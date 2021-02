Nechci nahradit Fialu ani vést ODS do voleb. Z Babiše si na zadek nesedám, říká Kuba

O jihočeském hejtmanovi a šéfovi Asociace krajů Martinu Kubovi z ODS se v posledních týdnech hodně mluví. Ať už kvůli řešení covidu v krajích, nebo možným ambicím vést stranu. V rozhovoru pro Aktuálně.cz však popírá, že by chtěl Petra Fialu nahradit. Kritizuje také Andreje Babiše. "Neřídí tuto zemi dobře. Politici by se ale na něj neměli fascinovaně dívat a vymezovat se jen proti němu," říká Kuba.

Když děláme tento rozhovor, zrovna jedete autem ze svého kraje do Prahy na jednání s předsedy politických stran a premiérem Andrejem Babišem. Pohybujete se v samém centru politického dění. Něco takového jste jako hejtman asi ještě nedávno nečekal?

Kdyby mi toto někdo řekl loni na podzim, kdy byly krajské volby, tak bych si myslel, že je blázen. Kolotoč, který se v posledních dnech roztočil, jsem opravdu nečekal. Politika je věc, která vás dostane během několika dní na místa, kde jste nechtěl, nepotřeboval a ani si nepředstavoval být.

Ale působíte tak, že vám nečiní problémy být ve středu dění a pozornosti médií. Nebo se hodláte opět stáhnout do svého kraje?

Pokud mám nějaké vize a názory, tak se je snažím prosazovat. Vždycky jsem byl chlap, který se raději snažil své vize realizovat, než že by si nechal řídit svůj svět někým jiným. Snažím se být politický lídr a věci kolem sebe ovlivňovat.

Jak moc ovlivňovat? Někteří lidé tvrdí, že pomýšlíte na post předsedy ODS a lídra pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny. Pomýšlíte?

Pane redaktore, já to můžu říkat horem dolem, a stejně se mě na to někdo bude ptát.

Ale řeknete to veřejně nyní?

Uspěl jsem loni na podzim v krajských volbách poté, co jsem slíbil voličům, že se budu věnovat jižním Čechám. Tam hodlám být. Jsem v tomto kraji šťastný, mám tam rodinu, mám tam malého syna. Poslední, po čem toužím, je být v Praze.

Takže nechcete být předsedou ODS ani volebním lídrem?

Nemám ambici vystřídat Petra Fialu na postu předsedy a vést ODS do těchto voleb. Také do nich nekandiduji.

Ale co kdyby vás někdo z ODS navrhl třeba na lídra? Odmítl byste to?

Zásadně bych to odmítl. Petr Fiala je předsedou s mandátem vést trojkoalici do voleb a musí mít úspěch.

Nemohli jsme převzít boj proti epidemii místo premiéra a vlády

Předseda vaší strany se minulý čtvrtek zvedl od jednacího stolu s premiérem a prohlásil, že se s ním nedá na ničem dohodnout. Vy a další hejtmani jste se o tři dny později s Babišem domluvili. Jak je to možné?

Nejdříve chci upozornit, že všechny své kroky komunikuji s ODS. Jsem s předsedou Petrem Fialou v permanentním kontaktu. A přiznejme si, že vytvoření prostoru pro jednání vlády s hejtmany udělala ODS a další strany tím, že automaticky nemávly vládě minulý čtvrtek na další prodloužení nouzového stavu. Jinak by se možná ani nezačalo jednat.

Ovšem nouzový stav opět platí a Babiš prohlašuje, jaký to je paradox, že hejtmani žádali vládu o něco, co krátce předtím opozice odmítla podpořit. Neříkáte si, jestli vás Babiš nevyužil v politickém boji proti ODS a dalším opozičním stranám?

Myslím, že to je linka, která se dá mediálně hrát. Řadu novinářů baví a je zajímavá, ale já za sebe opět říkám, že veškeré kroky s Petrem Fialou komunikuji a oba si uvědomujeme, že jsme každý v jiné situaci. Já a další hejtmani máme odpovědnost za exekutivu v krajích, Petr Fiala v Poslanecké sněmovně za ideovou politiku ODS. Ale ani jeden nechceme zbytečně spolupracovat s vládou, oba víme, kam patříme. Myslím, že náš postup je jediný možný.

Neuvažoval jste, že v neděli premiéru Babišovi řeknete "My jsme proti vyhlášení nouzového stavu, protože ho odmítá například vedení mé strany a renomovaní právníci tvrdí, že vláda vyhlášením porušuje ústavu"?

