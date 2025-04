"Zdaním i tučňáky!" Milovník amerických cel Howard Lutnick už štve i republikány

Howard Lutnick, jeden z architektů nových celních pravidel USA, čelí narůstající kritice z vlastních řad. Jako ministr obchodu stojí za kontroverzní strategií takzvaného Dne osvobození, který má Spojené státy vrátit do obchodní ofenzivy pomocí plošných cel. Jenže místo uznání sklízí hlavně odpor – a to nejen od zahraničních partnerů, ale i v Bílém domě.

Lutnickova kariéra je úzce spjata s finančním sektorem. Po absolvování Haverford College v roce 1983 nastoupil do společnosti Cantor Fitzgerald, kde se vypracoval až na pozici generálního ředitele. Jeho vedení bylo poznamenáno technologickými inovacemi a expanzí firmy. Tragédie 11. září 2001, při níž Cantor Fitzgerald přišel o 658 zaměstnanců, včetně Lutnickova bratra, z něj učinila veřejně známou osobnost - díky jeho úsilí o obnovu firmy a podporu rodin obětí.​

Jeho jmenování ministrem obchodu vyvolalo otázky ohledně možných střetů zájmů. Podle deníku The Guardian měl Lutnick "významné obchodní vztahy s Čínou", což vedlo k podezření, že by mohl ovlivňovat obchodní politiku ve prospěch vlastní sféry zájmů. Kromě toho se v minulosti podílel na vedení společnosti Cantor Gaming, která byla vyšetřována kvůli porušování státních a federálních předpisů v oblasti hazardních her.

15 milionů dolarů za politickou funkci

Lutnickova cesta do politických kruhů začala intenzivní podporou Trumpových prezidentských kampaní v letech 2020 i 2024. Loni v srpnu uspořádal ve svém domě v Hamptons významnou fundraisingovou akci, která vynesla 15 milionů dolarů na podporu Trumpovy kampaně. Jeho úsilí o získání finančních prostředků a mobilizaci podpory mezi finančníky mu vyneslo pověst jednoho z klíčových spojenců prezidenta. ​

Po Trumpově znovuzvolení byl Lutnick jmenován spolupředsedou prezidentova týmu, kde hrál zásadní roli při formování personálního obsazení nové administrativy. Jeho jméno bylo často zmiňováno v souvislosti s klíčovými ekonomickými pozicemi, včetně ministra financí. Nakonec byl však nominován na post ministra obchodu, což bylo potvrzeno Senátem v únoru.

iPhony Made in USA a cla pro tučňáky

Lutnickovo politické působení je ovšem také poznamenáno řadou kontroverzních výroků a rozhodnutí. Minulý víkend například prohlásil, že Američané budou brzy vyrábět iPhony na domácí půdě, což vyvolalo pochybnosti nejen mezi odborníky.

Připravovanou produkci iPhonů okomentoval Lutnick slovy: "Armády milionů a milionů lidí, kteří šroubují malé šroubky, taková věc přijde do Ameriky." Podle něj bude vše také automatizované: "A skvělí Američané a američtí manažeři budou řídit továrny, budou je opravovat a v nich pracovat," uvedl v rozhovoru americký ministr obchodu.

Odborníci však vyjadřují pochybnosti o realizovatelnosti tohoto plánu. Analytik Daniel Ives z losangeleské finanční společnosti Wedbush Securities odhaduje, že výroba iPhonu v USA by zvýšila jeho cenu až na 3500 dolarů (bezmála 80 tisíc korun), což je výrazný nárůst oproti současné ceně kolem tisíce dolarů. Hlavními faktory jsou vyšší náklady na pracovní sílu a absence potřebné infrastruktury.

Největší rozruch a pobavení nicméně vyvolalo takzvané zdanění tučňáků. O co šlo? Lutnick v pořadu Face the Nation televizní stanice CBS hájil rozhodnutí administrativy Donalda Trumpa uvalit desetiprocentní clo i na odlehlá teritoria, Heardův a McDonaldovy ostrovy v Indickém oceánu. Místa, která jsou neobydlená, pokrytá ledovci a obývaná výhradně tučňáky.

Moderátorka Margaret Brennanová se Lutnicka přímo zeptala, zda takové rozhodnutí není chyba - nebo dokonce produkt umělé inteligence. Ten však trval na tom, že opatření je plně záměrné. Zásadním krokem je podle něj neponechat žádné místo na světě, které by mohlo být zneužito jako celní "tranzitní zóna" - ať už je jakkoli vzdálené nebo neobydlené.

"Nemůžeme dopustit, aby jakákoli část světa sloužila Číně nebo jiným zemím jako průchod," prohlásil. V návaznosti na to zaplavily sociální sítě memy protestujících tučňáků, kteří brojí proti novým celním pořádkům.

"Nevím o nikom, koho by nenaštval"

Podle několika lidí obeznámených s děním v Bílém domě působí Lutnick jako "slon v porcelánu" - je sice přátelský a otevřený, ale zároveň neřízený a výrazně neformální ve stylu komunikace, píše Wall Street Journal. Někteří senátoři, jako například republikán Kevin Cramer ze Severní Dakoty, jej přirovnávají k samotnému prezidentovi Trumpovi - nejen kvůli sdíleným politickým názorům, ale i kvůli podobné exhibiční a výřečné povaze. Tato teatrálnost se však často proměňuje v nejasnosti a chyby.

Během jednoho hovoru se zástupci amerického automobilového průmyslu Lutnick mluvil téměř hodinu o clech a dodavatelských řetězcích, přičemž podle několika přítomných zjevně nerozuměl komplexnosti přeshraniční výroby aut v rámci severoamerické dohody USMCA. Výsledkem byla série zmatených kroků: v jednu chvíli oznámil 25procentní clo na Kanadu a Mexiko, ale jen o dva dny později byla většina obchodu z režimu nových cel opět vyňata. Takový vývoj otřásl trhy - na Wall Street došlo ke krátkodobému výprodeji a i mezi republikány na Capitol Hill zavládla nervozita.

Podle zpráv z března 2025 někteří Trumpovi spojenci obviňují Lutnicka z ekonomického zmatku způsobeného nejednotnou celní politikou a naznačují, že by mohl být obětním beránkem za případné negativní dopady těchto opatření. Například senátor Ted Cruz varoval před ekonomickými důsledky Trumpovy celní politiky a vyjádřil obavy z možného negativního dopadu na americké farmáře a průmysl.

"Nevím o nikom, koho by nenaštval," uvedl pro server Politico nejmenovaný zdroj z Bílému domu. Podle něj tráví Lutnick značné množství času v oválné pracovně, kde prosazuje agresivní celní strategii, na kterou vsadil úplně všechno.

Republikánští členové Kongresu také vyjádřili znepokojení nad tím, jak by nové celní tarify mohly negativně ovlivnit důchodce a osoby blížící se důchodovému věku, kteří tvoří významnou část voličské základny strany. Senátoři Thom Tillis a John Kennedy varovali, že volatilita trhu způsobená celními opatřeními by mohla snížit hodnotu penzijních fondů, což by mohlo mít negativní dopad na blížící se volby v roce 2026.

