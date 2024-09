Poslanci ANO u něj získali tituly, pak ho navrhli do Senátu. Stát na školu nemůže

Oldřich Hájek kandiduje do Senátu za ANO. Na jím vedené škole získali v poslední době titul nejméně čtyři poslanci tohoto hnutí. Podle Hájka vystudovali řádně a neměli žádné výhody. Zároveň tvrdí, že na provozu školy už vydělal desítky milionů. Pochybnosti o kvalitě studia odmítá. Ministerstvo školství ji však ověřit nemůže, jde o pobočku vysoké školy sídlící v Polsku.

"Prosím všechny talárované do sálu, prosím, pojďte," volá děkan Oldřich Hájek před zrekonstruovaným sálem Reduty v Uherském Hradišti. V horkém víkendovém odpoledni tu venku postává několik desítek lidí různého věku oblečených v talárech. Za pár minut je čeká promoce, kde dostanou titul magistra. Už dopoledne odtud vyšli také čerství bakaláři.

Absolvovali Fakultu veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti při Vysoké škole Jagiellońské v Toruni, jak zní celý název zdejší pobočky polské vysoké školy. Vede ji docent Oldřich Hájek, který má ve svých 43 letech titulů už několik - RNDr., PhDr., Ph.D., MBA.

"Jsem šťastný, když mohu umožnit lidem studovat a nakonec získat tituly. Mnohým to pomůže v jejich kariéře, ať už k lepšímu místu, nebo k přesunu do vyšší kvalifikační skupiny, aby měli větší mzdy," vysvětluje Hájek. Od roku 2017 má škola podle něj "vyšší stovky" absolventů oborů, jako je například včelařský provoz nebo obchodník s realitami.

Úvodní webová stránka fakulty však připomíná spíše předvolební prezentaci než stránku vzdělávací instituce. Hájek kandiduje do Senátu na Zlínsku za ANO. Několik politiků tohoto hnutí v posledních letech získalo titul právě na "jeho" škole. Podle zjištění Aktuálně.cz šlo nejméně o čtyři poslance - Margitu Balaštíkovou, Marka Nováka, Michala Ratiborského a Petra Sadovského.

"Nevidím na tom nic špatného. Stejně jako mnozí jiní se přihlásili ke studiu, které řádně absolvovali," říká Hájek pro Aktuálně.cz. Dodává, že je připravený dokázat, že politici tituly získali oprávněně. "Všechno proběhlo legálně a v pořádku, nedovolil bych si podvádět, zbytečně bych ohrozil existenci naší školy, budoucnost všech studentů a také své podnikání," tvrdí.

Diplomové práce si podle něj lze vyžádat u zmiňovaných poslanců. Oslovení ale naopak odkazují na školu. "Děkuji za váš zájem o mé vzdělání. Mohu vás ujistit, že mé studium proběhlo řádně a v souladu se všemi zákonnými standardy," reaguje Margita Balaštíková. Svou práci prý napsala "s ohledem na současná aktuální témata českého zemědělství", její název neuvedla a text nezaslala. Sadovský nabízí práci k nahlédnutí v tištěné verzi.

Podle zákona musí vysoké školy závěrečné práce zveřejňovat. A to včetně posudků a záznamu o průběhu obhajoby. Výslovně také uvádí, že student odevzdáním práce souhlasí se zveřejněním. Hájek však argumentuje tím, že jeho fakulta se řídí polskými pravidly a dokumenty musí vydat vysoká škola. Ta však archiv prací na svém webu nemá, Hájek poslal jen odkaz na kontaktní formulář.

"Vydělal jsem desítky milionů"

Poslanci ANO Balaštíková a Novák byli u toho, když se o Hájkově kandidatuře v senátních volbách rozhodovalo. "Oslovili jsme ho ne kvůli tomu, že jsme u něj získali tituly, ale proto, že jsme věděli, že je to schopný a slušný podnikatel a výborný učitel," říká Novák, kterému prý Hájek radil třeba s návrhy zákonů.

Novák se vyučil automechanikem, po vojně si dálkově dodělal střední školu, pracoval jako skladník nebo dispečer. Tři roky studoval na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, školu ale nedokončil. "Těžko jsem studium stíhal, protože jsem zároveň pracoval v náročné pozici. Ze školy jsem nakonec odešel. Vzhledem k práci poslance jsem hledal studium zaměřené na bezpečnost a objevil jsem školu pana Hájka," popisuje.

Jak přesně studium vypadalo a kolik stálo? Novák uvádí, že do školy v Uherském Hradišti jezdil přibližně třikrát měsíčně. "Část studia byla v době covidu, takže hodně výuky probíhalo online. Ročně jsem platil kolem 30 tisíc korun, jako ostatní. Žádné výhody jsem neměl," prohlašuje.

