Vojtěch chystá propagaci eRoušky, chce milion uživatelů. Jinak aplikace ztrácí význam

Prozatím 210 tisíc uživatelů má aplikace eRouška, která hygienikům usnadňuje dohledávání rizikových kontaktů. Ministerstvo zdravotnictví by však rádo jejich počet ještě výrazně rozšířilo, chystá proto kampaň, která o užitečnosti aplikace má přesvědčit i další lidi. Ministr Adam Vojtěch by považoval za úspěch, kdyby ji v mobilu mělo milion lidí, ideálně ale aspoň dvojnásobek.

Jednou z aplikací, kterou má ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) nainstalovanou ve svém mobilním telefonu, je i eRouška. Ta pomocí technologie Bluetooth zaznamenává, se kterými telefony byl ten váš v bezprostřední blízkosti, což pak může pomoci hygienikům při vyhledávání kontaktů v případě nákazy koronavirem.

Kromě ministra aplikaci využívá 210 tisíc lidí. Resort zdravotnictví však hodlá jejich počty výrazně navýšit, v nejbližší době proto vypíše výběrové řízení na firmu, která by eRoušku propagovala. Jak konkrétně bude reklamní kampaň vypadat, zatím není jasné.

"Chceme, aby to lidé viděli, když pojedou v metru. Aby zkrátka věděli, že to dává smysl, zvlášť pokud jsou v místech, kde je koncentrováno hodně lidí a často ani nemohou dodržovat rozestupy," říká ministr Vojtěch.

V první fázi nepůjde o tak masivní propagaci, ministerstvo ji chce ale spustit co nejdříve. Výběrové řízení by tak mělo vypsat během dvou týdnů. Cílem pak bude v následujících měsících počet uživatelů aplikace více než zdesetinásobit. "Čím více, tím lépe. Ideální by bylo, kdyby to bylo v řádu milionů," přeje si ministr a dodává, že věří, že se to podaří.

Právě miliony uživatelů eRoušky jsou potřeba, aby měla aplikace smysl. "Aby to fungovalo dobře, muselo by ji mít třeba 60 procent lidí. A i tak je otázka, jaký přínos to bude mít, protože je to nevyzkoušené," říká virolog Pavel Plevka.

Podle něj je navíc důležité, nakolik budou uživatelé v populaci rozptýlení. Aplikace tak v některých případech může být užitečná, i když ji nebudou mít miliony lidí. "Když se lidé ve velké firmě domluví a všichni si ji nainstalují, tak to význam bude mít. Ve skupinách, ve kterých ji budou lidé hojně využívat, to může pomoct. Když bude ale malé procento uživatelů rozptýlené v populaci, tak ten význam bude omezený," domnívá se Plevka.

Doufáme, že ji bude mít každý dospělý

Lidé z iniciativy Covid19CZ, kteří za vývojem eRoušky stojí, však věří, že každý jeden uživatel aplikace může v boji s koronavirem pomoci. A i odhad možného počtu lidí, kteří aplikaci mohou mít, mají optimističtější než ministr Vojtěch.

"Doufáme, že ji bude mít každý dospělý člověk, který nějak cestuje. Že ji budou mít lidé, kteří jezdí do práce hromadnou dopravou, pohybují se v uzavřených prostorách kanceláří, provozů továren nebo nákupních center. Doufáme, že všichni, kteří budou chtít aktivně žít a potkávat se s lidmi, si ji stáhnou," říká Irena Zatloukalová z iniciativy Covid19CZ. Za velký úspěch by považovali, kdyby aplikaci používaly dva miliony lidí, což by podle jejich odhadů mohla být polovina dospělé populace, která má mobilní telefon.

K tomuto číslu by mohla pomoci chystaná kampaň. Zatloukalová to odhaduje na základě předchozích zkušeností. Týden po spuštění aplikace pro zařízení s operačním systémem Android si ji stáhlo 100 tisíc uživatelů. Výrazné nárůsty počtu uživatelů pak následovaly pokaždé, když někdo aplikaci propagoval.

"Ze začátku nám hodně pomohly aplikace Záchranka a Mobilní rozhlas, které svým uživatelům posílaly notifikaci o eRoušce. Hodně pomohlo také video youtubera Kovyho k chytré karanténě. Všechny tyhle aktivity měly na růst stahování vliv," říká Zatloukalová.

Momentální zájem o aplikaci je v době, kdy epidemie ustává, samozřejmě výrazně nižší než v časech, kdy šíření nákazy v Česku vrcholilo. Tehdy ji ve špice stahovalo kolem tisíce lidí za hodinu, nyní to jsou spíše desítky.

Jestli se i přes kampaň přiblíží počet uživatelů milionu, jak si přeje ministr Vojtěch, proto není vůbec jisté. "Když riziko vyprchává, tak se nálada veřejnosti samozřejmě mění. Čím méně budou lidé považovat koronavirus za riziko, se kterým se mohou reálně potkat, tím více se budou soustředit na jiné problémy a úspěšnost toho, že si aplikaci stáhnou, se bude snižovat," říká Denisa Hejlová z katedry marketingové komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Lidé se sledování nemusí bát, tvrdí Vojtěch

Některé lidi od nainstalování aplikace navíc může odradit i obava, že někdo bude sledovat, s kým se schází. Ministr Vojtěch však zdůrazňuje, že něco takového nehrozí, protože aplikace nesleduje, kde se lidé pohybují, ale pouze zaznamenává okolní zařízení.

"I západní demokracie jdou podobnou cestou. Dokonce i Evropská unie chystá projekt, kde by podobné aplikace, které se objevují v jednotlivých zemí, měly společný protokol. Takže kdybych já jel s eRouškou třeba do Francie, tak jejich aplikace by se mohla napojit na tu moji. Tím pádem by šly trasovat kontakty, i když člověk jede po Evropě," vysvětluje Vojtěch.

Sledování přes eRoušku se lidé nemusí bát ani podle Jana Vobořila, výkonného ředitele spolku Iuridicum Remedium, který stojí za každoročním udílení Cen Velkého bratra. "Za Velkého bratra bych aplikaci neoznačil. Její autoři věnovali ochraně soukromí dostatek pozornost. Je například dobré, že se data o kontaktech shromažďují přímo v telefonu a neputují na nějaké centrální shromaždiště," říká Vobořil.

Zatloukalová navíc tvrdí, že zárukou toho, že se s citlivými daty uživatelů nebude zacházet nijak závadně, je to, kdo za aplikací stojí. "Všechna řešení, která jsme navrhovali, jsme navrhovali s ohledem na osobní ochranu dat a bezpečnost dat. Všechna řešení vymýšleli lidé, kteří mají vlastní velké IT firmy, jako je Seznam nebo například Alza. V okamžiku, kdy by udělali něco, co by poškodilo jejich jméno, tak by si pošpinili i vlastní značku," vysvětluje Zatloukalová.

Komplikací ale může být to, že ne všichni lidé používají chytré telefony. A i ti, kdo je mají, často umí jenom s některými základními funkcemi. "Spousta uživatelů je zvyklá mobil využívat pořád pouze na volání a SMS zprávy, možná ještě jednu dvě aplikace, na kterou si v průběhu života zvykli. Tohle je něco nového a je otázka, jestli budou považovat aplikaci za natolik přínosnou, aby věnovali čas tomu naučit se s ní pracovat," vysvětluje Vobořil.

Na to nakonec upozorňuje i Hejlová. Podle ní by tak dávalo smysl zaměřit kampaň například na mladé lidi a nabádat je k tomu, aby svým rodičům či prarodičům se stažením aplikace pomohli a naučili je ji používat.