Celou dobu jsem se snažil, aby se kromě jednání vlády s hejtmany uskutečnilo jednání vlády s opozicí. Chtěl jsem, aby se domluvili ohledně vyhlášení nouzového stavu. To, že na něco takového premiér nepřistoupil, samozřejmě vedlo k přestřelkám o ústavnosti postupu vlády při jeho vyhlášení.

Ale řekl, nebo neřekl vám ke konci minulého týdne Petr Fiala, jestli máte jít na dohodu s vládou ohledně pokračování nouzového stavu?

Myslím si, že Petr Fiala rozuměl tomu, že jsem stál před situací, kdy řada hejtmanů prostě byla rozhodnuta o nouzový stav požádat. A my jsme řešili situaci, jak zamezit tomu, aby se pandemie šířila ještě podstatně rychleji a aby každý region fungoval v jiném režimu. Takže my hejtmani jsme museli víc řešit praktickou rovinu než nějaký ideový spor.

A kdybyste vládě nenavrhli vyhlášení nouzového stavu?

Pokud bychom se s vládou nedohodli, tak v neděli se republika rozsype na jednotlivé kraje, ve kterých budou různá opatření proti šíření pandemie. A nám by například do jižních Čech jezdili lidé z jiných regionů a počty nakažených a hospitalizovaných by se nebezpečně zvyšovaly. Na rozdíl od Poslanecké sněmovny jsme my hejtmani museli řešit takovéto naprosto praktické problémy.

Neuvažoval jste ani na chvíli s některými dalšími hejtmany o tom, že byste převzali boj proti epidemii a pokusili se ukázat, že to umíte lépe než premiér?

To je právě iluze, před kterou bych velmi varoval. Hejtmani opravdu nemají praktické ani právní nástroje na to, aby mohli přikazovat lidem, co smí a nesmí dělat během pandemie. To nemůže hejtman dělat. Ještě jednou velmi varuji před touto zkratkou. My jsme dali najevo, že odpovědnost je na vládě. Pokud bychom přece jen něco takového chtěli zkusit, potřebovali jsme ještě alespoň oněch 14 dní nouzového stavu.

Otevřít malé obchody, nechat zákaz vycházení

Když se ODS minulý čtvrtek rozhodovala, zda podpoří vládní návrh na prodloužení nouzového stavu, upozorňoval jste Petra Fialu, že v případě neprodloužení půjdete vládu prosit o nouzový stav?

Všichni hejtmani se snažili svým poslancům sdělit, že situace může být z hodiny na hodinu komplikovaná a že může nastat řada problémů.

A co vám řeklo vedení ODS? Počítalo s variantou, že hejtmani půjdou na dohodu s Babišem a nouzový stav tady bude nadále, i když ODS a další strany byly proti?

Nevím. Poslancům ale muselo být jasné, že když nebudou hlasovat pro prodloužení nouzového stavu, tak se problém přesune na jiné hřiště. Tedy k jednání vlády s hejtmany. Každému to muselo být jasné nejpozději ve chvíli, kdy se počítaly hlasy poslanců při čtvrtečním hlasování. A my hejtmani jsme se na toto hřiště nehrnuli.

Co říkáte na námitky ústavních právníků, že nedělní opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou navzdory nesouhlasu sněmovny je porušením ústavy?

Rozumím vám. Zároveň jsou ale zákony, které říkají, že hejtmani mají vyhodnotit situaci ve svém kraji a za určitých okolností požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu. Bylo by neférové říkat například hejtmanovi Martinu Červíčkovi nebo Martinu Půtovi, v jejichž krajích se šíří covid velmi výrazně, že neměli žádost o nouzový stav vládě dávat. A pokud jsme žádost dali, bylo na vládě, jak s ní naloží. Apeloval jsem na vládu, aby šla s tímto za opozicí a dohodla se s ní. Jestliže to Andrej Babiš neudělal, za to nemůžu.

Nejen opoziční politici tvrdí, že se s Andrejem Babišem téměř vůbec nedá jednat, protože se chová velmi nekonstruktivně. Jaká je vaše zkušenost?

Politici jsou od toho, aby věci vyřešili. V politice se nepotkáváte s lidmi, s kterými jste kamarádi a jedete s nimi na dovolenou. Každý má prostě nějaký styl. A já jsem od toho, abych se snažil vyjednat maximum možného.

Takže nechcete říct, jak snadno či obtížně se s ním domlouvá?

