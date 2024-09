Martin Kuba z ODS chce obhájit post hejtmana Jihočeského kraje. Bude to ale mít těžké. Ve všech krajích podle průzkumů vede hnutí ANO. Jeho úspěchu se obává i Kuba. A kritizuje předvolební atmosféru v ODS i celé koalici Spolu, která mu přijde příliš optimistická. "ANO bude brát ve všech krajích obrovskou nálož hlasů, aniž by lidé znali jeho práci v regionech," říká.

ODS vedená Martinem Kubou získala v posledních krajských volbách stejný počet zastupitelů jako ANO. Krajskou vládu sestavili občanští demokraté s TOP 09, KDU-ČSL, sociální demokracií a hnutím Jihočeši 2012. ANO skončilo v opozici, nemělo s kým vládnout. Letos to však může být jinak. Potenciálních partnerů může mít více.

"Myslím, že ve většině krajů vyhraje ANO. Letos může být situace podstatně složitější než v minulosti, protože mohou uspět strany a koalice, které dříve nebyly. Třeba Stačilo, Přísaha a další, což může být dozvuk voleb do europarlamentu. A naopak STAN či Piráti, kteří šli do minulých krajských voleb jako opoziční strany, mohou letos oslabit," předpovídá Kuba.

Na rozdíl od vedení jednotlivých vládních stran, které nešetří před volbami optimismem, v regionech taková nálada není. Ne každý o tom ale chce veřejně mluvit jako právě Martin Kuba. "Řada politiků v ODS a v koalici Spolu bude možná překvapená, jaký bude výsledek krajských voleb. Jsem si jistý, že síla ANO bude hodně velká. Když mluvím s kolegy v regionech a díváme se na celostátní průzkumy, tak mi to jasně potvrzují," říká pro Aktuálně.cz.

Podle průzkumu agentur Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi je favoritem voleb ve všech krajích ANO. Má největší jádro přesvědčených voličů i nejvyšší potenciál, který například v Moravskoslezském dosahuje k 50 procentům. Druhý nejvyšší volební potenciál má v sedmi krajích koalice Spolu nebo její strany, v šesti krajích Starostové.

Podle Kuby se hejtmanům z vládních stran proti ANO bojuje obtížně. Úspěch hnutí je podle něj daný hlavně popularitou na celostátní úrovni. "ANO bude brát ve všech krajích obrovskou nálož hlasů jenom proto, že je to ANO, aniž by lidé znali práci jeho zástupců v regionech nebo vůbec to, kdo ho reprezentuje. Ten souboj je pro nás od začátku velmi nevyrovnaný."

Podle něj je i pro úspěch v regionech základem politika vlády a jejích stran. "Naše značka ODS musí fungovat na celostátní úrovni, abychom mohli ANO čelit. Budou brát hlasy, aniž by ten či onen kraj vedli. Obávám se, že značka ANO je bohužel podstatně silnější než značka kohokoliv jiného, včetně ODS nebo Spolu. Bohužel, tento druhý faktor ovlivnit nemohu, protože ho tvoří hlavně předseda, premiér a celá vláda," říká hejtman.

Je skeptický k tomu, že by se mohl od špiček strany dočkat výraznější pomoci. "Už jsem na to uvnitř ODS trochu rezignoval. V minulosti jsem neměl moc pocit, že to má smysl. Vidím politické dění poněkud jinýma očima než někteří moji kolegové," odpovídá na dotaz, zda burcuje vedení ODS proti možnému úspěchu ANO. "Řekl jsem si, že opravdu bude lepší, když se budu zcela soustředit na Jihočeský kraj a řešení záležitostí, které trápí místní lidi. Nemám čas se o tom dohadovat s někým na výkonné radě ODS," dodává.

Nejsilnější jádro voličů má ANO a ODS V Jihočeském kraji má podle průzkumu Kantaru pro Českou televizi nejvyšší potenciál hnutí ANO. Volit ho zvažuje 39,5 procenta lidí. Zcela rozhodnuto je pro něj 13 procent voličů. ANO má zdaleka nejpevnější volební jádro, příznivci hnutí zvažují volbu jiné strany v mnohem menší míře. S velkým odstupem následuje ODS, kterou zvažuje 26 procent lidí. Pevně rozhodnuto je pro ni osm procent voličů. V kraji jde o stranu s druhým nejsilnějším voličským jádrem, u ostatních subjektů jde o minimální podíl. Starostové pro Jihočeský kraj (STAN a Občané pro Budějovice) by mohli získat 22,5 procenta a Jihočeši 2012 18,5 procenta. Potenciál přes deset procent ještě mají koalice Společně pro jižní Čechy (TOP 09, KDU-ČSL a Tábor 2020), SPD s Trikolorou a PRO, Piráti a Stačilo!

Ozývají se proti mně ti, kteří s ANO už vládnou

Martin Kuba by v případě úspěchu v krajských volbách mohl mít šanci ovlivnit rozhodování o tom, zda ODS půjde do parlamentních voleb na podzim 2025 samostatně, nebo v koalici Spolu. Kuba už několikrát prohlásil, že je příznivcem samostatného postupu ODS, aby mohla prosazovat svůj program a "nerozmělňovala" ho v koalici s TOP 09 a lidovci.

Sám jako jeden z mála regionálních politiků nejde do voleb v koalici, ale samostatně za ODS. Kuba ale nyní nechce spojovat svůj výsledek s debatou, s kým má jít strana do parlamentních voleb. "Nestojím teď o to, abych říkal něco na úrovni ODS. Nehodlám svůj výsledek projektovat do vnitrostranické diskuse o směřování ODS. Na to nemám vůbec čas. Já jsem slíbil Jihočechům, že budu hejtmanem a budu pracovat pro ně," vyhýbá se odpovědi.

Připouští ale to, že by jeho úspěch znamenal, že jeho hlas bude mít větší váhu. "Až uvidíme výsledky krajských voleb, tak se potom bavme dál, proto počkejme s debatou, jak by měla jít ODS do voleb. Dokud nejsou výsledky, nemá smysl to rozebírat. Ale samozřejmě debata v ODS proběhne," upozorňuje.

Netají se ale tím, že se mu současná strategie pěti vládních stran příliš nelíbí. "Politika se nedá dělat tak, že když má někdo málo hlasů, tak je dá dohromady s někým, kdo jich má také málo, a pak najdou ještě někoho dalšího ve stejné situaci. Nejde takto sčítat hlasy a potom je dávat dohromady," míní.

Odmítá i kritiku, že by rád spolupracoval s hnutím ANO. Upozorňuje, že navzdory těmto "podezřením" nevládne s ANO v kraji ani v jihočeské metropoli. "Nemáme koalice s ANO, protože sami máme dobré volební výsledky. Občas se proti mně ozývá někdo, kdo v ODS s ANO v různých krajích či městech vládne. Dokonce někde sedí pod hejtmanem z hnutí ANO. Nechat se pak poučovat od takových lidí, jak je hlavní nepřítel ANO, mi fakt přijde úsměvné," dodává.

