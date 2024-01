"Večírek byl poslední kapkou." Nespokojeným lidovcům dochází s Jurečkou trpělivost

Mezi lidovci sílí nespokojenost se směřováním strany i její nízkou podporou u voličů. Večírek v den střelby na filozofické fakultě, za který se do předsedy Mariana Jurečky někteří straníci opřeli, kritiky jen utvrdil. "Panuje dlouhodobá nespokojenost. Strana je nesrozumitelná, nečitelná a chybí předseda, který by tomu dával jasný směr," řekl Aktuálně.cz expředseda Pavel Bělobrádek.

"Nevím, jak vás, ale mě to neustálé balancování kolem pěti procent celkem štve. Jsem přesvědčený, že máme před sebou unikátní čtyři roky, kdy je naším úkolem zastavit propad a nastartovat růst," prohlásil předloni na jaře tehdejší šéf poslaneckého klubu lidovců Jan Bartošek. Na sjezdu strany patřil k hlavním oponentům Mariana Jurečky. Ten sice obhájil křeslo předsedy, Bartošek se ale stal jeho prvním místopředsedou.

Bartoškovo varování, že by lidovci mohli skončit jako sociální demokraté, kteří vypadli ze sněmovny a prakticky zmizeli z politické scény, se podle kritiků stává realitou. Strana se v průzkumech preferencí opakovaně objevuje hluboko pod nutnou pětiprocentní hranicí a nespokojenost členů narůstá.

Když za této situace Jurečka nedokázal rychle a srozumitelně vysvětlit, proč neukončil v den tragické střelby vánoční večírek na svém ministerstvu, ale naopak se na něj ještě vrátil a poté týdny o okolnostech mlžil, kritika uvnitř strany vygradovala.

"Členská základna je skutečně nespokojená a já jí rozumím," řekl Bartošek tento týden Aktuálně.cz. "Členům se nelíbí, že máme dlouhodobě nízké preference. Chceme být silná parlamentní strana. Členové žádají, abychom se vrátili na pět a více procent," pokračuje Bartošek.

Jestli si přeje svolání předčasného sjezdu a Jurečkův odchod zatím nechce říct. Vyjádří se 26. ledna na celostátní konferenci, kde se sejde širší vedení strany. Na podzim má stranu sice čekat řádný sjezd, kde se obvykle volí vedení, část lidovců v krajích ale tlačí na to, aby se sešli dříve. Vyzval k tomu například moravskoslezský krajský výbor nebo lidovci v několika jihočeských okresech.

"Situace není ideální"

Podstatnější však bude postoj lidovců z jižní a východní Moravy, kde má strana nejvíce voličů i členů. Například předseda poslaneckého klubu Aleš Dufek ze Zlína Aktuálně.cz řekl, že svolání předčasného sjezdu nepodporuje. "Takový sjezd by byl spíše o emocích. Když bude sjezd v řádném termínu později, můžeme lépe mluvit o celkovém směřování strany," říká Dufek.

Ani jihomoravský hejtman Jan Grolich není pro rychlé řešení. "Je potřeba více času, abychom si řekli, jaká máme vlastně ve straně očekávání, a jestli je někdo schopný je splnit. Svalovat vinu za preference na jednoho člověka, nebo si myslet, že když se vymění jeden člověk za druhého, že to půjde, nepovažuje za správné," řekl.

Stejně tak si není jistý, jestli je řešením vyměnit Jurečku za jiného člena současného vedení. "Nevím, proč to nefunguje doteď, a proč by to mělo začít fungovat. Je potřeba, abychom toto všechno probrali," dodal Grolich s tím, že proto jsou jihomoravští lidovci spíše pro podzimní sjezd.

Podobný názor má podle něj více funkcionářů z regionu. Nicméně i on přiznává, že nízké preference členům vadí. Z regionu pochází také bývalá senátorka Šárka Jelínková, která Jurečkovi opakovaně vyjadřuje podporu a on si ji vzal jako svou náměstkyni na ministerstvo práce a sociálních věcí.

Jurečka s Jelínkovou se věnují hlavně sociálním tématům, lidovci tak upozaďují straníky, kteří se věnují třeba bezpečnosti nebo zahraniční politice. Reprezentuje je právě Bartošek či vlivný člen Ondřej Benešík. Oba už v minulosti upozorňovali, že lidovci musí rozšířit záběr, protože jen tak mají šanci oslovit více voličů.

