Měli jsme srozumitelněji vysvětlovat. Piráti by mi ve vládě chyběli, říká Jurečka

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka je přesvědčený, že se vláda snaží lidem pomáhat. "Ale přiznávám, určitě jsme mnoho věcí mohli lépe komunikovat a ještě srozumitelněji vysvětlovat lidem," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Podle něj má smysl, aby vládní pětikoalice pokračovala, a to včetně Pirátů. "Mají svůj přínos, umí být kritičtí a zároveň umí přinášet dobré podněty," podotýká.

Vypadá to, že se mění atmosféra ve světě, v Evropě i Česku, roste napětí i nespokojenost lidí. Umí na to vláda, jejímž jste členem, adekvátně reagovat?

Napětí ve společnosti je obrovské a lidé, kteří by normálně nevolili ANO, SPD či někoho jiného, teď tuto volbu udělali jako určitý protest proti vládě. Vnímám situaci jako vážnou, vůbec ji nezlehčuji, řada lidí patrně volila pod emocí strachu.

Vy jste to pocítil osobně, protože do druhého kola senátních voleb se nedostala vaše blízká kolegyně a šéfka senátního klubu lidovců Šárka Jelínková. V obvodu Kroměříž ji porazila zástupkyně ANO a také kandidátka, která na sebe v poslední době strhává pozornost šířením dezinformací.

Region, kde kandidovala, je dost specifický. Věděl jsem, že tam hrozí roztříštění hlasů. Proto jsme velmi intenzivně jednali, aby za koalici Spolu kandidovala jen ona. Jenže starosta Holešova se rozhodl vystoupit z TOP 09 a kandidoval do Senátu za STAN. Nakonec skončil čtvrtý. Jsem přesvědčený, že kdyby do voleb nevstoupil, tak to mohlo dopadnout výrazně jinak. Bohužel se nestalo. Teď budou všechny demokratické stany sledovat úplně neuvěřitelný souboj dvou kandidátek a voliči těchto stran budou mít velký problém si vůbec někoho vybrat.

Co vám říkají vaši voliči na současnou situaci? Podporují vládní politiku a snaží se ji vysvětlovat ve svém okolí? Přece jen máte nejvyšší počet členů ze všech vládních stran.

Ono to možná není vidět navenek, ale my jsme za poslední dobu hodně zintenzivnili práci dovnitř stany. Hodně dáváme lidem informace, abychom věděli, že pochopili kroky naší vlády, umí je dál vysvětlovat a vlastně tak obhajovat naši vládní politiku. Je nám přitom jasné, že nám ubývá starších voličů. Proto kromě tradičně konzervativních témat, jako jsou rodinná témata, se výrazně víc věnujeme tématu životního prostředí i dalším. A vidím, že v tomto musíme být ještě aktivnější, abychom dokázali oslovit další generace mladých lidí.

Nebylo by proto lepší ustoupit třeba ve věci manželství? Nebo je to tak zásadní téma pro vás a vaše tradiční voliče, že byste tím mnohem více voličů ztratili?

V tomto ohledu jsme my lidovci udělali posun. Jasně říkáme, že nám jde o pohled na manželství jako na svazek muže a ženy. Zároveň jsme ale udělali velký posun v tom, že mí kolegové v poslaneckém klubu pracují na novele nejen občanského zákoníku, ale i na několika dalších, které mají za cíl v praktickém životě registrovaných partnerů odstraňovat velké množství diskriminací. To je něco, co byste u nás lidovců třeba před dvanácti, patnácti lety vůbec nečekali. I v tomto je progres naší strany.

Ale že by "progres" vaší strany postoupil k podpoře manželství pro všechny, to je naprosto vyloučeno?

Myslím, že jsme se v tomto poměrně dost posunuli. Na druhou stranu panuje v naší členské základně většinový názor, že manželství pro všechny nepodporujeme. Nemám ambici tento názor překlopit. Zároveň ale všichni, od vedení až po poslanecký klub, tuto věc komentujeme velmi umírněně, snažíme se nemít žádné konfliktní názory, a kdyby sněmovna hlasovala pro manželství pro všechny, tak to budeme respektovat. Ani sněmovna ale není nakloněna k tomu, aby tento návrh získal podporu.

Kritizuji kolegy za kumulování funkcí

Vaše strana bojuje podle průzkumů s tím, aby překročila pětiprocentní hranici, která zajišťuje poslanecká křesla. Nemáte ambici tak trochu "nahradit" ČSSD s tím, že samozřejmě zůstanete lidovou stranou s jejími zásadami?

Neřekl bych nahradit ČSSD, ale určitě je namístě oslovovat část voličů, kteří volili ČSSD, mají třeba velmi podobný pohled na Evropu a naši pozici v EU jako my, mají i podobný pohled na životní prostředí, záleží jim na odpovědné sociální politice. V tomto směru je chceme určitě oslovit. Velmi se o to snažím, ale není jednoduché například prosadit různé věci na vládě.

Jaké například?

Jde o různé výdaje ze státní pokladny, které není snadné prosazovat v nynější obtížné ekonomické situaci. Ať už jde například o valorizaci přídavků na dítě, zvýšení životního a existenčního minima, nebo 500 korun "výchovného" pro každou matku za každé dítě. U výchovného zazněly ve vládě návrhy, jestli to z rozpočtových důvodů neodsuneme. Ale vše jsme dokázali uhájit. A chystáme se schválit například zvýšení důchodů (vláda v pondělí v noci skutečně oznámila další zvýšení důchodů, od ledna mají vzrůst průměrně o 825 korun, pozn. red.).

Přesto, nezaspala trochu vláda s pomocí lidem? Neměla přijít o pár týdnů dříve?

Je to možná spíš otázka komunikační než těch faktických kroků. Jak jsem vysvětloval, snažíme se dělat mnoho kroků. Ale přiznávám, určitě jsme mnoho věcí mohli lépe komunikovat a ještě srozumitelněji vysvětlovat lidem.

Někteří poslanci a senátoři mají tolik vedlejších činností, že nemají moc času se věnovat parlamentní práci a třeba i vysvětlovat vládní politiku lidem. Mluvíte s nimi o tom?

Jednoznačně říkám našim poslancům a senátorům, aby se pokud možno věnovali parlamentní práci na plný úvazek. I v našem klubu jsem kritický ke kolegům, kteří to kombinují. Někdy jsem na ně velmi vytočený, snažím se jít osobním příkladem. Několikrát jsem se vzdal pozice v krajském zastupitelstvu i zastupitelstvu naší obce. Nekumuluji funkce, osobně mi to vadí.

Jste přesvědčený, že vláda zůstane až do parlamentních voleb pohromadě a udrží většinu ve sněmovně? Občas slyším zejména z koalice Spolu, jestli je nezbytné mít ve vládě Piráty.

Myslím si, že má hodnotu, aby celý vládní tým dál pokračoval, aby všech pět stran vládní koalice a všech 108 poslanců zůstalo pohromadě. I když to není jednoduché, pro Piráty je situace extrémně složitá vzhledem k tomu, jak dopadli loni ve volbách (Piráti kandidovali se STAN, ale kvůli kroužkování získali jen čtyři ze 37 mandátů, pozn. red.). Musím říct, že když vidím fungování kolegů z pirátské strany, tak mají pro pětikoalici svůj přínos, umí být kritičtí a zároveň umí přinášet dobré podněty. Za mě by byla škoda pro tuto zemi, kdyby v koalici nebyli.

VIDEO: Jurečka: Zastropování cen jsme nepromeškali. Lidé budou mít na zálohy i na vyúčtování (30. 8. 2022)