Hamáček: ČSSD ukázala, že se umí o lidi postarat. Chceme zpět voliče, jež má teď ANO

Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček v rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví o tom, co chce dál dělat se sociální demokracií. Podle posledního volebního modelu společnosti Kantar CZ by ČSSD v dubnu volilo jen 5,5 procenta lidí. "Drtivou většinu našich voličů si převzalo hnutí ANO, chceme je získat zpět," prohlašuje Hamáček, který se vrací i k výběru Michala Haška volebním manažerem.

Vás čeká tento týden další pravidelná schůzka u prezidenta Miloše Zemana. Chováte se k němu poměrně vstřícně. Proč, když vzpomeneme některá jeho vyjádření i to, jak se choval k sociální demokracii?

Chci mít s prezidentem korektní vztahy, což se občas daří, občas nedaří. Teď momentálně si myslím, že jsou naše vztahy naprosto bezproblémové. Rozhodně to ale neznamená, že plánuji dělat ze sociální demokracie hradní stranu. To nechci. A ono by to ani nefungovalo. Pokud jde o kritiku Miloše Zemana, tak v tomto prostoru je docela slušná tlačenice. Kormidlovat tam sociální demokracii by byla sebevražda.

Ale co třeba jeden z jeho posledních výroků, který se vás přímo týká - uvedl, že dvě ze tří tajných služeb jsou zbytečné.

Jedno z témat, která chci na schůzce otevřít, bude právě toto. Rád bych s ním rozebral jeho názor na tajné služby. Pokud řekne, že rozvědka, která podléhá ministerstvu vnitra, je k ničemu, tak by mě zajímalo, o co své argumenty opírá. Jsem připraven mu vysvětlit, co všechno jsme za mého vedení na rozvědce udělali.

Takže se mýlí, když tvrdí, že dvě ze tří tajných služeb jsou zbytečné?

Já přece nepovedu s prezidentem debatu o tajných službách v médiích. Budu se mu snažit vysvětlit, že naše služby pracují profesionálně.

Máte pocit, že už někdy v něčem dal na názor někoho jiného?

Jak kdy. Myslím, že někdy se přesvědčit dá. Vím o případech, kdy argumenty, které jsem panu prezidentovi řekl, zabraly. A někdy nezabraly.

Nejsem ve stínu Andreje Babiše

Nečekal jste, že budou nynější průzkumy veřejného mínění dávat sociální demokracii více procent voličů? Už vzhledem k tomu, že během pandemie koronaviru jste se podle reakcí na sociálních sítích dočkal zvýšené podpory lidí?

Je fakt, že jsem od lidí dostával spoustu pozitivních reakcí. Já pořád doufám, že se to na průzkumech projeví.

Zatím to vidět není.

U všech průzkumů je ale důležitý časový odstup. A já jsem zatím nějaký relevantní průzkum, který by zahrnoval období krize, neviděl. Uvidíme, jak dopadne Kantar v České televizi. (Kantar vydal pro ČT svůj volební model po tomto rozhovoru, v neděli 10. května. ČSSD má podle něj 5,5 procenta, stejně jako STAN a KSČM, vede ANO s 34 procenty.)

Myslíte, že podpora, kterou vám lidé vyjadřovali, se týkala i sociální demokracie?

Když mi lidé vyjadřovali podporu, spousta z nich uvedla, že chtějí volit sociální demokracii.

Kam se ale poděli voliči sociální demokracie? A co jsou to vesměs za lidi?

My víme, kam se poděli.

Jsou u Andreje Babiše.

Samozřejmě, drtivou většinu voličů ČSSD si převzalo hnutí ANO. Zejména skupinu seniorů. Chceme je získat zpět. A část našich bývalých voličů je u Pirátů. A něco málo u Starostů a nezávislých.

Jak je ale chcete dostat zpět k sociální demokracii? Nejsou u Andreje Babiše naprosto spokojeni?

Myslím, že jsme jako sociální demokraté během krize ukázali, že máme místo na politické scéně. Teď nemluvím zdaleka jen o sobě, ale o řadě dalších politiků za ČSSD, ať jde o členy vlády, nebo hejtmany. Náš hejtman Jirka Běhounek odvedl obrovský kus práce, stejně jako Martin Netolický, Jirka Štěpán, Ivana Stránská. Všichni ukázali, že se dokážou o lidi v kraji postarat a umí řešit jejich problémy. Myslím, že jsme jako sociální demokracie prošli testem v době pandemie dobře.

Konkurence bude v podzimních krajských volbách obrovská, velké ambice mají prakticky všechny parlamentní strany, do toho řada regionálních hnutí. Na jaké voliče se chcete zaměřit?

Teď bude rozhodující, jak sociální demokracie zareaguje na obavy lidí a na jejich nejistotu, která přichází teď po krizi. Lidé chtějí vědět, co bude s nimi, co bude s jejich zaměstnáním, co bude s rodinou. My v této těžké situaci nesmíme lidi nechat napospas osudu.

