Vyjímečná opatření mohou trvat déle, než vláda čekala. Odpusťte nám chyby, řekl Babiš

Česko za dobu své existence nikdy neprošlo podobnou zkouškou, jako je současná pandemie koronaviru. V projevu odvysílaném třemi hlavními televizemi to dnes večer řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj nikdo nebyl na situaci připravený a celý svět se učí na ni reagovat. Výjimečná opatření podle něj mohou trvat déle, než vláda původně očekávala.

"Já jako premiér země samozřejmě osobně odpovídám za všechna krizová opatření. A beru na sebe plnou politickou odpovědnost," uvedl Babiš. Za klíčové pro zvládnutí situace označil důvěru lidí ve vládu a informovanost veřejnosti.

Babiš přiznal dílčí chyby a problémy při řešení epidemie. "Pandemii tak enormního rozsahu řeší celý svět a my, stejně jako vy, se na to teprve učíme reagovat. Proto nám, prosím vás, odpusťte dílčí chyby nebo problémy. Je jich spousta. Aby ne. Je to krizová situace, na kterou nebyla připravena jediná země v Evropě," uvedl. Podle premiéra vláda i státní instituce dělají to nejlepší, co je možné, pro ochranu životů a zdraví občanů. Celkově si Česko vede velmi dobře a situaci zvládne, uvedl Babiš.

Babiš poděkoval za trpělivost, s jakou lidé přijímají restriktivní opatření, podle něj to není pro nikoho jednoduché. "Je možné, že tato opatření budou trvat déle, než jsme si původně mysleli. Říkám to otevřeně. Takhle to je. Ale nebojte se," řekl. Vyjádřil ale přesvědčení, že se účinek opatření brzy projeví a že země společně krizi překoná.

Babiš v projevu také poděkoval všem zdravotníkům, policistům, hasičům i vojákům, stejně jako dobrovolníkům, kteří nezištně pomáhají druhým, například šitím roušek. "Hřeje mě u srdce, když vidím jak lidé v celé zemi, včetně těch, kdo fakt nemají na růžích ustláno a mají velice tvrdý život, pomáhají," řekl. Ocenil i veřejnoprávní média za spuštění výukových programů nebo programů pro seniory, i všechna ostatní média, která uklidňují občany. Ocenil, že lidé nepodléhají hysterii.

Poděkoval také všem, kdo dodržují restriktivní opatření přijatá za účelem omezení šíření nákazy, a apeloval na důsledné nošení roušek na veřejnosti. Kritizoval ty, kdo opatření svévolně porušují. Podle něj to není hrdinství ani legrace, pouze to prodlouží komplikace, kterým Česko nyní čelí. "Frajírci, co mají být v karanténě a klidně si dají společně pivo u dveří hospod, to fakt nejsou žádní hrdinové. Spíš zbabělci, kteří si neumí nic odříct," řekl. "Vůbec nechápu, jak si takovou nezodpovědnost nejen ke své rodině, ale i zbytku všech našich občanů můžou dovolit," dodal.

Babiš restriktivní opatření obhajoval. "Karanténou se hlavně snažíme co nejvíc omezit pohyb a vzájemný kontakt lidí na minimum a snížit tím riziko dalšího přenosu nákazy," řekl. Kabinet se podle něj snaží zároveň neochromit ekonomický život země, proto nechal lidi nadále cestovat do práce.

Premiér se v projevu vrátil i k nedostatku ochranných pomůcek, kvůli němuž čelili v minulosti on a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) kritice. Podle Babiše jsou roušky a respirátory celosvětově nedostatkové zboží a na globálním trhu nebyly dostupné už na přelomu ledna a února. Babiš poděkoval ministru vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD) a prezidentu Miloši Zemanovi za jejich přispění k tomu, že Česko zajistilo letecký most s dodávkami zdravotnického materiálu z Číny, kde ho země hodlá nakoupit za celkem zhruba tři miliardy korun.