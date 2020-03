Pokud se školy neotevřou do června, studenti maturovat nebudou, rozhodne vysvědčení

Maturity by měly být nejdřív 21 dnů po znovuotevření škol, nebo by je mohly nahradit výsledky studentů z posledních tří vysvědčení střední školy. Kabinet také souhlasil s tím, aby přijímací zkoušky na střední školy byly nejdříve 14 dnů po otevření škol zavřených kvůli koronaviru. Děti by je měly psát jen v jednom termínu místo dvou, které se původně plánovaly.

Na pátečním zasedání tato opatření schválila vláda, informoval o tom na tiskové konferenci ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Sněmovna by se návrhy ministra školství Roberta Plagy (ANO) měla zabývat v úterý na mimořádné schůzi.

Pro maturity by mělo být rozhodující datum 1. června. Pokud by se středoškoláci do škol vrátili později, zkoušky by už dělat neměli. Kdyby se školy otevřely dříve, nemuseli by maturanti letos psát slohy z češtiny a cizích jazyků. Testy by mohly vyhodnocovat samy školy podle podkladů Cermatu, který je připravuje. To ale kritizovali například někteří ředitelé středních škol.

Ministerstvo podle Plagy předpokládá, že by se žáci mohli do škol vrátit v druhé polovině května. Přesný termín maturit chce ministr vyhlásit až po otevření škol. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, školy by mu dle návrhu měly umožnit komisionální přezkoušení, aby mohl maturitní vysvědčení získat také.

Testy přijímacích zkoušek by podle ministra měly mít stejnou formu a obsah jako v předešlých letech. Děti by je ale měly psát jen v jednom termínu místo dvou, které se původně plánovaly.

Ministerstvo školství podle Plagy nepočítá s tím, že by se zkracovaly letní prázdniny. Pracuje se podle něj se scénáři ministerstva zdravotnictví, které počítají s návratem do školy v květnu, nejpozději začátkem června. Podle něj by se tak přijímací zkoušky měly do konce školního roku stihnout. V nouzovém případě, pokud by se školy otevřely až po polovině června, by podle Plagy mohly být přijímací zkoušky i v prvním týdnu v červenci.

Školy jsou uzavřeny od 11. března do odvolání. Státní maturity se podle původního plánu měly uskutečnit v dubnu a na začátku května. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory se měly konat 14. a 15. dubna a na víceletá gymnázia 16. a 17. dubna.

K maturitám se podle statistik Cermatu přihlásilo zhruba 80 000 studentů a k přijímacím zkouškám na maturitní obory přibližně 95 000 dětí.

Termíny závěrečných zkoušek učňů, které se obvykle konají v červnu, by se podle návrhu ministerstva školství mohly upravit podobně jako u maturit. Stejné by u nich mohlo být i náhradní řešení při otevření škol po 1. červnu. Loni šlo k těmto zkouškám zhruba 27 500 učňů.