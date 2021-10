Volby by vyhrálo ANO, ČSSD se v novém průzkumu do Sněmovny nedostala

Sněmovní volby by podle modelu agentury STEM na konci září vyhrálo vládní hnutí ANO s 27,3 procenta, i když proti předchozímu modelu ztrácí. V průzkumu z přelomu srpna a září mělo podporu 32,4 procenta hlasů. Na druhém místě by byla koalice SPOLU tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 s 21,4 procenta, která minule měla 20 procent.

Třetí by skončila koalice Pirátů se STAN s výsledkem 17,4 procenta, minule měla 18 procent. Výsledky průzkumu STEM dnes představila televize Prima CNN. Volby v Česku začínají v pátek 8. října.

Do Sněmovny by se dostalo hnutí SPD s výsledkem 12,3 procenta, KSČM se 6,5 procenta a hnutí Přísaha s 5,7 procenta. Hnutí bývalého policisty Róberta Šlachty mělo v minulém průzkumu STEM 2,2 procenta.

Nynější vládní ČSSD by podle aktuálního průzkumu s výsledkem 4,4 procenta zůstala mimo Sněmovnu.

Průzkum agentura provedla mezi 24. a 30. září na vzorku 1247 respondentů. Při přepočtu preferencí na mandáty by hnutí ANO získalo 64 poslanců, koalice Spolu 48, Piráti a STAN 39 zákonodárců, SPD 26, KSČM 13 a Přísaha deset poslanců.

Agentura uvádí, že hnutí ANO mobilizovalo své voliče již před měsícem, zatímco u ostatních uskupení je to úkol až do vyvrcholení kampaně. "Model STEM ukazuje situaci na konci září, v době zhruba deseti dní do voleb. Přesto každý sedmý volič váhá, kterou stranu - a zda vůbec nějakou - půjde volit. Ve finiši kampaně politických stran nepůjde jen o to pokusit se přesvědčit váhající, ale do určité míry snížit ochotu se voleb zúčastnit u potenciálních voličů konkurenčních stran," citovala televize vyjádření agentury k modelu.