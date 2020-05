Živě: Opozice tepe vládu. Hamáček: Díky nám lidé nechodili v igelitových pytlích

Poslanci schválili program mimořádné schůze, na níž chtějí vyhodnotit průběh první vlny pandemie koronaviru v Česku. Pro bylo 156 z přítomných 158 zákonodárců, proti nikdo. Ačkoli bylo už předem jasné, že schůze navrhovaná poslanci ODS a Piráty projde, předcházela hlasování téměř tříhodinová diskuse předsedů stran a šéfů poslaneckých klubů.

"Pojďme si naslouchat. Obracím se na vládu s podanou rukou. Dělejme inventuru, poskytněme pomoc, kam dosud nepřišla, a pojďme si říct, jak ochráníme naši zemi před koronavirem a před jeho návratem," vyzýval v úvodu schůze předseda ODS Petr Fiala k tomu, aby poslanci program mimořádné schůze schválili.

"Pojďme mít řádný dohled za údajně největším účelovým balíkem peněz v moderních dějinách naší země," řekl ve sněmovně s tím, že ODS chce konkrétní návrh inventury představit na řádné schůzi.

Na případný budoucí horší scénář je podle Fialy nutné připravit se tak, aby se plošně "nevypínala" celá Česká republika, jak tomu bylo nyní. "Podobná reakce by už byla selháním," řekl.

Podobný scénář později vyloučil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). "Určitě při nějakých dalších vlnách nechceme vypínat republiku, ale zaměřit se na lokální ohniska," řekl.

Například vládní ČSSD už ohlásila, že konání dnešní mimořádné schůze podpoří. "Jsme připraveni podpořit návrh schůze tak, jak byl navržen," řekl na plénu předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. Naopak opoziční hnutí SPD označilo iniciativu Pirátů a ODS za pouhou politickou show.

Svolavatelé chtějí na plénu projednat také situaci občanů, kteří od státu neobdrželi žádnou pomoc, nebo způsob pořizování ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu. Nejvyšší kontrolní úřad už oznámil, že nákupy pomůcek ministerstvy vnitra a zdravotnictví prověří.

Fiala: Zastavme to eldorádo

Fiala také Babišův kabinet požádal, aby neblokoval debatu o rizicích koronaviru jako v lednu, kdy vládnoucí koalice odmítla diskutovat o hrozbě pandemie. "Už teď víme, co se může stát, a musíme být připraveni. Občané si zaslouží, abychom zastavili to eldorádo, které při nákupu pomůcek probíhalo na ministerstvu zdravotnictví," řekl šéf ODS.

Postup ministerstva vnitra během krize před poslanci hájil šéf resortu Jan Hamáček. Vysvětloval například, proč stát nenakupoval roušky a respirátory primárně od českých firem. "Čeští výrobci neměli zboží v oběhu, které by vystačilo na šest týdnů, a toho 14. března je neměli ani v objemu, který by stačil na jeden den krize," zdůraznil.

"Každý, kdo dnes tvrdí, že byla jiná cesta než přímý nákup z Číny, bohužel nadřazuje ideologii nad zdraví a životy lidí v České republice," řekl Hamáček s tím, že zdravotnické pomůcky v Číně nakupovala většina zemí postižených koronavirem.

Podle Hamáčka zvládlo Česko situaci lépe než mnohé jiné země. "Díky tomu, co jsme udělali, naši lidé nechodili v igelitových pytlích jako zdravotníci v New Yorku, ani nemuseli stávkovat jako v řadě evropských zemí," dodal ministr vnitra.

"Mám pocit, že největšími kritiky nás jsou buď ti, kteří byli šest týdnů na home officu a vrátili se do práce a teď mají pocit, že nám budou říkat, jak jsme to měli dělat správně, nebo ti, kteří nakupovali roušky za 20 korun za kus," bránil se kritice opozice.

"Jsem přesvědčen, že moji lidé provedli dobrou práci. Nikdo situaci nezneužil. Jsem přesvědčen, že krizové štáby si zaslouží úctu, nikoli politickou dehonestaci," zakončil svůj projev Hamáček.

Poučme se, nejděme cestou Divokého západu, řekl Bartoš

Předseda Pirátů Ivan Bartoš se proti některým Hamáčkovým tvrzením vymezil. Podle něj ministr kritizoval řadu věcí neopodstatněně. "Poslanci Pirátů rozhodně nebyli v době nouzového stavu doma na nějakém home officu. Byli jsme vládě partnery po dobu nouzového stavu," řekl.

Podle Bartoše se během krize řada tahů vládě povedla, je ale třeba se z posledních měsíců poučit. "Bylo dobré nejít tím Divokým západem, co tady byl v březnu, ale systematicky oslovovat výrobce, dělat zásoby, osvědčovat certifikace," řekl.

Předseda lidovců Marian Jurečka bude po premiérovi požadovat souhrnný materiál, ze kterého by vzešla doporučení pro možnou druhou vlnu. "Budou tady opět dvě ministerstva, nebo jsme se poučili? Abychom nemuseli číst dohady ministrů na Twitteru, kdo co sežene," řekl.

Upravit krizové plány pro pandemii je třeba také podle předsedy SPD Tomia Okamury. "Úředníci mají krizové plány, co dělat, když spadne na úředníky letadlo, ale nemají instrukce, jak postupovat v případě epidemie," vytkl vládě.

Podle šéfa komunistů Vojtěcha Filipa je zatím předčasné situaci hodnotit. "Rozuměl bych tomu, kdybychom si zařadili na probíhající schůzi výsledky první vlny pandemie. Ale na druhou stranu pro ty další body nevidím zatím žádný relevantní důvod," řekl.

Vojtěch: Musíme se poučit z nedostatku pomůcek

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) prohlásil, že podle něj má smysl leda vést diskusi o zajištění dostatečného počtu ochranných prostředků do budoucna. "To je bezesporu jedna z věcí, kde se musíme poučit. Zásoby byly naprosto nedostatečné," uznal ve sněmovně.

Soběstačnější musí být podle něj celá Evropa. Vzhledem k dosavadní situaci si ale podle něj ministerstvo zdravotnictví počínalo při shánění pomůcek dobře. "Zajistili jsme prakticky kompletní ochranu zdravotnictví. To považuji za ohromný úspěch," dodal.

Vojtěch také před poslanci opět hájil zavedení přísných opatření k zastavení koronaviru. "Mluví se tady o Švédsku. Krásná země, která si šla svou cestou. Je ale nutné zdůraznit, že letos v dubnu tam byla největší mortalita od roku 1993. Pokud bychom opatření neudělali, tak jsme na této cestě, která je z jejich pohledu správná," řekl Vojtěch.

Na schůzi také zaznělo, že ČSSD, hnutí ANO, SPD ani KSČM nepodpoří vznik sněmovní komise pro kontrolu akcí vlády během krize. "Jsme připraveni se podrobit kontrole NKÚ, ministerstva financí a dalších orgánů. Co však akceptovat nemohu, je politizace procesu, a proto nebudu hlasovat pro vytvoření poslanecké kontrolní komise, nechme pracovat orgány státu, " řekl Hamáček.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ale vznik komise hájí. "To, že je prověřuje NKÚ, není omluva nebo výmluva, naopak je to signálem, že tam není něco v pořádku," řekla. Komise by podle ní mohla například doporučovat možné postupy do budoucna.

Pokračovat by dnes mohla také řádná sněmovní schůze. Na programu by byly zejména pravidelné interpelace členů vlády.