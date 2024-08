Hilšer viní Bártu ze vztahů s oligarchy. Proti nim jde "Eva, která netropí hlouposti"

Do sledovaného volebního souboje mezi senátorem Markem Hilšerem a egyptologem Miroslavem Bártou vstupuje spor ohledně Andreje Babiše a Daniela Křetínského. Hilšer označuje Bártu za muže, který k nim má blízko a mohl by tak v Senátu hájit jejich zájmy. Bárta to striktně odmítá. Do výsledků ale může zasáhnout ještě další výrazná tvář - šéfka Akademie věd Eva Zažímalová, kterou vysílá ODS.

"Nechci to nějak moc rozebírat, ale v politice je zcela zásadní, co v minulosti každý kandidát dělal, kdo pro něj pracuje a kdo za ním stojí," říká senátor Marek Hilšer o nadcházejícím senátním souboji v obvodu Praha 2 s egyptologem Miroslavem Bártou, který kandiduje za STAN a TOP 09. Zmiňuje dvě známá jména: miliardáře Daniela Křetínského a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. "Zatímco já celou svou politickou kariéru bojuji proti oligarchizaci politiky, myslím, že o panu Bártovi to nejde říct," míní Hilšer. Tvrdí, že Bárta v minulosti pomáhal Babišovi v jeho vzestupu. Například tím, že spolupracoval s Institutem pro politiku a společnost, který je navázaný na hnutí ANO. Související Hilšer se rozešel se Starosty, čeká ho souboj s egyptologem i šéfkou Akademie věd U Křetínského vidí spojitost přes novináře Michala Půra, který moderoval Bártovu předvolební akci a vyjadřuje mu podporu v boji o senátorské křeslo. Hilšer poukazuje na to, že Půr vedl web Info.cz, který platí Křetínský, a Půr měl na něm s Bártou podcast. Některé články a komentáře na tomto webu jsou v souladu s Křetínského byznysovými zájmy, například obhajují spalování uhlí nebo se vymezují proti ochraně životního prostředí. Miroslav Bárta skutečně spojil v minulosti své jméno se zmiňovaným Babišovým think-tankem, jak informovalo Aktuálně.cz, například v roce 2014 vystoupil jako hlavní řečník na slavnostním zahájení činnosti institutu. Bárta ale říká, že s Babišem ani Křetínským nemá nic společného a jako senátor by jednal nezávisle. "Pro Andreje Babiše jsem nikdy nepracoval a nedostal od něj ani korunu," tvrdí s tím, že pouze přednesl zmiňovanou přednášku. "Tehdejší zapojení do institutu jsem nikdy nepopíral a nepopírám. Mou motivací bylo tehdy i to, že se na jeho činnosti podílel Pavel Telička a Edvard Outrata. A nemohu ani říct, že bych se zpětně měl za něco stydět," uvádí Bárta, podle kterého je třeba se dívat na jeho aktivitu v kontextu dané doby a situace. "Andrej Babiš byl tehdy úplně jiným politikem, než jakým se postupem času stal," říká Bárta a proti jeho současné politice se vymezuje. "Aktuální směřování ANO v zahraniční politice je pro mě v řadě ohledů nepochopitelné," dodává. Pět kandidátů, tři za vládní strany O hlasy se v obvodu Praha 2 uchází pět kandidátů: stávající senátor Marek Hilšer (za svou stranu MHS a Piráty), egyptolog Miroslav Bárta (za STAN a TOP 09), šéfka Akademie věd Eva Zažímalová (za ODS), ekonomka Eva Kislingerová (ANO) a knihkupec Bronislav Poul (SOCDEM).

