Senioři slyší na sliby a levné jídlo, kampaň ani covid je moc neovlivní, míní experti

Většina seniorů se chystá dle průzkumů hlasovat pro stejnou stranu jako v minulých volbách. Starší lidé mají tradičně také nejvyšší účast, k volbám chce letos jít 70 procent z nich. Právě na seniory nejvíce spoléhá hnutí ANO, lidé nad 65 let tvoří přes 40 procent jeho voličů. Opoziční koalice, které chtějí Babiše porazit, by je proto neměly opomíjet, ale dělají to, říkají odborníci na marketing.

Zájem o volby je u seniorů nejvyšší ze všech skupin voličů. Zatímco mezi mladšími 65 let se k volebním urnám chystá přijít 59 procent lidí, z těch starších slibuje svou účast až 70 procent. Z volebních témat stejně jako ostatní považují nejčastěji za závažný stav veřejných financí nebo zdravotnictví. O něco více než jiní pak řeší zemědělství, méně naopak školství. Důležité jsou pro ně sociální jistoty. Vyplývá to z dat Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Podle Matouše Pilnáčka z CVVM jsou volební preference seniorů velice stabilní a v posledních měsících se ani přes probíhající kampaň u většiny z nich nezměnily. "Většina starších lidí je rozhodnutá a chystá se volit stejné uskupení jako v minulých volbách, případně koalici, do které uskupení spadá," říká. Související Babišovi se nevyhýbám. Vede lživou a strašně drsnou kampaň, tvrdí Bartoš Nejvíce podporovatelů má ve skupině lidí starších 65 let hnutí ANO, i když v období epidemie koronaviru o menší část z nich přišlo. Podle analytika z výzkumné agentury Kantar Pavla Ranochy se podpora u voličů nad 65 let v preferencích hnutí ANO už drží na 42 procentech. "Ve volbách v roce 2017 to bylo těsně pod 50 procent, pak do první vlny covidu došlo k mírnému nárůstu na 53 procent a poté preference setrvale klesaly na stávajících 42 procent. K návratu výš již téměř nedochází," vysvětluje. Právě na lidi staršího věku má podle odborníků kampaň hnutí premiéra Andreje Babiše nejvíce zacíleno. Na hlasy seniorů hnutí spoléhá, snaží se je získat i svými sliby v podobě zvyšování důchodů nebo zachování vysokých slev na cestování veřejnou dopravou, za které stát utrácí miliardy korun ročně. "Babiš i ostatní z jeho týmu objíždějí i domovy pro seniory a jiná místa, kde potkávají starší lidi. Hodně sází na kontaktní kampaň. Funguje jim i kniha, která je psána pozitivně a srozumitelným jazykem. Lidé neřeší, jestli to, co se v ní píše, je skutečně pravda," popisuje Denisa Hejlová z katedry marketingové komunikace Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Jarmarky fungují, je to skvělý tah Hejlová dodává, že podobně jako ANO na seniory sází i dobře cílí kampaň SPD, která se zaměřuje na zdůrazňování jednoduchých hodnot, jako je například potravinová soběstačnost. "Tady fungují jejich jarmarky. Lidé si zajdou nakoupit a vytvoří si k SPD pozitivní vztah. Řeknou o tom dalším, je to originální a skvělý tah," hodnotí Hejlová. Že jsou ceny potravin na jarmarku nereálné, podle ní již návštěvníci neřeší. Související Místo sedláků zásobují jarmarky SPD "agrobaroni". Stáli i za návrhy na povinné kvóty Že kampaň SPD zřejmě zafungovala, potvrzuje i analytik Ranocha, který pozoruje u Okamurova hnutí nárůst podpory seniorů - od tří procent v roce 2017 k letošním zhruba osmi až devíti procentům. "Jsou tam ale výkyvy, obecně jsou preference SPD dost nestabilní," upozorňuje. To, že staří lidé hodně slyší právě na téma potravin, Hejlová vnímá jako pozůstatek komunismu. Její úvahu potvrzuje Stanislav Š. z Třebíče, který kvůli tomu letos chce volit právě KSČM. "Nechci se ze dne na den bát, že nebudu mít co jíst, protože ceny půjdou nahoru jako blázen. A to se v této době po pandemii určitě stane, už teď to je vidět v obchodech. Také vím, že půjdou nahoru daně, a to nechci," vysvětluje své rozhodnutí. Největší podíl voličů KSČM tvoří právě senioři - 64 procent. Komunisté se těší mezi staršími lidmi třetí nejvyšší podpoře, hned po hnutí ANO a koalici Spolu. Na rozdíl od ANO a SPD se ale podle odborníků jiným stranám a koalicím letos na starší cílit moc nedaří. Související