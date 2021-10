Nechcete banány? ptali se herci Vávra a Šteindler, kteří nabádali lidi, aby šli volit

Už je to téměř dvacet let, co herci David Vávra a Milan Šteindler přišli v rámci satirického pořadu Česká soda se svérázným kurzem němčiny Alles Gute. Před letošními volbami se dali opět dohromady, a to proto, aby natočili klipy, ve kterých především nabádají lidi, aby šli v pátek a v sobotu volit. Aktuálně.cz bylo u natáčení jejich dalšího spotu, ve kterém nabízeli lidem banány.

0:52 Herci David Vávra a Milan Šteindler nabádali lidi, aby šli v pátek a v sobotu volit. | Video: Radek Bartoníček

Banány, respektive jejich nedostatek, si jako symbol minulosti a komunismu vybrali zástupci spolku Dekomunizace, kteří se podle svých slov snaží posledních šestnáct let bojovat proti vlivu KSČM na českou politiku. Před letošními volbami se rozhodli natočit několik klipů, ve kterých nabádají voliče jít k volbám a zároveň pokud možno nevolit komunisty. "Našim primárním cílem je zabránit zmiňovanému vlivu komunistů na politiku. Nicméně teď před volbami upozorňujeme na to, že sice v minulosti nebyly banány, ale hlavně nebyla svoboda. A proto banán vnímáme jako symbol, který má lidi motivovat jít k volbám," řekl spoluzakladatel spolku Michal Gregorini. V prvním videu s názvem Už nikdy fronty na banány stojí lidé v pochmurné náladě frontu na banány, které právě došly. Což byla v době vlády autoritativní komunistické moci běžná situace. Na konci fronty stojí herci David Vávra a Milan Šteindler, kteří se naopak radují a hlasitě volají: Už nebudou. Následuje nápis: Taky byste si přáli, aby komunisti letos už nebyli v Parlamentu? Rád bych vám ukázal iniciativu spolku Dekomunizace, který dnes natáčel předvolební spot s Davidem Vávrou a Milanem Šteindlerem. Podstatou je říci lidem, aby šli k volbám. Jak uvidíte na videu, reakce lidí nebyly vždy nejvstřícnější. Další informace napíši na web @Aktualnecz. pic.twitter.com/eroNHrXmVS — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) October 5, 2021 Na rozdíl od tohoto klipu má druhý klip, kteří herci s komparzisty natáčeli v úterý dopoledne v pražském metru na stanici Muzeum, nabádat lidi čistě k tomu, aby šli volit. Vávra se Šteindlerem tak stáli u východu z metra a lidem nabízeli banány. Na každém banánu bylo upozornění na blížící se volby. Mezi komparzisty se ale občas dostali i běžní cestující. Někteří si banány brali, případně si herce fotili, ale objevili se i lidé, kteří nabídku banánů kritizovali. "Napřed něco dělejte a potom rozdávejte banány," rozčilovala se jedna z žen, která herce míjela. "Byl to hlas lidu, ať jdeme do háje, ať jdeme nejprve dělat a potom ať děláme kraviny. Ohlas z lidu je takový, ale jsou i ohlasy jiné," sdělil Aktuálně.cz David Vávra. "Asi čtyři miliony sdílení našeho předcházejícího videa je důkazem toho, že se něco může hýbnout. A jestliže se mladým lidem může zdát banální řešit něco jako banány, tak to není tak banální. Mohou žít svobodně a šťastněji a mohou být hrdí na to, kdo jim vládne. Bohužel teď se za ty, kteří vládnou, už několik desetiletí stydíme," uvedl Vávra. Navazuji na předcházející video s Davidem Vávrou a Milanem Šteindlerem, kteří se spolkem Dekomunizace nabádají lidi, aby šli volit. Tady je ukázka rozhovoru @Aktualnecz s oběma herci i zástupcem spolku. A také odpověď, proč mají v ruce banán. pic.twitter.com/3lXZxnph4O — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) October 5, 2021 Nyní natáčený klip by se měl objevit na internetu co nejdříve, tedy patrně v úterý či ve středu, aby ho vidělo před volbami co nejvíce lidí. "Přáli bychom si, aby náš apel skutečně veřejnost oslovil. Pokud jde o reakce veřejnosti, tak říkáme, že je nám jedno, co si o našem spolku lidé myslí, ale hlavně, aby šli k volbám," prohlásil další člen spolku Petr Meškán.