Výbor doporučil úřadům, aby prověřily, jak Hrad zachází s tajnými informacemi

Bezpečnostní výbor sněmovny doporučil Národnímu bezpečnostnímu úřadu a archivní a spisové službě ministerstva vnitra provést kontrolu, jak se na Hradě dodržovaly požadavky na ochranu utajovaných informací v období od začátku loňského roku do dnešního data. Poslanci k tomu dospěli po projednání případu skartování tajné zprávy o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu ve Vrběticích.

Sněmovní výbor schválil usnesení poté, co vyslechl informace od šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky i zástupců policie. "Výbor bere poskytnuté informace na vědomí a konstatuje, že neshledává postup BIS a Národní centrály proti organizovanému zločinu v rozporu s předpisy," stojí dále ve schváleném usnesení.

Hrad v reakci na usnesení výboru o tajné zprávě odkázal na svá předchozí vyjádření. Členové výboru mají podle něj možnost se sami seznámit s fakty.

Kancelář prezidenta republiky v posledních dnech potvrdila, že dokument skartovala, trvá ale na tom, že neporušila zákon. Trvá na obvinění, že BIS zaslala tajnou zprávu o Vrběticích v rozporu s platnou legislativou. Hrad tajné službě vyčítá, že neupozornila na potřebu rychlého předání prezidentu Miloši Zemanovi. Spis byl také podle Hradu nesprávně označen jako důvěrný, i když obsahoval dokument označený jako tajný.

Pracovníky Hradu tak měl vystavit nebezpečí, že budou nakládat s utajovanými informacemi, na které nemají prověření, tvrdí kancelář. BIS již dříve odmítla, že by byl dokument doručen "v hrubém nepořádku", jak kancelář tvrdí. Při doručení podle tajné služby došlo jen k drobné "administrativní chybě".

Sněmovní výbor pro bezpečnost navíc neshledal, že by postup BIS a Národní centrály proti organizovanému zločinu v případu utajované zprávy o explozích ve Vrběticích byl v rozporu s předpisy, jak tvrdí prezidentská kancelář.

Skartování dokumentu policisté podle serveru Respekt.cz a Radiožurnálu zjistili při prověřování, zda se s tajnou zprávou o Vrběticích neseznamovali lidé bez bezpečnostní prověrky. Prezidentská kancelář v pondělním prohlášení potvrdila, že dokument skartovala.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je celá událost nešťastná a chce, aby se co nejrychleji vyjasnila. Nepřispívá to podle něj k důvěryhodnosti státu, řekl ve čtvrtek Fiala po tom, co sněmovní bezpečnostní výbor projednal jeho návrh na ustavení Michala Koudelky řádným ředitelem služby.

"Tu kauzu nebudu komentovat, probíhá vyšetřování. Považuji za nešťastné, že na veřejnosti spolu tímto způsobem komunikuje Hrad a BIS. To určitě nepřispívá k důvěryhodnosti státu vůči občanům," uvedl Fiala.

Dodal, že je třeba, aby spor rychle skončil a "věci se rychle vyjasnily". Napadání institucí státu navzájem podle něj na místě není, protože nepřispívá k politické kultuře a k důvěře občanů. "Určitě budu mít příležitost se o tom bavit s panem prezidentem," uvedl.