Nechci říkat, jak se mi s kým jedná nebo jestli někomu věřím či nevěřím. Současná situace nese extrémní tlak na všechny politiky, protože je nutné hledat řešení. To od nás lidé čekají. Nemůžeme veřejně říkat, že někdo jedná tak či onak nebo někdo je nebo není divný.

A jak se vám jedná celkově s vládou? Myslíte, že jste vyjednali dost?

Vláda vnímá, co jí říkáme. Poslouchá. Myslím, že se nám při jednání s vládou minimálně podařilo různé věci odblokovat a rozpohybovat. Za několik desítek hodin od ukončení jednání máme první konkrétní krok, což je hrozně důležitá věc a signál pro veřejnost.

Vláda zatím oznámila, že by od počátku března mohla více otevřít školy a testovat žáky. Zvažuje také otevření některých obchodů s podmínkou, že prodavači budou mít respirátory a zákazníci budou dodržovat odstupy. Jste příznivcem tohoto rozvolňování?

Za sebe říkám, že je mnohem lepší otevřít třeba malé obchody a ještě nechat noční zákaz vycházení. Protože pokud máme vybírat, když to zjednoduším, mezi večerním mejdanem bez kontroly a malým živnostníkem, tak mnohem důležitější společenský dopad má otevření obchodů.

Je na to vhodný čas za stavu, kdy počty nově nakažených dosahují denně několika tisíc lidí a nemocnice jsou pod obrovským náporem?

Je jasné, že u epidemie musíme reagovat na vývoj. My jsme jednání o otevření malých obchodů vedli o víkendu a v pondělí. A je třeba říct, že tento problém neřešili politici, ale vše se konzultovalo s krajskými hygienickými stanicemi. Naprostá většina z nich říká, že toto rozvolnění lze za dodržování přísných protiepidemických opatření zvládnout.

Co když ne?

Pokud by se situace začala zásadně zhoršovat, musí se na to reagovat. Ale je také třeba říct, že nejde držet celou společnost zavřenou řadu měsíců. Šíření epidemie je hlavně o osobní odpovědnosti a chování každého z nás.

Vnímáte ale obavy části veřejnosti, mnohdy starších lidí, z rozvolňování a také z toho, že by se mohli nakazit?

Samozřejmě. Jako lékař při pohledu na epidemickou situaci a to, jak červenají od severu a západu okresy a jak se šíří britská mutace, nemůžu mít pocit, že se nic neděje. Znovu opakuji, že budeme reagovat na vývoj epidemie podle aktuální situace.

Související Hamáčkův plán na další omezení práv v době krize sestřelili právní experti vlády

Jak je možné, že Česko patří k nejhorším v Evropě a počty nakažených, hospitalizovaných i zemřelých jsou tak vysoké? Kde je největší problém?

Naprosto klíčové je, že musíme zrychlit očkování. Musíme také začít postupně odstraňovat ta opatření, která jsou zbytečná. Tak můžeme získat alespoň nějakou důvěru lidí a dosáhnout toho, aby alespoň část ta oprávněná opatření dodržovala. Tvrdím, že získat od lidí tuto ochotu má větší epidemiologický efekt než deset zákazů, které se stejně nebudou dodržovat.

Myslíte, že se lidé budou chovat disciplinovaněji?

Pokud otevřeme například malé obchody, ve kterých se budou dodržovat všechna hygienická opatření, tak si rozhodně nemyslím, že takové obchody zhorší epidemickou situaci. Nynější stav je dlouhodobě neúnosný, pandemie nemá jenom zdravotní dopady na společnost, ale také ekonomické a sociální.

Neškodím ODS, téměř jsem vyhrál volby a vládnu bez ANO

Co říkáte na námitky, že dohodou s premiérem Babišem jste mu výrazně pomohl, protože jinak by se podle jeho kritiků ukázalo, že není schopný dohody a nezvládá boj proti epidemii?

Vnímám samozřejmě i tuto politickou rovinu. Ale žádný politik nemůže dávat přednost politice před šířením pandemie a životy lidí. Od začátku jsem říkal, že vznikla v České republice naprosto nešťastná situace, kdy se řešení celosvětové krize, která vyžaduje obrovskou ochotu se umět domluvit, potkává s kampaní do voleb.

Což podle vás znamená?

Jednotlivé politické strany chtějí dát najevo, jak to která dělá blbě. Pro občany i všechny další je velmi nepříjemné se v takové atmosféře pohybovat. Nejsem ochotný vyměnit vyšší stranické preference za to, že budeme ignorovat epidemiologická fakta.

Proč podle průzkumů nemá ODS více voličů?

