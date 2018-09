Volební guláš je dnes jiný. ANO potřebuje fotky s balonky na Facebook, říká politolog

Podle Petra Jüptnera z Univerzity Karlovy může v říjnových komunálních volbách uspět ODS. ANO má podle něj šanci vyhrát na počet hlasů, ale získá méně mandátů. Kampaň, kdy hnutí premiéra Andreje Babiše láká voliče na to, že předseda vlády dal svým lídrům telefon, je promyšlená. "Hnutí ANO tak bude těžit ze svých silných stránek, to je značka a Andrej Babiš," řekl Jüptner.

Aktuálně.cz: Pokud budu sledovat výsledky komunálních voleb ve velkých městech, jako je Praha, Brno, Ostrava, uvidím v nich jakési vysvědčení pro kabinet Andreje Babiše?

Petr Jüptner: Do jisté míry se to tam projeví, ale nemůžeme tvrdit, že by to vypovídalo o preferencích na národní úrovni. Zejména levicové voliče je těžké dostat ke komunálním volbám, potřebují více přesvědčovat než ti pravicoví, kteří to často berou jako svoji občanskou povinnost nebo přirozenou součást života v komunitě. A to je důvod, proč se levicové strany i ANO snaží do voleb dostávat národní témata, která dokážou mobilizovat levicové voliče.

Jaký národní rozměr má to, že Andrej Babiš dal své telefonní číslo kandidátům, jak tvrdí v kampani ANO?

Tady je záměr marketérů hnutí ANO poměrně jasný. ANO na komunální úrovni destabilizovalo samosprávu celé řady velkých měst, velmi často se rozpadly koalice nebo se neosvědčili lídři a primátoři. Telefonní číslo na Andreje má dát voliči pocit, že lídr může snáz kontaktovat premiéra. ANO tak chce těžit z popularity Andreje Babiše.

Má to ještě jenom rozměr. Voliči v komunálních volbách rozhodují pragmaticky. Mají pocit, že je relativně jedno, kdo vládne, ale je potřeba do města přinést peníze. Andrej Babiš je předseda vlády a to budí dojem, že zařídí hokejovou halu nebo jiný velký projekt. Teď trochu přeháním a nechci to zlehčovat - v Rusku veřejnost nevěří politikům, ale věří Putinovi. Z různých televizních stanic je vidět, že lidé volají z vesnic za Uralem a věří, že Putin bude ten, kdo zařídí novou silnici v jejich obci. To mi kampaň ANO trochu evokovala, ale nechtěl bych to srovnávat.

Nepůsobí to spíš dojmem, že lídr není schopný problém vyřešit a potřebuje k tomu premiéra?

Marketéři hnutí ANO by s vámi souhlasili, nicméně oni si řeknou, že voliči s takovým názorem nejsou ti, kteří by ANO volili. Rovnice je jasná: Andrej Babiš je známý a populární politik, se ochotou lidí podpořit ho ve volbách se dá poměrně dobře pracovat a ještě díky tomu mohou eliminovat neznalost lídra v daném městě. Hnutí ANO tak bude těžit ze svých silných stránek, to je značka a Andrej Babiš.

Kde Babišovo hnutí může ztratit starosty či primátora? Kde může volby prohrát?

ANO má šanci zvítězit v komunálních volbách v počtu hlasů. Kandiduje ale zejména ve větších městech, proto bude mít špatný výsledek v podílu získaných zastupitelských mandátů. Konkrétní výsledky ve velkých městech nelze odhadnout, protože v té rovnici je několik velkých neznámých. Zatímco dříve ANO oslovovalo spíše středové nebo pravicové voliče, dnes to jsou často levicoví voliči. Tohle je něco, co bude hrát proti hnutí ANO, protože levicoví voliči nechodí ke komunálním volbám tolik jako ti voliči pravicoví. A ještě další věc - jsou města, kde se to ANO na radnici nepovedlo. Dá se předpokládat, že se to projeví na výsledku.

Jak moc hrozí Andreji Babišovi, že prohraje Prahu?

Karty pro hnutí ANO nejsou rozdané úplně dobře kvůli neoslňující zkušenosti z předcházejícího volebního období i nestabilitě koalic. Poměrně riskantní je i změna lídra na poslední chvíli. Fakt, že ANO podporují levicoví voliči, ale lídr je spojený s finančním sektorem, může opozice využít v negativní kampani, což by ANO ohrozilo. Reálně se může stát, že výsledky ANO půjdou dolů, ale nemusí to znamenat, že ANO nebude první. V Praze je totiž velký počet subjektů, které oslovují podobný elektorát a hlasy se mezi nimi mohou tříštit.