Sám víte, že podnikatelé i další volají po tom, aby pomoc státu byla větší, rychlejší a jednodušší.

Ale ze všech reakcí, které mám na jednotlivé vládní programy pomoci, tak je evidentní, že nejúspěšnější je program naší ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, tzv. program Antivirus (program na podporu zaměstnanosti, pozn. red.). Je naprosto bezproblémový, žádosti jsou rychle vyřizované a jsou už u lidí. Na rozdíl od jiných programů, které se potýkají s problémy, tak program tohoto ministerstva je hodnocený nejlépe. I toto ukazuje, že ČSSD umí věci zvládnout a dotáhnout do konce.

Také k tomuto programu měli lidé výhrady.

Tak vždycky jsou nějaké výhrady, v krizi nejde všechno řešit na sto procent a zcela bez problémů. Ale k programu Antivirus bylo skutečně suverénně nejméně výhrad v porovnání s jinými programy.

Nezastíní vás premiér Andrej Babiš, který se snaží, aby rozdělování peněz lidem bylo co nejvíce spojeno s jeho jménem?

Nemyslím si, že bych byl v jeho stínu. I dění v krizi ukázalo, že ČSSD si dokázala prosazovat své názory. Mohl bych to ukázat na řadě příkladů, tím posledním bylo to, že jsme zabránili tomu, aby ministerstvo zdravotnictví mělo maximálně posilněné své pravomoci.

Vyobcujeme Haška ze společnosti?

Jak voliči práci ČSSD hodnotí, se ukáže už teď na podzim v krajských volbách. Jsou už přípravy v plném proudu?

Hned jak naběhne v politice standardní režim, tak začneme připravovat kampaň na tyto volby.

S volebním manažerem Michalem Haškem.

Ano.

Vy opakovaně odpovídáte na otázky novinářů, že výběr pana Haška je interní záležitost ČSSD, a víc k tomu nechcete říkat. Ale nepřipravil jste ČSSD o určitou část voličů, když jste ho vybral na volebního manažera strany?

Problém Michala Haška vytváří novináři. On nemá v sociální demokracii žádnou politickou funkci kromě toho, že je v zastupitelstvu Jihomoravského kraje. Najali jsme si ho na manažerskou práci. Jediný, kdo s tím dělá problém, jsou novináři. Je to interní věc sociální demokracie.

Interní věc, která může ovlivnit volební výsledky ČSSD, protože část veřejnosti to vnímá jako návrat Michala Haška do středu dění. Jako návrat někoho, kdo se často vyhýbá otázkám, a kdo v minulosti mimo jiné jedenáctkrát zalhal při otázce, jestli jednal s prezidentem Milošem Zemanem o vašem dřívějším premiérovi a předsedovi strany Bohuslavu Sobotkovi.

Ale já se ptám, jestli to, co v minulosti udělal Michal Hašek, je horší než vražda. On udělal politickou chybu, zaplatil za ni, skončil v politice a zůstal členem ČSSD. Bude muset pykat za svou chybu do konce života? Budeme ho ostrakizovat, vyobcujeme ho ze společnosti? Z mého pohledu má v manažerské rovině stále co sociální demokracii dát.

Ale nepřipraví vás zároveň o některé voliče?

Ale sociální demokracie si nemůže dovolit ten luxus, že bude vyhazovat a zadupávat lidi, kteří mají takovou manažerskou a odbornou zkušenost jako on. Rozuměl bych kritice, kdybychom ho nominovali do Senátu nebo by se stal lídrem kandidátky pro krajské volby, ale pokud chceme využít jeho odborných zkušeností, tak to považuji za správné.

I někteří sociální demokraté ale protestovali proti rozhodnutí grémia strany udělat z něj volebního manažera.

Myslím, že jsme si to vysvětlili a atmosféra v ČSSD se uklidňuje. A jediný, kdo to stále roztáčí, jsou novináři, kteří mají pocit, že si s ním chtějí vyřídit deset let staré spory.

Za sebe říkám, že si s ním nic nevyřizuji, pouze vnímám reakci některých lidí na něj a zajímá mě, co jeho angažování vypovídá či nevypovídá o dalším směřování sociální demokracie. Reakce veřejnosti vás proto asi nemohla překvapit. Nebo překvapila?

Ne.

Když jste na Twitter napsal, že na váš návrh grémium schválilo Michala Haška jako volebního manažera, tak jste se nedivil následným reakcím?

Bylo mi jasné, že si to novinářská obec nenechá ujít.

Dáte svou funkci šéfa strany k dispozici, pokud ČSSD v krajských volbách neuspěje?

Já i celé vedení říkáme, že prvním testem naší práce budou právě krajské volby. Je tedy jasné, že po těchto volbách budeme v sociální demokracii diskutovat, jak dál.

A když byste neuspěli, odstoupil byste, nebo dal spolustraníky hlasovat o tom, jestli chtějí, abyste dál ČSSD vedl?

