekají na aktualizace od výrobců a zatím 5G připojení nezvládají.

Podle Jungmannové by se to však mohlo brzy změnit. "V příštích týdnech a měsících budou přibývat další a dostupnější zařízení, například Samsung plánuje už v srpnu představit model s podporou 5G s cenou kolem deseti tisíc korun," říká.

Za výhodu se naopak dá považovat fakt, že zájemcům o 5G síť, kteří zrovna bydlí v dosahu vysílače a mají kompatibilní telefon, neudělá technologická novinka díru do peněženky. Službu si totiž mohou u O2 aktivovat za symbolickou jednu korunu měsíčně.

Služba cílí na průmysl a města

Síť 5G tak sice přináší řádově vyšší rychlosti a naopak o poznání nižší odezvy, ale běžný uživatel tento pokrok jen těžko využije. Výjimkou mohou být třeba hráči on-line počítačových her, kteří by se chtěli své zálibě věnovat i na cestách a kteří vyžadují právě co nejnižší odezvu.

Díky 5G by mělo být také snazší pomocí mobilních sítí připojit k internetu celou domácnost a nespoléhat už se na ne příliš efektivní wi-fi sítě. Tomu ale, alespoň prozatím, brání maximální měsíční limity přenesených dat, které mají operátoři nastaveny u cenově dostupných tarifů.

Že služba není pro běžné uživatele zrovna největším tahákem, si ostatně uvědomují i operátoři. Kromě vyšších přenosových rychlostí tak zdůrazňují i nižší odezvu a hlavně větší kapacitu sítě. "To znamená, že k síti bude možné najednou připojit řádově více zařízení, což najde uplatnění nejen v mobilních telefonech koncových uživatelů, ale i v rozvoji chytré dopravy a v oblasti průmyslu," dodává Jungmannová.

Jsou to tak zejména firmy, které budou chtít 5G síť využít - například při robotizaci výroby či při ovládání strojů na dálku v reálném čase. "Hodně se v tomhle smyslu mluví třeba o vzdálených operacích. Představte si chirurga specialistu, který logicky nemůže být jednu chvíli v Praze a za hodinu v Ostravě. Díky 5G sítím by však takový chirurg měl být schopen vzdáleně operovat přes speciálního robota prakticky odkudkoliv," říká odborník na mobilní sítě z ČVUT Zdeněk Bečvář.

S novou sítí mají ale plány i některá česká města. Zatím jde zejména o pět obcí, které na přelomu roku zvítězily v soutěži vypsané ministerstvem průmyslu a obchodu. Získala tak mimo jiné experimentální kmitočty pro spuštění sítí, odborné konzultace, právo používat označení "Smart 5G město" či peníze na konkrétní projekty.

Například v Plzni chtějí tamní hasiči pomocí 5G sítě vyslat do boje s ohněm speciální drony. Ty mají být vybavené infračerveným čidlem a odhalit, kde je požár nejsilnější a kam se bude dál šířit.

Hlavní výhodou 5G sítí ale zůstává možnost připojit najednou k jedné síti až stokrát víc zařízení než do sítí čtvrté generace. S novou technologií si tak lze představit, že spolu budou například navzájem komunikovat všechna auta, která spolu jedou po jedné dálnici. Když jedno z nich začne prudce brzdit, pošle zprávu vozům, které jedou za ním, a ty na jeho manévr dokáží okamžitě zareagovat.

Stejně tak si lze ale představit i budoucnost, kde je k internetu připojena vaše lednička, která vám řekne, že vám chybí mléko, nebo vám ho dokonce sama objedná u obchodníka. Nebo třeba topení, které můžete na dálku spustit a vyhřát si obývák před příchodem z práce. Masové nasazení takových usnadnění je však zřejmě ještě daleko. "Můj pocit je takový, že na to ještě úplně neuzrála doba," říká Bečvář.

Problém podle něj ostatně není ani tak v tom, že by podobná zařízení nemohla navzájem komunikovat přes sítě čtvrté generace, ale spíš v tom, že stávající síť by nezvládla desítky tisíc takových ledniček a chytrých topení připojených do sítě najednou.

Zdraží kvůli 5G mobilní internet?

Na sociálních sítích se také množí obavy z toho, že operátoři budou chtít náklady na 5G sítě přenést na své zákazníky a že si tedy začnou účtovat vyšší částky za mobilní připojení k internetu. Je zřejmě pravda, že za 5G připojení se bude platit nějaký příplatek, stávající 4G připojení by však podle všeho zdražovat nemělo.

"Normální člověk nebude chtít platit o dvě stovky víc za to, že si film místo za tři minuty stáhne za minuty dvě. 5G sítě jsou primárně průmyslová věc. Se všemi operátory se o tom bavím a na 99,9 procenta jsem si jistý, že ze strany operátorů nepřijde zdražování z důvodů 5G sítí," říká poslanec Martin Jiránek (Piráti), předseda sněmovního podvýboru pro ICT a telekomunikace

Stejně se k tomu staví i Bečvář. "Vážně si nemyslím, že by běžný uživatel byl ochotný za tohle platit. Jsem proto přesvědčen o tom, že sítě páté generace bude muset zaplatit průmysl, protože právě průmysl je ten, který z toho bude primárně profitovat," říká.

Kolik bude stát využívání 5G sítí po ukončení pilotního režimu, nechce prozradit ani O2. "Balíček za korunu budeme nabízet do konce roku. Jak se služba bude vyvíjet dál, ale závisí také na podmínkách aukce kmitočtů, které zatím nejsou finální. Takže zatím na to nedokážu odpovědět," uzavírá Jungmannová.

