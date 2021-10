Babiš vykázal reportéry Respektu z předvolební akce. Nebyla prý pro novináře

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek vyhodil novináře týdeníku Respekt z předvolební akce na brněnské přehradě, kterou společně s ministryní financí Alenou Schillerovou pořádá jako součást kampaně. Babiš si tam podle svého poradce nepřál přítomnost novinářů, nebyla prý pro ně určena. Jízdy se ale přitom mohl zúčastnit kdokoliv z široké veřejnosti.

„Šlo o akci pro seniory na parníku. Vyzvedli jsme si lístky, vydali nám je, ale pan premiér za námi přišel, že je to soukromá akce a máme odejít,“ sdělila Deníku N reportérka Respektu Ivana Svobodová, kterou z parníku premiér společně s fotografem Milanem Jarošem vyhodil.

Na akci dorazili oba novináři s cílem mapovat kampaň hnutí ANO. Premiér jim však sdělil, že si jejich přítomnost nepřeje, přestože byla plavba určena široké veřejnosti a mohl se ji zúčastnit kdokoliv, kdo na místo dorazil.

Je to rychlejší než by člověka napadlo. Orbán je evidentně pro premiéra inspirativní. Právě nás s @IvanaSvobodova3 vyhodil premiér @AndrejBabis osobně z kampaně na brněnské přehradě. @RESPEKT_CZ pic.twitter.com/J74DNZ5fts — Milan Jaroš (@_milan_jaros) October 1, 2021

Ačkoli byla akce součástí předvolební kampaně, podle Babišova týmu nebyla pro média určena, oba novináři tak byli nuceni z parníku vystoupit. Jeden z premiérových poradců Marek Hanč pro Deník N uvedl, že to bylo Babišovo rozhodnutí, na které měl právo. "Nebyla to akce pro novináře. Nikoho jsme sem nezvali. Je to jeho akce a on si je tam nepřál," sdělil Hanč a tím, že Respekt poté dostal pozvánku na další plavbu, té se však již podle reportérky Svobodové premiér neúčastnil.

Novináře vykázali i z tiskovky s Orbánem

K podobnému incidentu došlo už ve středu, kdy Úřad vlády na tiskovou konferenci Babiše a maďarského premiéra Viktora Orbána v Ústí nad Labem nevpustil několik českých a zahraničních novinářů. Týkalo se to například reportérů francouzského deníku Le Monde, z českého serveru Investigace.cz nebo německého týdeníku Die Zeit.

"Žádost o akreditaci jsem posílal v neděli večer, lhůta byla do pondělního poledne. Ještě v pondělí večer jsem dostal odpověď, že je akreditace přijata, ale že mě na tuto tiskovou konferenci nemohou pustit z kapacitních důvodů," vysvětlil pro Deník N Martin Nejezchleba z německého týdeníku Die Zeit.

Proti takové diskriminaci novinářů se už ve čtvrtek vymezil Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (CZIPI) a Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ), podle kterého došlo k omezování svobodné žurnalistické práce a že Úřad vlády novinářům podobnými praktikami brání ve výkonu jejich profese.

"Postup Úřadu vlády je v tomto případě v rozporu s Listinou základních práv a svobod, která zaručuje právo na informace. Český národní výbor odsoudil podobné restrikce aplikované na vybraná média ze strany Kanceláře prezidenta republiky i Úřadu vlády už na jaře letošního roku," píše se v tiskové zprávě NFNZ.