Dostane se sociální demokracie do pražského zastupitelstva?

V Praze pravděpodobně dojde k tříštění hlasů mezi různé subjekty a finální výsledek je v této fázi nepředvídatelný. Kdybych si měl vsadit, tak bych řekl, že do zastupitelstva by se ČSSD v Praze asi dostat měla. Možná by ČSSD mohla pomoci právě situace hnutí ANO v Praze.

Pomohou jim sliby MHD zdarma, psi zdarma a další? Není to přehnaná příliš okatá kampaň?

ČSSD se nemusí vymezovat vůči hnutí ANO. Třeba na parlamentní úrovni se ukazovalo, že ČSSD paradoxně klesla podpora, když se dostala do střetu s ANO. Existuje určitý počet voličů, kteří oscilují mezi ANO a ČSSD a další mezi ČSSD a KSČM. Politika ANO je v tuto chvíli "sofistikovaná sociální demokracie". U ČSSD to bylo realizované trochu zemitou formou. Teď jde o to, zda pražský volič uvěří, že ANO zlepší jeho život.

A sliby? Nejsou za hranou, kdy voliči nebudou věřit programu nebo billboardu ČSSD?

Snižování cen a zvyšování různých přídavků patří tradičně k arzenálu levicových a sociálně demokratických stran všude v Evropě. Je to bezpochyby něco, co funguje, mají to velmi dobře změřené. Jde o to zrealizovat to tak, aby to bylo důvěryhodné a nebylo to okaté.

Hnutí ANO v kampani nabízí guláš a pivo. Pamatuji podobné kampaně z devadesátých let. Funguje tento způsob marketingu a koho tím chtějí oslovit?

Nesrovnával bych guláš v devadesátých letech se současným gulášem. Ne proto, protože by se tam dávalo jiné maso nebo párky. V 90. letech šlo o to, aby se volič s politikem setkal, aby si nad gulášem popovídali. Dnes žijeme v době, kdy politik chodí za voličem, nikoli volič za politikem. Guláš ANO je bezpochyby dobrý základ pro kampaň na sociálních sítích, kde se objeví fotografie s balonky, emblémy ANO a spokojenými lidmi s gulášem. Je na tom možné ukázat, že hnutí ANO má velkou podporu, jede na vítězné vlně a lidé mu věří.

To je hlavní dojem, který dlouhodobě vytvářejí na sociálních sítích.

Samozřejmě, pokud jim na veřejné setkání s gulášem přijde 150 až 200 lidí, lze udělat fotku, aby to vypadalo jako masové setkání.

Sociální demokraté slibují zkrácení pracovní doby, to je to národní téma, kterým se snaží dostat levicové voliče k urnám?

Není špatný nápad přijít s tímto tématem. Zároveň nelze obvinit ČSSD, že by to bylo mimo mísu. Existuje řada evropských zemí, kde v dnešní postmateriální době, v době prosperity a měnící se ekonomiky rozvinutého sociálního státu není kratší pracovní doba v některých profesích neobvyklá.

Jaký lídr může zaujmout?

Volič chce i nějakou zábavu. Politik pro něj není jen někdo, kdo by měl spravovat obec, ale měl by to být někdo, kdo pobaví či zaujme.

V některých městech může uspět kandidát, který bude dobrý bavič?

Lídr nestačí. Ale může to být maličkost, která převáží.

Která ze stran mimo vládu může překvapit?

V celostátních součtech na tom poměrně dobře budou komunisté a lidovci, to jsou tradiční strany, které i jsou na venkově schopné generovat kandidáty. Dá se předpokládat, že ANO má šanci vyhrát komunální volby na počet hlasů, nikoliv na počet mandátů. Špatný by nemusel být ani výsledek ODS.

A naopak?

TOP 09 bude mít určitě propad, možná i poměrně výrazný. A to proto, že jako městská strana v těchto volbách generovala menší počet kandidátů. Naprostý trhák nebudou ani piráti - ti mohou mít jedinečný výsledek v některých velkých městech, jako je zejména Praha. Zelení propadnou jak vzhledem k průzkumům, tak vzhledem k nízkému počtu kandidátů, které postavili. Stejně nezaujmou ani Svobodní, byť někde lokálně uspět můžou. Ale pokud se objeví nějaké překvapení ve smyslu nad očekávání dobrého výsledku, tak to mohou být lokální strany ve velkých městech.

