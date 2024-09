Šéfem Senátu zůstat chci. Ale pokušení spáchat zradu odolám, říká Vystrčil z ODS

Předseda Senátu Miloš Vystrčil v rozhovoru pro Aktuálně.cz hájí kritický postup Senátu vůči místopředsedovi vlády Ivanu Bartošovi. Tvrdí, že senátoři chtějí ministrovi ve skutečnosti pomoci. "Vždyť jsme ho ani nevyzývali k odchodu," říká Vystrčil, který mluví také o názorových rozdílech ve společném senátním klubu ODS a TOP 09.

Poté, co Senát před několika dny kritizoval místopředsedu vlády Ivana Bartoše kvůli digitalizaci stavebního řízení, pustila se část veřejnosti naopak do Senátu. Lidé se ptají, proč byli senátoři na Bartoše tak tvrdí.

Četl jste usnesení, které k němu Senát schválil?

Četl. Byl jsem i na jednání výboru, kde uslyšel od vás osobně, dalších senátorů i úředníků stavebních úřadů také kritiku. Napsal jsem o tom i článek.

Přece naší hlavní snahou mu bylo pomoci. Na základě zkušeností senátorů, kteří jsou často velmi aktivní ve svých obcích i krajích, jsme popsali, co v digitalizaci stavebního řízení nefunguje. Pan ministr tyto nedostatky uznal a my jsme je ještě detailně sepsali.

Někdo digitalizaci kritizuje, někdo naopak oceňuje, že se do velmi složitého problému vůbec pustil a určité pokroky se mu daří.

Vždycky říkám, že nejpřísnější jsem na ty, které mám nejradši. A pokud má člověk někoho za přítele, má být k němu o to upřímnější. Podobné je to, když je někdo náš koaliční partner. Pokud se chceme jako koalice pohnout dopředu, musíme se chovat otevřeně. Měli jsme říkat, že digitalizace funguje, když nefunguje? Nevyzývali jsme ho přitom k tomu, aby skončil. Nikdo jsme také neřekli, že se nesnaží. Naopak jsem jeho snahu ocenil. Jsem také rád, že za námi do Senátu chodí a vnímá naše připomínky.

Ministr Bartoš mi říkal, že do senátního výboru jste pozvali hlavně úředníky z těch míst v Česku, kde jsou k němu nejkritičtější. Měl pocit, že jde tak trošku o lynč.

Ale to není pravda. Pozvali jsme úředníky, protože jsme chtěli slyšet jejich zkušenost. Pan ministr původně na výboru nemusel být, ale sám nám řekl, že by rád u toho byl a reagoval. A to jsme uvítali.

Možná jste to jako Senát schytali i proto, že určitá část veřejnosti vidí senátorskou práci jako něco docela pohodlného, když senátorům stačí přijít do Senátu jen na několik málo dnů v měsíci. Schůze trvá den nebo dva, výbory pár hodin. Řada senátorů se může v pohodě věnovat svému druhému zaměstnání.

Když má někdo třeba svou ordinaci, tak se jí věnuje jeden den v týdnu, aby neztratil kontakt se svým oborem. Pokud je někdo na radnici, dělí se o práci s dalšími, aby se mohl věnovat senátorskému mandátu. Mnozí senátoři se také pohybují ve svých regionech mezi lidmi, zajímají se o jejich problémy a snaží se pomáhat.

Vy chcete na postu předsedy Senátu pokračovat i po podzimních senátních volbách?

Počkám, jak dopadnou volby, a pak se uvidí.

Ale předpokládám, že byste chtěl pokračovat.

Člověk se na takovém místě stále učí něco nového, takže z tohoto pohledu bych chtěl ve své práci pokračovat. Mám pocit, že ještě nejsem s touto prací u konce. Ale záleží na kolezích, jestli mě případně vůbec navrhnou na předsedu. Jsem připravený na všechny možnosti.

Občas slyším v politickém zákulisí, že jste pro některé senátory i z vašeho klubu ODS a TOP 09 na jejich vkus až moc liberální. Třeba bude na předsedu Senátu víc kandidátů.

Jsem, jaký jsem. Pokud by bylo nakonec na předsedu Senátu více kandidátů, bylo by to jen dobře. To je přece princip politiky, že existuje konkurence. Žádný politik nemá nic jistého navěky. Ale můžu vás ve svých 64 letech ujistit, že nebudu měnit své názory jen proto, abych získal nějakou funkci. Pokud si má člověk udržet autoritu a respekt ostatních, nesmí zrazovat své ideály či zásady. Pokud podlehnete pokušení dopustit se takové zrady, pácháte sebevraždu.

Když sleduji značně různorodé názory senátorů ve vašem klubu ODS a TOP 09, přemýšlím nad tím, kde je hranice pro toho, kdo k vám svým myšlením ještě patří a kdo už je mimo tuto hranici.

V našem klubu to nemáme tak, obrazně řečeno, že bychom tam měli senátory, kteří všichni jedí stejné maso, všichni mají rádi běh na dlouhou vzdálenost a všichni pijí neslazenou vodu bez bublinek. Jde o to, abychom v klubu měli takové lidi, kteří mají podobné, nebo téměř stejné hodnotové ukotvení, abychom se mohli dohadovat o tom, jak přistoupíme ke schvalování, kritice či vylepšování zákonů. To děláme a to nám funguje.

