Radnice Prahy 5 si protizákonně objednala předražené respirátory od schránkové firmy

Navzdory zákonnému zákazu starostka Prahy 5 objednala 300 respirátorů nejvyšší třídy FFP3, které stát šetří pro lékaře v první linii boje s koronavirem. Radnice schránkové firmě za jeden respirátor slíbila 500 korun, což je o třetinu více, než dovoluje ministerské nařízení. Praze 5 za to hrozí pokuta až 10 milionů korun. "Objednávku jsme zrušili," řekla v reakci na dotazy Aktuálně.cz starostka.

Respirátory nejvyšší třídy FFP3 jsou jediné, které spolehlivě dokážou lékaře, kteří ošetřují pacienty nakažené koronavirem, ochránit před tím, aby se sami nakazili. V Česku je jich nyní kritický nedostatek i pro zdravotníky v první linii. Stát tak už na začátku března zakázal s nimi obchodovat. Obchodníci je smějí dodávat jen státu.

To ovšem nezabránilo vedení Prahy 5, aby si vlastní várku 300 kusů vzácného zboží objednalo pro osazenstvo radnice. "Z důvodu vyhlášení nouzového stavu je nutné zvýšit hygienická opatření a ochranu zaměstnanců Úřadu městské části Praha 5," zdůvodňuje to objednávka ochranných pomůcek z minulého čtvrtka, kterou úřad nahrál do registru smluv.

Za veřejné peníze se radnice pokoušela nakoupit 300 kusů respirátorů za více než 180 tisíc korun. Porušila tak nejen nařízení ministerstva zdravotnictví, které FFP3 komukoliv než státním organizacím nakupovat zakazuje, ale i nařízení ministerstva financí. To totiž zase zapovídá tak horentní cenu. Ministerstvo už 4. března stanovilo, že respirátory třídy FFP3 nikdo nesmí prodávat za více než 350 korun za kus bez DPH, pokud jsou vyrobené mimo Evropskou unii, případně za více než 175 korun, pokud z Evropské unie pocházejí. Praha 5 je přesto objednala o třetinu dráže, než je maximální strop.

Podle zákona o cenách hrozí radnici coby kupujícímu až desetimilionová pokuta. Starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS) na dotazy Aktuálně.cz, proč radnice porušuje hned dvakrát zákon, odvětila, že objednávku už radnice zrušila. "Nic takového objednávat nebudeme. Respektujeme rozhodnutí ministerstva," řekla Aktuálně.cz starostka.

Oslovili nás, tvrdí starostka. Firma to popírá

Prodávajícímu pak hrozí pokuta až tři miliony korun. Respirátory za přemrštěnou cenu měla radnici dle objednávky dodat firma Rozvoj trade, kterou dle obchodního rejstříku od loňska vlastní a řídí jednadvacetiletý Josef Janeček z dvoutisícové obce Dalovice u Karlových Varů. Jeho společnost sídlí v bytovém domě na pražských Vinohradech. Stejně jako devět stovek dalších firem. "Určitě jsme ji neoslovovali. Oslovila nás. Takových předražených nabídek jsme dostali za poslední dobu více," dodala Zajíčková.

Před Janečkem Rozvoj trade vlastnila firma spolecnosti4you.cz, která se živí prodejem hotových společností. Zajímavé je, že zhruba ve stejné době - na přelomu let 2018 a 2019 - Janeček stejným způsobem a od stejného prodejce jako Rozvoj trade získal i reklamní agenturu PJ market bohemia, která sídlí v domě na Smíchově s tisícovkou dalších firem. Vloni v květnu si pak pořídil ještě firmu IT craft a v červnu společnost Roane, zabývající se dle svého webu realitním poradenstvím, a firmu MN Invest, která prý prodává komodity. V listopadu ještě přidal společnost Trives - T.

Reálně za Rozvoj trade jedná Petr Kučera. Aktuálně.cz ho zastihlo na kontaktním telefonu uvedeném na webu firmy. "Vůbec netuším, jak k tomu došlo. Nějaké respirátory jsme měli na skladě. Ale teď už je rozhodně nenabízíme. Ani to kvůli vládní regulaci nejde. Netuším, jak je možné, že nám radnice vystavila objednávku. Rozhodně jsme nikoho neoslovovali," tvrdí zase Kučera.

Primátor: Podporují černý trh

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) snahu městské části kritizuje. "FFP3 patří do nemocnic, ne na obecní úřad. Podpora černého trhu s ochrannými prostředky, a navíc za přemrštěné ceny ze strany městské části je naprosto nevhodná. Magistrát distribuuje ochranné prostředky neprodleně po jejich naskladnění," uvedl Hřib.

Lidé podle něj mohou nedostatkové respirátory FFP3 nabídnout zdravotníkům. Stačí vše domluvit na e-mailu [email protected] "Magistrát jim je vymění za FFP2, které jsou pro běžnou populaci dostatečnou ochranou," dodal Hřib.