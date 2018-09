Chce řídit Brno, ve spotu vylézá z popelnice. Byl to můj nápad, říká kandidát ČSSD

"Chtěl bych vás upozornit na to, že podle našeho volebního programu nebudou muset senioři platit za popelnice," říká v klipu Oliver Pospíšil z ČSSD. | Video: Oliver Pospíšil | 01:01

Kandidát na brněnského primátora za ČSSD Oliver Pospíšil prý počítal s tím, že netradiční video může sklidit i negativní ohlasy.

Brno - Desetitisíce zhlédnutí a stovky sdílení posbíral za pár hodin videospot kandidáta na brněnského primátora Olivera Pospíšila (ČSSD). Politik v něm vylézá z kontejneru a slibuje seniorům odvoz odpadu zdarma.

"Dobrý den, no já jsem se tady trochu začetl, ale hlavně tady na vás čekám. Chtěl bych vám poděkovat za to, že třídíte odpad, a taky bych vás chtěl upozornit na to, že podle našeho volebního programu nebudou muset senioři platit za popelnice," říká ve videospotu kandidát na brněnského primátora Oliver Pospíšil (ČSSD) seniorce, kterou v kontejneru "překvapil".

"Byl to můj nápad," přiznává hned na úvod Pospíšil a vysvětluje, že se mělo jednat o recesi. "Humor je dobré aplikovat v životě v každé činnosti, včetně politiky," myslí si.

S vedením sociální demokracie klip neřešil, radil se pouze se svým týmem. Ostatně ČSSD dala svým kandidátům v komunálních volbách při kampani volnou ruku. "S kolegy jsme to konzultovali, protože člověk může ulítnout až příliš," dodává Pospíšil.

Klip sice nasbíral vysoký počet zhlédnutí, ohlasy pod videem jsou ale spíše posměšné. "Vždycky když si myslím, že zoufalství ČSSD dosáhlo dna, objeví se nový důkaz, že to jde ještě níž," zní jeden z komentářů.

Pospíšil ale s negativními reakcemi počítal. "Šíří se to masově v porovnání s tím, co jsme dávali na sociální sítě dříve. Má to charakter virálního videa," pochvaluje si.

Zároveň si nemyslí, že by video, na němž se zaklením "ježíšmarjá" vylézá z kontejneru na papír, bylo nedůstojné případného budoucího primátora moravské metropole. "Nemyslím si, že je nedůstojné. Humor sluší každému politikovi, pro mě už je dávno pryč doba, kdy byl primátor nějaká nedotknutelná persona," uzavřel Pospíšil.

