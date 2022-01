Zpráva o Vrběticích byla v nepořádku, tvrdí Hrad. Podle BIS ji převzal bez výhrad

S tajnou zprávou o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích se neseznámil nikdo nepovolaný. Uvedla to Kancelář prezidenta republiky. Dokument podle ní od Bezpečnostní informační služby dorazil v rozporu s platnou legislativou a v hrubém nepořádku. Kontrarozvědka rozhodně odmítla, že by dokument byl v hrubém nepořádku. Kancelář ho převzala bez výhrad, uvedla.

Kancelář také odmítla, že by na Hradě mohl být skartován materiál určený k archivaci. Český rozhlas - Radiožurnál a server Respekt.cz o víkendu uvedly, že policie prověřuje, zda Kancelář prezidenta republiky zprávu skartovala. Detektivové na otázku narazili při prověřování, zda se se zprávou neseznamovali lidé bez bezpečnostní prověrky. Související Adamová: Hrad mohl porušit zákon, i kdyby zprávu k Vrběticím skartoval omylem Kancelář v sobotním sdělení uvedla, že loni na přelomu listopadu a prosince se skartovaly spisy z předchozích let, které byly v souladu s právními předpisy vyřazeny a určeny ke zničení. "V KPR nebyl skartován žádný materiál určený k archivaci, všechny skartované spisy prošly skartačním řízením a obsah všech skartovaných dokumentů je uchován v jiných státních institucích," napsal v pondělí Hrad. Skartace prováděly oprávněné osoby a o všech je uchován protokol, doplnila Kancelář prezidenta republiky. Součástí protokolu je podle Hradu i informace, že dokument dorazil od kontrarozvědky "v hrubém nepořádku". Spis byl doručen nezvyklým způsobem, mimo pracovní dobu a v rozporu s platnou legislativou, tvrdí Hrad. "Proč byl označen druhým nejnižším stupněm utajení jako běžná utajovaná pošta? Proč nebyl spis označen 'ihned předat' adresátovi a proč nebyla tajná spisovna KPR telefonicky upozorněna na spěšnost informací obsažených ve spisu?" píše Hrad. Bezpečnostní informační služba v prohlášení rozhodně odmítla, že by byl dokument v hrubém nepořádku. "Byl KPR řádně předán a byl proti podpisu převzat bez výhrad. V následujících hodinách pak byla pouze opravena drobná administrativní chyba, která nijak nesnižovala závažnost dokumentu," uvedla kontrarozvědka. Komplexní informaci dostanou ve čtvrtek poslanci výboru pro bezpečnost, kteří se plánují případem zabývat. Web Deník N loni v květnu uvedl, že dokument ležel na Hradě deset dní, než se s ním seznámil prezident Miloš Zeman. Prezidentská kancelář to odmítá. Dokument byl podle ní doručen 7. dubna, Zeman jej obdržel po příjezdu na Hrad v nejbližším termínu 13. dubna. "KPR má pro urgentní případy nastaveny standardní procedury, kdy jsou dokumenty obratem dopravovány do rukou prezidenta republiky," uvedla kancelář. Hrad odmítá, že by se s obsahem dokumentu seznámily nepovolané osoby. "S předmětnou písemností nakládaly mimo adresáta pouze osoby pověřené vedením jednacího protokolu v tajné spisovně Kancelář prezidenta republiky a odpovědná pracovnice Sekretariátu prezidenta republiky," uvedla kancelář. Kancelář se spisem nakládala v souladu s označením, tedy jako s běžnou poštou v druhém nejnižším stupni utajení, doplnila. Pracovnice tajné spisovny a sekretariátu byly kvůli stavu písemnosti vystaveny nebezpečí, že budou neoprávněně nakládat s utajovanými informacemi, tvrdí Hrad. Související Reportáž z Vrbětic: Lidé jsou z ruských špionů v šoku. A pořádně se zlobí na stát 8 fotografií Vrbětice zasáhly v roce 2014 dvě exploze. Při výbuchu prvního ze skladů v říjnu 2014 zemřeli dva lidé, druhý sklad explodoval v prosinci téhož roku. V polovině loňského dubna tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření na zapojení příslušníků ruské vojenské tajné služby GRU do výbuchů. Kauza vedla k vážné diplomatické roztržce mezi Českem Ruskem a vzájemnému vypovídání diplomatů. Rusko účast svých agentů na explozích popírá.