Nechcete banány? ptali se herci Vávra a Šteindler, kteří nabádali lidi, aby šli volit 0:52 Hejlová tvrdí, že špatně zacílená je i kampaň 'fronta na banány' od spolku Dekomunizace, ke které se někteří opoziční politici hlásí. "Třeba zrovna lídryně Spolu se vyfotila v tričku 'Už nebudou', které chce upozornit na to, aby lidé již nevolili komunisty. Na starší generaci patřící k jejich voličům to ale zacíleno vůbec není. Kampaň proti komunistům může ve starších lidech vyvolávat až odpor. Starší voliči někdy cítí nostalgii k době, kdy byli mladší a kterou si idealizují. Z komunikace stran v koalicích se mohou cítit odmítaní, domnívat se, že je tam nějaká averze vůči starým, že je ti mladí chtějí 'zrušit'," vysvětluje Hejlová. Určitě nebudu volit projídání na dluh Přesto je mezi seniory i dost těch, kteří v letošních sněmovních volbách hodí hlas koalici Spolu. Patří mezi ně například sedmdesátiletá důchodkyně Věra Erbenová z Lískovce u Frýdku-Místku, která po příští vládě požaduje změnu a nechce, aby byl další čtyři roky u moci Babiš. "Letos budu volit Spolu. Věřím, že díky nim můžu být na svou zemi zase pyšná. Doufám ale, že svou práci budou brát vážně. Myslím si, že by se příští vláda měla o všem radit s odborníky, snížit platy státních úředníků a šetřit státní rozpočet. Lidé jako Andrej Babiš do politiky nepatří, a pokud si někdo myslí opak, očividně jen zavírá oči před jeho rozkrádáním státu, které je tak skandální," svěřuje se Erbenová pro Aktuálně.cz. Související Vyžeňte Babiše, říkají mi lidé. Z řádění populistů jsou nešťastní, tvrdí Fiala Podobný názor má i třiasedmdesátiletá Anna J. nebo Jiří H., oba jsou z Prahy. "Budu volit koalici Spolu. Vždy jsem volila ODS a panu Fialovi věřím. Je slušný, ohleduplný, vzdělaný a nekrade," míní Anna. Jiří má pak blíže k TOP 09. "Volit chodím každé volby a v minulosti jsem vždy volil doprava, nikdy bych nedal hlas levici ani ANO. Jsem opravdu rád, že strany dostaly rozum a pravice se spojila," přiznává Jiří. "Mám děti a vnuky, takže určitě nebudu volit projídání na dluh a zadlužení mých potomků, abych se já měl sobecky ještě chvíli dobře. Takže pravici, i když je to jen volba menšího zla. Ale asi nejsem typický senior," připouští. I mezi seniory jsou ale váhající voliči. Jak Aktuálně.cz informovalo, mezi voliči je stále zhruba pětina nerozhodnutých a mezi opozičními koalicemi váhá téměř desetina voličů. Související Desetina voličů váhá mezi koalicemi. "Spolu má hlasy jistější, Piráti musí zabojovat" Jednou z nich je Jaroslava Kašparová z Prahy. Důchodkyně vysvětluje, že ji zkušenost s nezvládnutou epidemií covidu v posledním roce a půl utvrdila v tom, komu svůj hlas dát, a komu ne. "Určitě nebudu volit ANO, SPD, komunisty a sociální demokracii, tudíž váhám mezi koalicemi Spolu a Piráty se starosty. V minulých volbách jsem volila starosty." "Je pro mě důležité, aby mnou preferovaná strana prosazovala smysluplné návrhy i řešení krize pandemické, ekonomické a ekologické. Zásadní je také podpora dostupného bydlení pro rodiny s dětmi, seniory, podpora kultury, vědy a školství," popisuje Kašparová. Kdyby ČSSD nedělala raději nic Nejmenší stabilitu má dle analytika Matouše Pilnáčka podpora ČSSD, kterou se chystají volit dvě třetiny seniorů, kteří pro ni hlasovali v minulých volbách. Podpora seniorů odcházejících od sociální demokracie se podle něj rovnoměrně rozkládá mezi více stran. Související Poradce ČSSD bere peníze od spolku pro postižené. Ručí za něj ministerstvo Maláčové Hejlová říká, že o hlasy přicházejí sociální demokraté také proto, že s voliči špatně komunikují. "Letošní kampaň byla úplně mimo. Například spot Jana Hamáčka, v němž kouří elektronickou cigaretu a jde v podchodu s graffiti, nebo Hustá dvojka (video Jany Maláčové a Matěje Stropnického, pozn. red.) jdou úplně mimo sympatizanty ze skupiny seniorů." "Prakticky kdyby raději ČSSD nedělala nic a nechala jen svůj název, mohla by starší voliče nalákat. Se sociální demokracií si často starší pojí právě ony sociální jistoty," podotýká expertka na marketing z Univerzity Karlovy.