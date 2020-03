Byznysmen rozjel sbírku na boj proti koronaviru, za kterou dostal primář přes prsty

Krkolomnou cestu má za sebou výzva primáře kliniky respiračních onemocnění Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jiřího Votruby, aby mu lidé na boj s nemocí Covid-19, způsobenou novým koronavirem, posílali peníze. Vedení špitálu mu iniciativu důrazně vytklo, nevědělo o ní. Primář výzvu následně upravil a našel pro ni oficiální kanál. Za první peníze se do nemocnice pořídila dezinfekce vzduchu.

Výzva, kterou propagoval primář I. kliniky tuberkulózy a respiračních onemocnění Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, se objevila na sociální síti Facebook minulý týden ve čtvrtek. Zveřejnil ji tam jeden pražský byznysmen a filantrop. Z textu vyplývalo, že Votrubovo oddělení shání peníze na nákup lékařských přístrojů nutných pro péči o pacienty s těžkým průběhem koronavirové infekce. Nemocnice je jednou ze spádových pro složité případy Covid-19.

Podle apelu měli lidé peníze posílat na účet odborného spolku OxyProtect, což je primářův soukromý projekt pro prevenci, výzkum a boj proti karcinomu plic.

Jak zjistilo Aktuálně.cz, primář však se svou aktivitou u vedení mateřské nemocnice narazil. Špitálu se nelíbilo, že podle výzvy nemá na péči o kritické pacienty dostatek financí. Navíc se o ní nemocnice dozvěděla až po jejím zveřejnění.

"Vedení Všeobecné fakultní nemocnice mu jeho postup důrazně vytklo. Na druhou stranu víme, že byl vedený dobrou vírou a snahou rychle vše řešit," sdělila Aktuálně.cz mluvčí nemocnice Marie Heřmánková. "Pan primář neměl dostatek relevantních informací a jednalo se o nedorozumění," dodala s tím, že primář Votruba jednal ukvapeně.

Nemocnice sice plánuje pro složité případy onemocnění Covid-19 nákup nových přístrojů, ale peníze od veřejnosti nepotřebuje. Nákupy pokryje ze svých zdrojů. "Jedná se o nákup deseti ventilátorů, dvou ECMO přístrojů a dále drobnější nákupy," řekla mluvčí Heřmánková. ECMO je technologie pro zajištění mimotělního oběhu, jež se nasazuje, když pacientovi při onemocnění selhávají plíce a srdce.

Došlo k nedorozumění

Primář nedorozumění vysvětluje prostě. Kontaktoval ho jeden z jeho pacientů, zmíněný podnikatel a filantrop, zda má nemocnice všeho dostatek. Z rozhovoru vyplynulo, že oddělení by peníze od veřejnosti upotřebilo. Pacient následně jménem primáře zformuloval výzvu, podle níž jsou finance potřeba na přístroje užívané pro kritický průběh nemoci. Bez předchozí konzultace s primářem výzvu zveřejnil.

"Došlo k nedorozumění. Dary veřejnosti nemají žádným způsobem pomáhat platit přímo přístroje pro léčbu, které kupuje nemocnice, ale pomoci zkvalitnit práci zdravotníkům, zlepšit a zpříjemnit jejich pracovní prostředí. Vytvořit jakýsi nadstandard v této extrémní situaci, které budeme vystaveni," vysvětlil Aktuálně.cz primář Votruba.

Po výtce od vedení špitálu se primář pustil do akce sám. Jménem svého odborného spolku se domluvil s Nadací Via, která provozuje crowdfundingový portál Darujme.cz. Jde o on-line platformu umožňující přijímat finanční dary, funguje na obdobném principu jako třeba portál Hithit. Nová výzva na Darujme.cz se objevila uplynulou sobotu, v ní už primář mluví o zlepšení komfortu pro zdravotnický personál.

"Chceme být připraveni reagovat na změny ve výskytu a projevech onemocnění a také předcházet enormní únavě a vyčerpání zdravotnických pracovníků, například usnadněním manipulace s pacienty a zlepšením komfortu a pocitu bezpečí lékařů, sester a dalšího personálu," stojí v iniciativě. Podle primáře lze peníze využít například na koupi kávovaru, polohovacího lůžka či manipulačních pomůcek pro sestry.

Peníze na výzkum

Lidé od soboty poslali už téměř 600 tisíc korun. Za první prostředky koupil primář Votruba přístroj na dezinfekci vzduchu, jež zamířil na jeho oddělení ve Všeobecné fakultní nemocnici. V budoucnu by vybrané peníze mohly mít podle primáře i odborné využití. "Mohly by podporovat výzkum, co se s plícemi pacientů s Covid-19 děje a jak diagnostikovat choroby, které se mohou po vyléčení Covid-19 objevit, například sekundární fibrózy."

Ačkoliv první zakoupená položka, dezinfekce vzduchu, skončila ve Votrubově mateřské nemocnici, sbírka není omezena jen na ni. Další nakoupené pomůcky se mohou podle potřeby poslat i do jiných špitálů. I proto Votruba zvolil cestu zasílání peněz na účet spolku OxyProtect. "Spolek může jednoduchým způsobem využít dárcovských platforem a rychle reagovat na situaci - koupit prakticky okamžitě to, co je potřeba," podotkl.

Předání zakoupeného přístroje či pomůcky do té které nemocnice se ošetří prostřednictvím darovací smlouvy, právě tak tomu bylo u dezinfekce vzduchu. Zdeněk Mihalco, ředitel Nadace Via, provozující zmíněnou darovací platformu, Votrubovu aktivitu vítá. "Je podle mého názoru obdivuhodné, že se lékaři do této výzvy pustili a mohou být příkladem pro ostatní. Veřejnost chce a může lékařům pomoci extrémní situaci zvládnout," uvedl.

Ve Všeobecné fakultní nemocnici leží jeden z nejkritičtějších pacientů s onemocněním Covid-19 v Česku. Jde o pražského taxikáře, jehož stav komplikují další neduhy, třeba výrazná nadváha. Muž je připojený na mimotělní oběh. "Důvodem je nejrozsáhlejší ECMO program a zkušenosti s ním, které v nemocnici máme," vysvětlila mluvčí Heřmánková, proč je Všeobecná fakultní nemocnice spádovým špitálem pro těžké případy.