Senátní obvod Praha 2 zahrnuje jen polovinu této městské části (čtvrtě Vinohrady a Nusle), dále pak celou Prahu 3, menší část Prahy 9 a část Vinohrad ležících v Praze 10. "S Křetínským už nemáme nic společného" Bárta také odmítá jakékoli propojení s Křetínským. "Nikdy v životě jsem se s ním nesetkal a nejsem s ním v žádném spojení. Nikdy jsem pro něj nepracoval, nepracuji pro něj a nemám žádné příjmy spojené s ním nebo jeho firmami," ohrazuje se. A k Půrovi tvrdí: "Dělám s ním podcast o vývoji civilizací. Jak mě to spojuje s Danielem Křetínským, opravdu netuším." Také bývalý šéfredaktor Info.cz Michal Půr tvrdí, že už nemá s webem, a tedy ani jeho sponzorem Křetínským nic společného. "Už téměř dva roky nejsem zaměstnancem jeho společnosti a nemám s ním žádný kontrakt ani nic podobného. Odešel jsem od něj z vlastní vůle a postavil si vlastní byznys. Živí mě předplatitelé, je to skutečná nezávislost," tvrdí Půr, který sám sebe označuje za mediálního podnikatele nebo "hybridního novináře", na kterého se pravidla žurnalistiky nevztahují. Související Předvolební Francie řeší Křetínského. Mluví se o jeho obchodu se stoupencem Le Penové Podle svých slov moderoval bez nároku na honorář dvě Bártovy akce, protože ho považuje za svého kamaráda, kterého rád kdykoli podpoří. Odmítá, že by Bárta mohl být prodlouženou rukou Křetínského. "Mirek nepochybně neměl a nemá nic společného s Danielem Křetínským. Pan Hilšer lže. Jeho pohoršování nad Danielem Křetínským příliš nechápu. Je to zdaleka nejúspěšnější český podnikatel, kterému Britové prodali Královskou poštu," říká Půr, podle kterého se Hilšer staví do role morální ikony, přestože si postavil "virtuální politickou stranu". Naráží na to, že senátor si před minulými volbami založil stranu Marek Hilšer do Senátu, díky čemuž získává i jako nezávislý kandidát peníze od státu, které jsou určené politickým stranám. Za šest let tak získal ke svému platu a náhradám přes pět milionů korun. Hilšer se hájí tím, že o žádný fígl nejde, protože "v souladu se zákonem i dobrými mravy" používá všechny tyto peníze transparentně na politickou činnost. Nebudu střílet od boku, tvrdí Zažímalová Zatímco Hilšera podporují Piráti a Bártu Starostové a nezávislí s TOP 09, vlastní kandidátku má v obvodu i další vládní strana. ODS nominovala předsedkyni Akademie věd Evu Zažímalovou. I ona už zahájila svou kampaň. V ulicích jsou její billboardy s mottem "Eva - senátorka, která nebude tropit hlouposti" a různými volebními hesly, například "Vzdělání a šance všem". Související Vedení Akademie věd odvolalo manažera kvůli vazbám na čínskou komunistickou stranu "Nevím, jestli jsme se trefili. Ale snad ano. Chci tím říct, že bych v Senátu vždy jednala po zralé úvaze a nebudu střílet od boku," vysvětluje slogan, který je parafrází na dříve oblíbený černobílý film Eva tropí hlouposti z roku 1939. "Když toto můj volební tým navrhl, nejdříve jsem si nebyla jistá, jestli všichni lidé budou vědět, o jakou jde parafrázi. Přece jen jde o hodně starý film, který mladá generace nemusí znát. Už po prvních dnech veřejné prezentace vidím, že toto motto zaujímá lidi pozitivně i negativně," uvádí. Své hlavní volební soupeře, tedy Bártu a Hilšera, ani jejich rozepře nechce nijak komentovat. "Nechci se proti jiným kandidátům jakkoliv vymezovat. Nechci nic negativního, protože mně se na dnešní politice strašně nelíbí, jak se polarizuje," říká Zažímalová, která vesměs podporuje, podobně jako oba zmínění kandidáti, kroky vlády Petra Fialy. "Vždycky jsem byla středopravý volič, jsem jednoznačně prozápadně orientovaný člověk, zcela podporuji Ukrajinu, pokud jde o Blízký východ, jsem naprosto přesvědčena, že Izrael má právo se bránit," přibližuje své politické názory. Video: Kolik obžalovaných z Dozimetru souvisí se STAN? hájil hnutí před kritiky Bárta 5:59 Aktuálně.cz zachytilo akci Miroslava Bárty, na které ho podpořil Jiří Pospíšil z TOP 09. Bárta čelil i kritickému dotazu, proč kandiduje za STAN. | Video: Radek Bartoníček