Nedovedu si představit, že bychom se tvářili, jako by se nic nestalo, pokud bychom ve volbách neuspěli. Jak přesně bych reagoval já a další členové vedení, o tom bychom se určitě ještě poradili. Volby jsou ještě relativně daleko.

Po krajských volbách přijdou příští rok parlamentní. Nesblížila vás krize kolem pandemie koronaviru více s opozičními stranami, ODS, Piráty, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN? Pokud vím, byl jste minimálně s některými lídry poměrně dost v kontaktu.

Otevřeně řečeno, díky tomu, že jsem mimo jiné šéfoval Poslanecké sněmovně, tak mám dlouhodobé osobní vazby k řadě politiků. S drtivou většinou opozičních politiků si tykám, známe se a myslím, že máme dobré vztahy. Však jsme si také během uplynulé krize několikrát s opozičními kolegy sedli, velmi otevřeně a rozumně si popovídali a dospěli jsme k různým dohodám.

Máte k sobě teď tedy blíže než ve chvíli, kdy jste vytvořil vládu s hnutím ANO za podpory KSČM?

Řekl bych, že ten vztah je stále stejný. Nemyslím si, že bychom někdy měli špatné osobní vztahy.

Nemáte chuť vládnout po příštích volbách raději s dnešní opozicí než s hnutím ANO, pokud by to volební výsledky umožnily?

Je předčasné na toto téma mluvit, volby jsou až za rok a půl. Bude skutečně záležet na volebních výsledcích a povolebním vyjednávání.

Neříkáte si, že by bylo lepší dělat politiku s těmito lidmi než třeba s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem? Není řada jeho výroků už přes čáru?

S Vojtěchem Filipem se známe dlouho, také s ním mám dobré osobní vztahy. Jsme na tom podobně i politicky, my jsme se rozhodli jít do vlády, oni se rozhodli pro tichou podporu. Mám ale pocit, že naše cesta je úspěšnější než jejich.

Má být takový člověk fakticky druhým mužem Poslanecké sněmovny? Nevadí vám jeho výroky, jeho minulost?

Názor ČSSD na KSČM je přece dlouhodobě známý. Naše cesty se rozešly, což jasně ukazuje historie. Máme s KSČM zásadní spory v zahraniční orientaci naší země. Je to tak notoricky známé, že nemá smysl to opakovat.

Ale k jeho různým výrokům mlčíte. Například na rozdíl od vašeho poslance Petra Dolínka. Nemyslíte si, že přicházíte o ty voliče, kteří by chtěli od ČSSD slyšet, že člověk jako Vojtěch Filip nemá být ve vedení sněmovny?

Rozhodně se nebudu připojovat k iniciativě TOP 09, která chce odvolat Vojtěcha Filipa z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny, když sociální demokracie dlouhodobě prosazovala poměrné zastoupení ve vedení sněmovny. Komunisté vzhledem k výsledkům voleb mají na toto místo nárok.

Nechci vyklízet pole

Když jsem vás sledoval v posledních dvou měsících během pandemie koronaviru, chvílemi jste působil, že jste otrávený a politika vás už moc nebaví. Byl to jen můj dojem?

Snažil jsem se absolutně soustředit na řešení spousty akutních problémů, včetně toho, abych zajistil dovoz co největšího množství ochranných prostředků, protože jsme je museli sehnat velmi rychle. Jestli ale chcete úplně otevřenou odpověď, tak jsem v jednu chvíli skutečně pochyboval o tom, jestli má moje práce smysl.

Kdy to bylo?

Ve chvíli, kdy se začaly objevovat dotazy typu kdoví, co jsme to v té Číně při dovozu ochranných pomůcek dohodli, a co všechno za tím je. Nejlépe tuto atmosféru dokumentují slova jednoho z mých podřízených, který téměř dva měsíce strávil tím, aby v České republice bylo co nejvíce ochranných pomůcek. Mnohdy skoro vůbec nespal, ale nakonec se dočkal takového "vděku", že mu lidé nadávali do zlodějů a do poštovní schránky dávali lístky, co všechno za to má.

Nemůžete se ale nedůvěře části veřejnosti tak úplně divit. Čína je velmi citlivé téma a otázek typu, co a jak přesně se dělo při dovozu ochranných pomůcek, bylo logicky mnoho.

Věděl jsem, že tyto dotazy a pochybnosti se budou objevovat, i proto jsme udělali v minulém týdnu setkání, na kterém jsem vystupoval zcela otevřeně a odpověděl jsem všechny otázky. Nemáme absolutně co tajit.

Takže chuť do politiky vám zůstala.

Šel jsem na misi předsedy ČSSD i místopředsedy vlády se snahou uspět, věřím, že jsem v testu posledních dvou měsíců obstál, takže nemyslím, že by bylo nyní správné přemýšlet o vyklizení pole.

Ani někdy nepřemýšlíte, co by vás lákalo dělat mimo vysokou politiku?

Člověk občas přemýšlí, co bude dál, ale aktuálně to neřeším. Až taková situace nastane, tak bych ji řešil. Samozřejmě neplánuji umřít v politice.