Na jednom z prvních míst jste jmenoval ODS, je možné, že se po pádu z roku 2013 dočká rehabilitace?

Nevím, jestli je slovo rehabilitace vhodné. ODS by částečně mohla těžit ze svého opozičního postavení. Bude bezpochyby patřit mezi strany, které v rámci prezentace dostanou volebními výsledky do ruky trumfy, na základě kterých budou moci říci: jsme tady, jdeme nahoru, vracíme se, podívejte se, klepeme na dveře.

V Praze ODS léta dominovala, pak přišel tvrdý pád. Jak strana dopadne v hlavním městě letos?

V Praze se elektorát ODS tolik nepřekrývá s voliči TOP 09, Prahy sobě, případně pirátů, ale přesto tam určitý překryv je. Bude záležet na kampaních. Mě by třeba osobně zajímalo, kdo v koncovce kampaně přijde s výrazně negativní kampaní vůči hnutí ANO. Může se stát, že negativní kampaň některého ze subjektů může poškodit hnutí ANO, ale nemusí pomoci subjektu, který s takovou kampaní přijde.

ODS už s takovým náznakem přišla, když vyvěsila billboardy o zpovykaných Pražanech. Volební výsledek v Praze je obtížně predikovatelný a dojde k výrazné fragmentaci napříč spektrem. Mezi subjekty nebudou velké rozdíly, možné roztříštění sil bude ještě výraznější než před volbami v roce 2014. Jeden z mých kolegů situaci označili jako eintopf.

V Praze jsem zaslechla názor, že Pavel Bém sice byl problém, ale alespoň něco udělal.

ODS v kampani tuto kartu představila nepřímo. Přišli s tím, kolik stanic metra se postavilo za vlády hnutí ANO a kolik stanic metra se postavilo za vlády ODS. A to je něco, co může voliče přivést na myšlenky, které jste zmiňovala.

Jejich zájem není přicházet se jménem Pavla Béma, ale jejich zájem je rehabilitovat se v tom smyslu, že naše minulost sice není košer, ale jsme parta schopných lidí, kteří zajistí rozvoj, dopravu, případně postaví nějaký most, i když je hodně drahý. A snaží se voliči říct, jestli to není lepší, než když mosty padají a tramvaje nejezdí. A je pravda, že když má volič ve finále pocit, že je pro něj něco výhodné, korupce je to první, u čeho přimhouří oko.

To je zajímavé. Piráti rozjíždí kampaň, která je protikorupční. Může tohle téma fungovat? Není to už dvakrát vyvařený čaj?

Já bych to přirovnal k fotbalu. Každé mužstvo hraje to, co umí. A to mužstvo si je vědomo toho, že to buď stačí, nebo nestačí. Dá do toho trochu bojovnosti, jede na maximum a potom se děj vůle boží. A piráti dělají to samé. Určitě to není něco, co by mělo zakládat bombastický volební výsledek, protože proti korupci dnes bojuje minimálně deklarativně kdekdo. V případě pirátů nejde tolik o to zaujmout, jako to nezkazit.

SPD ve finále nemusí mít z voleb nic, protože většina lídrů s nimi odmítá jakkoliv spolupracovat i na komunální úrovni.

Pro tvorbu koalic na komunální úrovni platí princip každý s každým. Můžeme to ukázat na příkladu KSČM. ODS rušila místní organizace, které spolupracovaly s komunisty, ale přesto docházelo ke vzniku koalic ODS a KSČM. Pokud se SPD dostane do některých zastupitelstev, tak se v nich na komunální politice bude podílet. Nemusí to být pouze formou otevřené participace na koalicích, ale i formou nějakého placeného uvolněného postu předsedy výboru. SPD se může stát konstruktivním spolupracujícím, ale ne tolik viditelným partnerem.

Jak vůbec může SPD dopadnout?

Navzdory poměrně velkému počtu kandidátů, které SPD nominovala, se nedá čekat, že hnutí udělá díru do světa. Dostane se ale do zastupitelstev některých velkých měst. To ale ve finále může být pro Okamuru nebezpečné, protože se mohou objevit skandály, průšvihy a podobně. Už před čtyřmi lety jsem říkal, že kdyby si Andrej Babiš mohl vybrat, tak by nejraději žádnou komunální politiku neměl, protože hlídat to celé, aby pověst neutrpěla, je složitější.