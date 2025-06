Tři cesty autem do Itálie. Trasy k moři jsou rychlejší než dřív, překvapí i cena

Všechny cesty sice nevedou do Říma, ale téměř 800 tisíc zahraničních cest Čechů loni vedlo do Itálie. „V roce 2024 se vůbec poprvé na první místo vyšvihla Itálie, která odsunula do té doby vedoucí Chorvatsko a obvykle druhé Slovensko,“ komentuje překvapivé přesuny v léta neměnném žebříčku Český statistický úřad.

Pokud nepočítáme Balt, představují italské pláže nejlevnější a nejrychleji dostupnou vstupenku k moři. Rodiny s dětmi oceňují pozvolné písčité pláže na Benátské riviéře, zatímco dospělí hledají autentickou italskou kulturu, krajinu a architekturu v Toskánsku. Datová redakce Aktuálně.cz vytipovala šest oblíbených letovisek v rozumné dojezdové vzdálenosti z Prahy a z Brna a pomocí portálů ViaMichelin, Google Maps a Tolls.eu zjistila, jak dlouho bude průměrná cesta v první prázdninovou sobotu trvat, s jak vysokým mýtem je třeba počítat a kde je nejlepší natankovat.

Z Prahy až k Benátkám za méně než sto eur

Dobrá zpráva na úvod: Díky velmi mírnému zdražení mýta (v Itálii meziročně o méně než dvě procenta), růstu mezd a zlevnění pohonných hmot vychází cesta autem do italských letovisek většinou levněji než do srovnatelně vzdálených destinací v Chorvatsku. Svou roli hraje i to, že zejména při cestách z Brna stačí projet jen jednu třetí zemi (Rakousko). Z Prahy jsou sice průjezdní země většinou dvě, ale pokus Německa zpoplatnit dálnice pro cizince skončil před šesti lety po zásahu Rakušanů nezdarem, takže jsou pro osobní vozy nadále zdarma.

Cesty z Prahy

Peněženky těch, kteří jedou z Čech na Ligurskou riviéru, potěší také jeden vpravdě historický relikt. Jakkoli krátký průjezd přes území Švýcarska vyžaduje i po předloňském zavedení elektronické dálniční známky koupi celoročního kuponu. Nicméně jeho cena se už tři desetiletí nezvýšila – stále stojí 40 franků, tedy něco málo přes 1050 korun. Trasa z Prahy do Sanrema je kvůli průjezdu Švýcarskem s průměrnou cenou 4,29 koruny na kilometr v našem přehledu nejdražší. Pokud však pojedete stejnou trasou kolem Bodamského jezera i zpátky, klesne průměrná sazba za kilometr pod čtyři koruny. A známku můžete využít při případné další cestě do Švýcarska.

U zbývajících jedenácti relací lze u auta se sedmilitrovou spotřebou při ceně paliva 35 korun za litr počítat s náklady v rozmezí 3,22 až 3,98 koruny za kilometr. To je o trochu méně než při cestách do Chorvatska. Obecně cena za kilometr roste s délkou cesty po italských autostrádách, které jsou až na výjimky na chudém jihu zpoplatněny mýtem ve výši zhruba devíti eur na 100 kilometrů. Dálnice v nížinách jsou o něco levnější než ty v horách.

Kdy se vyplatí sjet z dálnice

Při cestách z Prahy do oblasti Benátek doporučuje aplikace ViaMichelin – podobně jako při cestách na Istrii – sjet v Rakousku mezi Lincem a Štýrským Hradcem z dálnice A9 a pokračovat po silnici I. třídy údolím řeky Mury přes Friesach až do Celovce (Klagenfurtu). I Mapy Googlu po ruční úpravě trasy uznávají, že je to nejen kratší, ale i rychlejší. Řidiči se navíc díky tomu vyhnou obchvatu Salcburku, který bývá zejména ve dnech, kdy v Německu začínají prázdniny, ucpaný. A rakouská policie nemilosrdně pokutuje ty, kteří se snaží kolonu na dálnici objet po souběžných silnicích.

Cesty z Brna

Pokutou může skončit i pokus vyhnout se mýtu na brennerské dálnici z Innsbrucku do Tridentu (Trento). Na starou silnici B182 smí jen místní frekvence. Motoristé jedoucí z Prahy ke Gardskému jezeru tak zaplatí za stokilometrový úsek v Rakousku hned dvakrát – 9,30 eura za jednodenní dálniční známku a navrch 12 eur za průjezd Brennerským průsmykem. Navíc zde mohou uvíznout v koloně, protože až do roku 2030 probíhá rekonstrukce mostu Lueg a provoz bývá stažen do jednoho pruhu.

Na trasách z Brna úsekové mýto v Rakousku nehrozí. Také Moravanům vyhledávače (tentokrát v souladu) radí sjet z dálnice A2 za Vídeňským Novým Městem (Wiener Neustadt) na rychlostní silnici S36 a pak pokračovat po B317 spolu s Pražany přes Friesach až do Klagenfurtu, kde se trasa opět napojuje na dálnici A2. Je to kratší a překvapivě i rychlejší.

Všude dobře, doma nejlevněji

Benzin i naftu se letos vyplatí natankovat ještě před hranicemi. V Rakousku jsou pohonné hmoty o něco dražší (přibližně 37 korun za litr). Ještě výraznější je cenový rozdíl v Německu a v Itálii, kde se benzin prodává za více než 42 korun za litr a nafta za zhruba 39 korun. Nejdráže vyjde tankování ve Švýcarsku, zejména v případě nafty, která zde stojí v průměru přes 46 korun za litr.

Ceny benzinu a nafty v Evropě

0 % 100 %

Při cestách z Brna do některého z letovisek mezi Benátkami a Terstem se jako alternativa nabízí také trasa přes Slovinsko, konkrétně Štýrský Hradec (Graz), Maribor, Lublaň a Terst. Ušetří sedm až osm eur na mýtném v Itálii, výměnou je třeba počítat s koupí slovinské viněty v ceně 16 eur. Náklady lze snížit natankováním ve Slovinsku za zhruba 36 korun za litr. Slovinská trasa je o pár kilometrů delší, ale může být o několik minut rychlejší, záleží na aktuální dopravní situaci.