Hamáček na videu slibuje bezpečné hranice. Není to populismus, říká politolog z ČSSD

ČSSD v úterý představila volební spoty ke komunálním a senátním volbám, ve kterých vystupuje předseda strany a vicepremiér Jan Hamáček, ministryně práce Jana Maláčová nebo ministr zemědělství Miroslav Toman. Představují v nich priority ve svých úřadech. "ČSSD chtěla ukázat to, že vstoupila do vlády a jaká témata bude prosazovat. Spíše než ke komunálním volbám to směruje na ČSSD ve vládě," vysvětlil pro Aktuálně.cz politolog Pavel Šaradín, který je poradcem sociálních demokratů.

Aktuálně.cz: Viděl jste předvolební spoty ČSSD, kde Jan Hamáček slibuje kratší pracovní dobu a bezpečné hranice nebo ministryně práce Jana Maláčová pět týdnů dovolené?

Pavel Šaradín: Ano, podílel jsem se na nich.

A je vhodné při komunálních volbách akcentovat celostátní témata, která komunální politici nemohou ani ovlivnit?

Vedle komunálních voleb jsou tu senátní volby. ČSSD chtěla ukázat i to, že vstoupila do vlády a jaká témata bude prosazovat. Spíše než ke komunálním volbám to směruje na ČSSD ve vládě. Tohle jsou naše první konkrétní sliby. A je to spíše propojeno se senátními volbami, které se přece jenom těchto témat také týkají.

Vím, že se objevují komentáře, které ČSSD vyčítají, že to jsou volby komunální. Když se ale podíváte na strany jako například SPD a ANO, které de facto mají mnohem méně programu a jsou mnohem méně ideově ukotveny, tak nepřicházejí takřka s ničím. Spíše propagují mobil nebo pana předsedu. A myslím, že rozdíl mezi těmito dvěma subjekty ad hoc vzniklými a ČSSD je to, že ČSSD je strana programová a nabízí určitá sociální témata.

Komunální ani senátní volby nemají na vládu vliv. Nemůže to ve voličích vzbuzovat mylný dojem, že když vás zvolí v komunálních a senátních volbách, tak zařídíte kratší pracovní dobu?

Ne. Jestli jste si všiml, tak není žádná centrální kampaň pro komunální volby. Tam je ponechána absolutní volnost a žádný univerzální slogan pro komunální volby není. Je to spíše podpora značky a toho, co ve vládě bude ČSSD prosazovat. Senátní volby se těchto témat bytostně dotýkají, protože všechny zákony půjdou i přes Senát.

Neupozaďuje ale tato kampaň lidi, kteří do vedení měst skutečně kandidují?

Komunální linka byla vynechána schválně, protože starostové, pokud byli dobří, budou zvoleni znovu. V minulosti se vedla taková centrální kampaň a myslím, že pro ty komunální volby je zbytečná a že centrála toho nemůže příliš udělat. Proto ta absolutní volnost v komunálu a spíše zdůraznění ČSSD ve vládě. Je to strana, která je nějak sociálně ukotvená a zaměřuje se tímto spíše na volby senátní, de facto parlamentní.

V jednotlivých obcích mají tedy místní sociální demokraté svoje kampaně a tohle je určitá podpora z centrály, ve které se ČSSD snaží nastínit, co chce ve vládě prosazovat, aby lidé pochopili, jakým směrem se chce vydávat.

Přesně tak. To je program na nejbližší období. Jsou to témata, která opravdu z hlediska ČSSD odpovídají jejímu zaměření. Slouží na podporu její značky a tomu, že je ve vládě.

Když tam ale vidím Antonína Staňka, který slibuje více peněz na obnovu památek, tak si říkám, proč to slibuje, vždyť on je ministr kultury.

To je spíše otázka na něj. Rozpočet ministerstva kultury se navyšuje. Každý ministr má nějaké prioritní téma, pro ministra zemědělství je to sucho a pro ministra Staňka, který je dlouholetým komunálním politikem, to jsou právě památky a národní dědictví. Pokud se on hlásí k nějakému češství, tak ne nějakou agresivní cestou, ale právě tím, co je mu přirozené. Proto je to obnova památek.

Ale je to ministr kultury. Co jiného od něj čekat, než že bude chtít více peněz na obnovu památek?

Z hlediska ministerstva kultury je tam celá řada témat. A toto je jedno z těch prioritních. Když se podíváte na počet takových památek, tak situace je více než tristní.

Vy jste říkal, že hnutí ANO a SPD nejsou ideologicky ukotvené, což se projevuje i v jejich kampani. Je tato centrální kampaň ČSSD reakcí na ně?

Ne, takovéhle kampaně se vymýšlí týdny nebo měsíce. Tým nevěděl, s čím se bude představovat ANO a SPD. Myslím si, že u obou dvou se bytostně ukázala programová vyprázdněnost. A ukazuje to způsob uvažování v těch dvou hnutích a u ČSSD.

Může tenhle typ kampaně fungovat?

Já myslím, že částečně ano, protože levicový volič chce konkrétní sliby. Podle výzkumů, které jsem zkoumal téměř celý život, právě v lokálních volbách může konkrétní příslib na celostátní úrovni voliče nějakým způsobem posunout. Ale jak říkám, spíše nepatrně. Rozhodování bude záležet hlavně na oblibě nebo neoblibě místních kandidátů.

Není do určité míry populismus slibovat něco takového v rámci těchto voleb?

Myslím si, že ne. A jak říkám, sledovaly se dva cíle. Upozornit na to, že ČSSD je ve vládě a jaké má programové cíle. A nemůžete jich představovat 20, musí jich být určitý počet. Selekcí se vybralo prostě čtyři pět hlavních témat. Neřekl bych, že je to populismus nebo nějaké matení. Já to beru jako kampaň s určitou podporou parlamentním volbám, kterými volby senátní jsou.