V klubu máte například Jaroslava Chalupského, který kandidoval za Svobodné, máte tam Zdeňka Hrabu, který nyní obhajuje křeslo s podporou ODS a Svobodných, máte tam Tomáše Jirsu, který se poměrně často vymezuje proti vládě s vaším premiérem Petrem Fialou. Nevede to k tomu, že voliči tápají, jakou ODS vlastně volí?

Ale to je přece věc hodnotového ukotvení. Spojuje nás to, že jsme obhájci svobody, demokracie a ústavnosti. Někdo přitom více akcentuje nezadluženou budoucnost, někdo solidaritu odpovědných a někdo například levný stát. Pokud jde třeba o změnu klimatu, někdo proti této změně bojuje více, někdo méně.

Nevadí vám, že názorový rozptyl je poměrně velký?

Vadí. Ale co s tím mám dělat? Nejdůležitější je ale to, že jsme schopni se mezi sebou bavit a potom získat ve většině případů většinu. To má přece největší hodnotu.

Uvedu alespoň jeden příklad. Jak se má zachovat volič ODS, jestliže v tomto měsíci jde v jednom senátním souboji proti sobě Dominik Hašek, kterého nominovala TOP 09, a váš senátor Zdeněk Hraba, který jde i s podporou Svobodných? Nejsou vám Haškovy postoje bližší?

V ODS máme zásadu, že když nějaký náš senátor obhajuje mandát, bude mít naši podporu. Takže ji má. Jestli má podporu úplně všech členů klubu, nebo všech voličů ODS, jsem neměřil.

Vy máte ale velmi důležité slovo při tvoření kandidátky do senátních voleb. Nezvažoval jste chvíli, že Hašek by měl podporu i ODS? Nebo jinak, pokud by lidé zvolili senátorem Haška, tak z toho asi nijak nešťastný nebudete, ne?

Nebudu vám říkat, jestli bych byl šťastný, nebo nešťastný. Ať rozhodnou voliči. Víc bych to nerozebíral. Kandidátem ODS je Zdeněk Hraba.

A ještě se vrátím k Tomáši Jirsovi, který mimo jiné vystupuje ostře proti Green Dealu a naváží se i do vlády. Debatujete s ním o tom?

Debatuji s ním často, protože máme oba rádi knihy.

Ale bavíte se také o směřování ODS?

Vím, kdo je Tomáš Jirsa. Znám jeho názory a také vím, že toho hodně dobrého dokázal v Hluboké. Vím, jaké úžasné věci tam dělá pro místní lidi. Zároveň znám i jeho některé zahraničněpolitické názory. S některými souhlasím, s některými ne. Pro mě je velmi zajímavé ho poslouchat.

Nemůže se ale stát, že tak široký klub ODS a TOP 09 nakonec třeba někteří senátoři opustí a přejdou ke Svobodným nebo k někomu jinému?

To se může stát. Rád bych ale upozornil, že pro senátory je velmi dobré být součástí nějakého senátního klubu, protože v něm mají zázemí a můžou být například podstatně důkladněji připraveni na projednávání zákonů.

Vnímáte názory kritiků dnešní politiky ODS, že je prý málo pravicová? A že by měli členové ODS přestoupit jinam?

To nevnímám a nevšímám si toho.

Počkejte, to jste musel zaznamenat.

Že se vedou nějaké takové debaty, vím. Ale nevšiml jsem si toho, že by někdo lákal členy ODS jinam.

Jak vidíte budoucnost ODS? Kdyby případně nynější krajské senátní a krajské volby nedopadly pro ODS nejlépe, zůstane věrná Petru Fialovi, členství v koalici Spolu s TOP 09 a KDU-ČSL a spíše liberálnějšímu kurzu?

O mně je známo, že už léta za premiérem absolutně stojím. Byl jsem u toho, když jsme ho v ODS oslovili v době, kdy naše strana měla šest procent hlasů a on řekl: "Nejsem tady pro to, aby došlo k rebrandingu značky ODS. Chci, abychom s touto značkou šli nahoru. Budu dělat předsedu a věřím, že vy mě budete podporovat." A já ho zcela podporuji.

Ale nepochybně vnímáte, že i u vás v ODS se ozývají někteří členové s výtkami vůči němu. Navrhují, abyste už v dalších volbách nešli v koalici Spolu. Tvrdí, že kompromisy v rámci koalice i celé vlády posunují ODS spíše do středu a mají další připomínky. Souhlasíte s některými výtkami? A nebudou mít tito členové brzy navrch?

Premiér vynakládá obrovskou část energie na to, aby udržel vládní pětikoalici pohromadě, což vede trochu k tomu, že mu potom někteří vyčítají, že je prý málo razantní, moc ustupuje a něčemu se nevěnuje. Myslím, že toto všechno si hodně členů ODS uvědomuje a stojí na ním. A můj odhad je, že si to ještě více uvědomují podporovatelé koalice Spolu. Nejen politici, ale i voliči této koalice. Pro koalici Spolu dělá maximum.

Video: Pokud Ukrajina prohraje, tak prohrajeme úplně všichni, varuje šéf Senátu