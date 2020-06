Výměna Vojtěcha je namístě, mohl by ho nahradit Prymula, řekl Hamáček

Výměna ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by byla namístě, mohl ho nahradit jeho bývalý náměstek Roman Prymula. Předseda koaliční ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček to řekl v rozhovoru pro středeční vydání deníku Blesk. Zdravotníci podle Hamáčka stále čekají na odměny za nasazení proti koronaviru a jsou i další důvody, proč by měl Vojtěch odejít.

Hamáček uvedl, že premiér Andrej Babiš (ANO) se rozhodl Vojtěcha nevyměnit. "Já si myslím, že za celou řadou věcí, které se staly, by výměna byla namístě," řekl. Zdravotníkům podle něj za práci v době koronavirové krize odměny zatím vůbec nepřišly, nebo byly nižší, než se slibovalo. "To asi nevypovídá o tom, že je tam všechno v pořádku, je to na odbornosti pana premiéra," dodal.

Hamáček měl v době, kdy byl pro zdravotníky nedostatek ochranných prostředků proti koronvairu, s Vojtěchem spory o jejich dodávky, na kterých se ministerstva zdravotnictví a vnitra podílela. V minulosti byl zdrženlivější. Řekl třeba, že na ministerstvu zdravotnictví vidí velký prostor pro zlepšení spolupráce.

Šéf ČSSD také zopakoval, že čistší než dát Prymulovi novou funkci vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví by bylo jmenovat ho namísto Vojtěcha ministrem. "Otázkou je, zda by to chtěl. Pan ministr Vojtěch je zároveň poslancem, tak by byl třeba problém uvnitř jejich klubu," uvedl.

Hamáček připomněl, že Babiš veřejně kritizuje ministryni práce a sociálních věcí z ČSSD Janu Maláčovou. Babiš v polovině května v rozhovoru pro deník Právo uvedl, že ho Maláčová zklamala, protože se chová nekolegiálně a vede si svou vlastní kampaň. Podle Hamáčka je to kritika za to, že je Maláčová moc vidět a dělá svoji práci ve prospěch státu a ČSSD. "Chápu, že je to panu premiérovi nepříjemné. Neměli bychom si ale vzájemně podkopávat nebo podrážet nohy," dodal.