Poslanec za Jihomoravský kraj Miroslav Zborovský na jedné straně oceňuje Jurečku na postu předsedy za lidský přístup a komunikaci se straníky, ale zároveň přiznává výhrady. "Preference nenahrávají spokojenosti. Narovinu vnímám v tomto ohledu u členů nespokojenost. Všechno si vyříkáme na stranické půdě, určitě nevidíme vše jen v růžových barvách."

"Situace není ideální," odpověděl také jihomoravský poslanec Jiří Horák na otázku, jak hodnotí Jurečkův výkon v čele strany a nízkou podporu v průzkumech. Vlivné krajské organizace, například jihomoravská či olomoucká, budou o postoji k Jurečkovi i předčasnému sjezdu jednat příští týden.

Aktuálně.cz se Mariana Jurečky ptalo, zda zvažuje, že by na příštím sjezdu KDU-ČSL už na post předsedy nekandidoval. Na dotazy neodpověděl. Ze středečního jednání sněmovny odešel už ráno, neúčastnil se ani ve čtvrtek dopoledne.

"Musíme být schopní existovat i samostatně"

Lidovci se sice mohou uklidňovat tím, že do parlamentních voleb v příštím roce zřejmě půjdou opět s ODS a TOP 09 v koalici Spolu, takže jim vypadnutí ze sněmovny nehrozí, podle Bartoška na to ale nelze spoléhat.

"Jestliže chceme být v nějakém partnerství v koalici, tak je důležité, abychom byli rovnocenným partnerem. A ne někým, kdo je brán na milost. Musíme mít u veřejnosti větší podporu," prohlašuje Bartošek s tím, že nadále podporuje koalici Spolu. "Ale jako lidovci musíme být schopní existovat i samostatně. Navíc, pokud chceme s kýmkoliv jednat, musíte být dostatečně silní, protože potom můžeme být i svobodní ve svém rozhodování," sdělil.

K velkým kritikům patří poslanec a bývalý předseda strany Pavel Bělobrádek. Pro Aktuálně.cz řekl, že sice není pro předčasný sjezd, ale nelíbí se mu, jak Jurečka stranu vede. "Do podzimu bude více času spoustu věcí promyslet, protože nejde jen o Mariana, ale o celkovou situaci strany," řekl Bělobrádek.

Upřesnil, že nekritizuje Jurečkovo působení ve vládě, ale jako šéfa strany. "Není nikdo, kdo by mu vyčítal, že nepracuje naplno jako ministr. To jsem nikde u nás neslyšel. Ale večírek byl poslední kapkou pokud jde o to, jak řídí KDU-ČSL. S tím panuje dlouhodobá nespokojenost. Strana je nesrozumitelná, nečitelná, na mnoha otázkách nepanuje shoda a chybí předseda, který by tomu dával jasný směr. To, že Marian Jurečka hodně pracuje, má výsledek, že máme dvě procenta v průzkumech," uvedl Bělobrádek.

Po dřívějším sjezdu volá například jihočeský poslanec Šimon Heller, i on zmiňuje slabou podporu. "Není to věc jednoho večírku, musíme projít širším restartem, abychom si definovali, co chceme, a to i programově. Měli bychom reagovat na to, že se naše preference pohybují kolem dvou až tří procent. Vnímám pro to velkou podporu z regionů a od členů," řekl.

Jihočeši vyzvali ostatní organizace, aby se k nim ve svolání dřívějšího sjezdu připojily, potřebují získat podporu minimálně pětiny okresů. "Podpora zatím zaznívá třeba z Ostravy nebo z Klatov," říká Heller. Přidaly se také Tábor, Strakonice či Plzeň. Naopak středočeští lidovci chtějí zachovat podzimní termín.

Samotný Marian Jurečka se podle ohlasů ze svého okolí rozhoduje, jak dál postupovat. Není přitom vyloučeno, že se rozhodne skončit v čele strany sám. "Nejdůležitější je pro něj stabilita vládní koalice. Nechce udělat nic, čím by tuto stabilitu narušil. Toto zvažuje nejvíce," řekl Aktuálně.cz jeden z lidovců, který má k němu blízko.

Další výrazný člen strany prozradil, že by bylo nejlepší, kdyby Jurečka sám oznámil, že zůstane předsedou jen do podzimního sjezdu. "To by bylo nejlepší. Čekali jsme, že to takto udělá," řekl a nevyloučil, že se Jurečka rozhodne v příštích dnech.

Jurečka nečekal, že nespokojenost členů bude tak velká. Ještě před jednáním celostátního výboru tvrdil, že sám nebude předkládat návrh na svou rezignaci a mluvil o tom, jak velké podpoře se těší. Nakonec ale svou rezignaci navrhl. Výbor ho sice podržel, mezi částí členů ale zavládla značná nespokojenost.