Novák využil ještě další nabídku školy, manažerské studium s titulem MBA. "Ročně máme tisíce studentů. Myslím, že jsem na tomto studiu vydělal desítky milionů korun. Absolventi si tím zvyšují svou profesní kvalifikaci a uplatnitelnost na trhu práce. Jsme v tomto asi největší škola v Česku," tvrdí Hájek. Mezi absolventy jsou podle něj kromě Čechů i lidé z Indie, Číny, Pákistánu, Kanady nebo afrických zemí.

Titul MBA, magistr řízení obchodu, je rozšířený hlavně v anglosaských zemích. Uděluje se i v Česku, nejde ale o vysokoškolský titul a pravidla tak jsou velmi volná. "MBA studium není ve vysokoškolském zákoně specificky upraveno, a proto na něj nejsou kladeny konkrétní požadavky ani standardy. Česká legislativa tento titul nezná a obvykle se na něj pohlíží jako na formu celoživotního vzdělávání," vysvětluje mluvčí ministerstva školství Tereza Fojtová.

Ministerstvo: Přezkoumávat kvalitu nemůžeme

Děkan Hájek opakovaně zdůrazňuje, že fakulta v Česku působí jako pobočka polské vysoké školy. Tuzemské úřady proto vůči ní nemají téměř žádné pravomoci. "Studijní programy této pobočky nejsou akreditovány Národním akreditačním úřadem dle české legislativy, ale jsou akreditovány v Polsku," potvrzuje Fojtová. Obsah a forma studia se tak řídí polským právem, stejně jako možná kontrola.

Hájek ale jakékoli pochybnosti o kvalitě studia odmítá. "Kdybychom jako soukromá škola nebyli kvalitní, tak si nás nikdo ze studentů nezvolí. To je to nejtěžší komerční síto, protože u nás se platí školné," tvrdí.

A vyvrací i to, že by někteří studenti měli lepší podmínky. "Přece bych někomu studium nezkrátil, nezrychlil nebo mu dal jiné zvýhodnění. Tím bych poškodil mnoho jiných studentů, kteří studují řádně," dodává.

Tvrdí, že ministerstvo školu kontrolovalo a problémy nenašlo. Podle resortu ale prověrka v roce 2020 nebyla detailní a nezabývala se výukou. "Ministerstvo nemělo pravomoc přezkoumávat kvalitu poskytovaného vzdělávání, ani formu a způsob realizace studia," upřesňuje Fojtová. Poslanci už připravují změnu zákona, aby Česko mohlo prověřovat i pobočky zahraničních škol.

Kritika migrace nezabrala, sršni už ano

Otázky na školu a studium poslanců ANO se Hájkovi nelíbily. Ohradil se, že podle něj jde o snahu poškodit ho před senátními volbami kvůli tomu, že kandiduje za ANO. Sám sebe popisuje jako velmi pracovitého a cílevědomého člověka, což se podle něj projevuje i v kampani.

Jeho tvář je k vidění na autobusech, billboardech i zpravodajských webech. Nejvíce se ale k voličům přiblížil netradičním způsobem. Už několik měsíců pořádá přednášky, na kterých varuje před sršní asijskou. I na volebních lístcích si ke svému jménu napsal "realizátor bezplatných přednášek na téma šíření sršně asijské". Zvou si ho třeba spolky nebo dobrovolní hasiči. "Je to skutečná hrozba pro naši zemi," prohlašuje.

Za potenciálními voliči nejprve jezdil s debatami o migraci, jenže narazil. O téma nebyl takový zájem a ještě schytal kritiku za údajnou nesnášenlivost. "A tak jsem se rozhodl pro sršeň asijskou. Brzy mi bylo jasné, že toto lidi zajímá opravdu hodně," pochvaluje si. A očekává, že brzy zaokrouhlí počet přednášek na padesát.

V kampani publikoval třeba fotku s místopředsedou hnutí Karlem Havlíčkem a šéfkou poslaneckého klubu Alenou Schillerovou. Ale také se senátorkou Janou Zwyrtek Hamplovou. Snímek má i s Andrejem Babišem, ale strategicky si ho prý schovává až na závěr kampaně.

Kolik už do ní investoval, však není jasné. Odpovědi na tuto otázku se vyhýbá. "Oficiálně začala kampaň do Senátu 12. června, takže předložím přesné účetnictví od tohoto data. Do prvního kola chci dát 1,5 milionu korun, do druhého kolem 600 tisíc korun," říká. Akce před zmíněným datem za součást propagace nepovažuje. "Všechno předtím nebyla senátní kampaň. Hlídal jsem si, abych nepoužil slovo kampaň," líčí svou taktiku.

Stejně tak odmítá kritiku, že pro svou kampaň využil web školy. "Nevidím na tom nic špatného. Naše škola je soukromá, já jsem děkanem, kandiduji do Senátu, nevím, proč bych to nemohl propojit," říká a potvrzuje, že škola rovná se on. "Kdybych nebyl, tak škola skončí."

Video: Děkan Hájek při promoci na "své" škole, kde získalo titul i několik poslanců ANO