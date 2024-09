Češi volí do krajů a Senátu. V zaplavených obcích využili lístky i na sušení bot

Pětasedmdesátiletý Libor Pavézka z Karlovic na Bruntálsku volit nejde. "Máme tady práce na několik měsíců. A taky jiné starosti. Dělat volby v takové situaci je blbost, nebudou spravedlivé. Beru to jako urážku všech lidí v oblastech, které velká voda zasáhla," řekl. Podle něj by kandidáti udělali lépe, kdyby se převlékli do montérek a s lopatami přijeli do Karlovic pomáhat.

Že bude volební účast nízká, si myslí i Petr Skřivánek, který v Zátoru koordinuje pomoc. Ale chápe, proč se konají v původním termínu. "Kdyby se volby posouvaly, jak by se hodilo, znamenalo by to, že už je něco špatně," řekl. Účast ale podle něj bude nízká. "A nízká by byla i za týden nebo dva. Lidi budou mít ještě dlouho jiné starosti a spoustu práce," dodal.