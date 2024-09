Je to úspěch mého týmu, ne celostátní ODS, rýpnul si Kuba. Do vedení strany se nehrne

Martin Kuba byl u pádu ODS v roce 2013 a poté se z vysoké politiky stáhl. V roce 2020 ale dovedl ODS k druhému místu v krajských volbách a stal se hejtmanem Jihočeského kraje. Letos uspěl ještě výrazněji, strana získala v kraji 47 procent a bude vládnout sama. Kubu by úspěch mohl znovu vynést do vedení ODS. On sám ale tvrdí, že se chce radši věnovat kraji.

"Nechci, aby volební úspěch ODS v Jihočeském kraji někdo vykládal jako úspěch celorepublikové ODS. To je úspěch našeho týmu v kraji. Volili nás i lidé, kteří by nikdy ODS nevolili. Pokud náš jihočeský tým získal 47 procent, tak to je úspěch týmu, který se mi tady podařilo dát dohromady," řekl Kuba Aktuálně.cz.

Stejně jako před volbami trvá na tom, že se bude zcela věnovat kraji. Tvrdí, že neplánuje přesun do Prahy a nestojí o místo ve vedení strany. "Přijde mi opravdu hloupé hádat se na výkonné radě, neplánuji to. Pokud kolegové mají pocit, že ví, jak dělat politiku ODS, tak se s tím nedá nic dělat," poznamenal.

Když se Aktuálně.cz ptalo několika politiků ODS, zda Kuba neukázal straně možný směr, reagovali velmi zdrženlivě. "Na to počkejte, zatím je stále v kraji," odpověděl v sobotu večer šéf poslanců ODS Marek Benda na otázku, zda by neměl jejich nejúspěšnější politik letošních voleb zamířit do vedení strany - třeba jako jeden z místopředsedů.

Podle Bendy záleží hlavně na Kubovi, co se rozhodne v příštích měsících dělat. "V minulosti už byl součástí celostátního vedení, než se rozhodl stáhnout se. Je to fakt na jeho rozhodnutí. Kdyby kandidoval, tak se o tom můžeme bavit," řekl Benda.

Nebyla to překvapivá ani ojedinělá reakce. Špičky strany Kubův úspěch oceňují, o jeho přesun do Prahy ale příliš nestojí. Kuba sice občas přijede na jednání výkonné rady ODS, ale debat se moc neúčastní. "Už jsem na to uvnitř ODS trochu rezignoval. V minulosti jsem neměl moc pocit, že to má smysl. Vidím politické dění poněkud jinýma očima než někteří moji kolegové," sdělil před několika dny Aktuálně.cz.

"Neříkám, že má ODS kandidovat sama v celé zemi"

Jeden z hlavních sporů mezi vedením strany a Kubou spočívá v názoru na koalici Spolu. Kuba dlouhodobě tvrdí, že ODS by měla spoléhat hlavně sama na sebe, a ne na hlasy voličů TOP 09 a KDU-ČSL. I proto šla v kraji do voleb ODS samostatně, aby dokázal, že lze uspět. Zbylé dvě strany koalice se do zastupitelstva nedostaly.

Jenže jak Benda, tak například místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka si nevykládají Kubův úspěch jako důkaz toho, že by strana měla více dělat vlastní politiku a "neředit" ji programem dvou menších stran. Poukazují na úspěch koalice Spolu v Jihomoravském kraji pod vedením lidovce Jana Grolicha, která získala 40 procent hlasů.

"Byl bych malinko opatrný na takové hodnocení. Na jednu stranu Martin Kuba kandidující sám - fenomenální úspěch. Na druhou stranu jižní Morava, kandidatura Spolu a také fenomenální úspěch," prohlásil Benda a stejně mluvil i Kupka.

Stejně mluvil také premiér a předseda ODS Petr Fiala. Při příchodu do štábu sice nejdříve pochválil Kubu, ale vzápětí vzpomněl i lidovce Grolicha. "Nepochybně se v těchto volbách ukazuje, že záleží na osobnostech v jednotlivých regionech," prohlásil Fiala. O tom, že by ODS mohla třeba zvažovat samostatný postup bez koalice Spolu, však nepadlo jediné slovo.

Ani Kuba však netvrdí, že samostatná kandidátka je recept na úspěch. "Vždy je to o tom, jak vypadá konkrétní politika. Nestačí si říct, že půjdeme jako ODS samostatně a ono to přinese samo úspěch. Tak to rozhodně nefunguje. Značku tvoří konkrétní lidé, jejich styl práce, komunikace, to nejde od sebe oddělit. Nelze říct, že když my uspějeme v našem kraji, znamená to, že by ODS měla kandidovat sama v celé zemi. To rozhodně neříkám," upozorňuje Kuba.

V zákulisí ODS byly slyšet před nynějšími krajskými volbami stížnosti na Kubu kvůli tomu, jak se vyjadřoval v médiích o volebních šancích ODS a Spolu. Zatímco většina jejích politiků optimisticky tvrdila, že věří v úspěch, Kuba naopak varoval, že nálada mezi lidmi je silně protivládní a v ODS budou výsledkem voleb překvapeni.

Fialův předchůdce v čele ODS

Kuba je původním povoláním lékař, po maturitě na Střední zdravotní škole v oboru zdravotnický záchranář šel studovat na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a následně nastoupil jako anesteziolog na kardiochirurgii.

Byl místopředsedou ODS, když v roce 2013 rezignoval po razii na Úřadu vlády předseda a premiér Petr Nečas. Krátce pak stranu vedl. V lednu 2014 se stal novým šéfem ODS Petr Fiala, který ji vede dodnes, a Kuba se z vysoké politiky stáhl.

V roce 2020 byl zvolen hejtmanem a spekulovalo se i o jeho možném návratu do vedení ODS. Tehdy byl ale na vzestupu Petr Fiala a většina straníků stála za ním. I když to podle průzkumů dlouho vypadalo, že vyhraje ANO, Fialův tah s koalicí Spolu vyšel a volby vyhrál.

