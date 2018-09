Vyženeme metadonové centrum z Bulovky, sliboval kandidát ČSSD. Prý to byla chyba týmu

"Vyženeme Drop In z Bulovky," sliboval lídr ČSSD v Praze 8 Vít Céza na billboardu. Po kritice jej nechal odstranit.

Praha - Kritiku i od spolustraníků z ČSSD sklidila kampaň lídra sociálních demokratů v Praze 8 Víta Cézy, který slibuje odstranění metadonového centra z Nemocnice Na Bulovce.

"Vyženeme Drop In z Bulovky," stojí na billboardu. Pražské metadonové středisko je některým místním trnem v oku, lidé si stěžují na to, že klienti centra často polehávají v okolním parku, obtěžují je žebráním či jsou agresivní.

Naprosto se distancuji od teto kampane. @CSSD lidem v problemech pomaha, nikam je nevyhani. pic.twitter.com/xhCq1oaIIe — Petr Dolínek (@DolinekPetr) September 24, 2018

Hesla na Twitteru ostře odmítl náměstek pražské primátorky Petr Dolínek. "Naprosto se distancuji od této kampaně. ČSSD lidem v problémech pomáhá, nikam je nevyhání," napsal Dolínek.

Biolog Céza se po kritice ze strany spolustraníků k billboardu nehlásí a už jej nechal stáhnout. Heslo je podle něj uvedeno chybně, naopak tam prý mělo být, že by se metadonová centra měla otevřít na více místech. "Správné heslo, které jsem schválil, znělo: 'Nechceme Drop In pouze na Bulovce'," vysvětlil kandidát na svém Facebooku.

Pro Aktuálně.cz uvedl, že k chybě došlo "v rámci našeho pracovního týmu". "Jak jsem to zjistil, tak jsem nechal ten plakát odstranit," doplnil Céza s tím, že šlo pouze o jeden billboard s tímto heslem.

O situaci už prý diskutoval i s náměstkem Dolínkem. Původní znění billboardu pro Aktuálně.cz zkritizovala i Lenka Teska Arnoštová, které Céza dříve dělal asistenta. "Já to slyším poprvé. Nabízí se otázka, co pak s těmi lidmi? Kam půjdou?" řekla expertka ČSSD na zdravotnictví.

"Pokud to myslí v pozitivním kontextu, že se bude snažit, aby ti lidé chodili spíše do center duševního zdraví, tak budiž. Ale pokud myslí 'vyženeme', tak je to pro mě trošku populistický slogan," dodala.

Bývalý ministr pro lidská práva a nyní předseda klubu ČSSD Jan Chvojka Cézovo vysvětlení přijal. "Věřím vysvětlení pana kandidáta. Jinak by mě mrzelo, kdyby měl takový program," řekl Aktuálně.cz.

"To, že došlo k nějaké chybě, je pro mě přijatelnější vysvětlení, než pokud by to pan Céza chtěl uskutečnit. Myslím si, že Drop In dělá dobrou práci, a mrzelo by mě, kdyby ho zrovna sociální demokrat chtěl vyhánět z jakéhokoli místa v Praze," dodal Chvojka.