Neznám do detailu všechny průzkumy, které si vedení nechává dělat. Nejsem členem nejužšího vedení, tedy předsednictva ODS. To je otázka na jeho členy.

Ale když bych se vás zeptal jako člena ODS?

Myslím, že voliči očekávají, že se před ně postaví lídr, který řekne: Mně je jedno, co dělá Andrej Babiš, my budeme dělat to a to a dokážeme tuto zemi řídit. Obávám se, že debaty okolo Babiše nejvíc pomáhají jemu samotnému. Pojďme proto v ODS ukázat, že my jsme lepší.

Co radíte vedení ODS, aby strana měla o pět, deset, patnáct procent voličů více?

Opravdu nejsem u přípravy všech kroků, které ODS dělá. Proto se mi to strašně špatně komentuje.

Ale často komunikujete s předsedou Fialou. Co mu říkáte?

Volební taktika je skutečně otázka každodenní činnosti strany, to padá na předsednictvo. Nesnažím se kolegům říkat, co si myslím, protože jsem v ODS v takovém zvláštním postavení. Nemám ale problém si kdykoliv s Petrem Fialou zavolat a všechny věci vyříkat. Na něco máme stejný názor, na něco jiný. Jsem z firmy zvyklý, že když je nějaký průšvih a něco je špatně, tak to musíte rychle vyřešit. V politice toto není moc zvykem, často se nepříjemné věci neříkají.

Je pro ODS dobře, že má nyní dvě hodně výrazné tváře, které se v některých názorech liší?

Ale já jsem nestál o to, abychom se na toto hřiště, kde mají výraznou roli hejtmani, dostali. Kdyby se vláda a opozice dohodly, jak dál v boji proti covidu, tak bychom do jednání jako hejtmani takto výrazně nevstoupili. Navíc upozorňuji, my hejtmani nejednáme o politických záležitostech, ale o tom, jaký má epidemie konkrétní dopad na životy lidí.

Nejsou si teď voliči ODS nejistí v tom, jak se strana vlastně staví k předsedovi vlády, jeho hnutí ANO a také k nouzovému stavu? Souhlasíte s těmi, kteří říkají, že by ODS v ničem neměla vycházet Babišovi vstříc?

Jsem především politik, který si myslí, že politika se nedá vést jenom proti někomu. Odmítám se fixovat na to, co dělá nebo nedělá Andrej Babiš. Politická reprezentace by se neměla fascinovaně dívat na něj a jenom se proti němu vymezovat. Musíme mít jasný, srozumitelný program a maximálně uspět, abychom ho mohli prosazovat.

Ale s kým ho budete prosazovat? S ANO a Babišem? S ANO a bez něj? S Piráty a Starosty a nezávislými?

ODS nikdy neuvažovala o tom, že bude ve vládě s Andrejem Babišem. Jsem přesvědčený, že Babiš neřídí tuto zemi dobře a je nutné, aby ji začal řídit někdo jiný. Ale nejsem chlap, který by si z něj sedal na zadek. Mně je jedno, co dělá, já chci ukazovat, co budeme dělat my. Takto jsem postupoval v Jihočeském kraji a ODS takřka vyhrála volby bez jakýchkoliv koalic. Chci, aby naši zemi řídila ODS a náš kandidát na premiéra Petr Fiala.

Chtějí voliči ODS slyšet před volbami, zda byste šli po volbách do vlády s ANO? A měli byste podle vás jít?

Nepřeceňoval bych, že si lidé vybírají nějakou stranu podle toho, s kým půjde či nepůjde do vlády. To by byla velmi smutná volba. Z vlastních zkušeností vím, že voliči hledají politika, kterému můžou věřit, že to, co slíbí, také udělá a dobře povede zemi či kraj.

Nemůže ODS kvůli vám ztrácet voliče? Jestliže si například premiér pochvaluje jednání s vámi a vy se necháváte slyšet, že by pro vás bylo velmi obtížné rozhodnout se, zda vládnout s ANO, nebo s Piráty?

To by byla pro mě skutečně velmi těžká volba. Proto ale chci, aby ODS udělala všechno pro to, aby byla po volbách dominantním hráčem. Jako by si už nikdo neuměl představit, že by ODS měla například premiéra a většinu svých ministrů. A jestli by v takovém případě byli dva ministři za hnutí ANO, nebo dva za Piráty a STAN, tak to už je na vyjednávání v tu chvíli, kdy by se to rozhodovalo.

A co říkáte na tu námitku vašich kritiků, že ODS berete hlasy?

Když se podíváte na výsledek krajských voleb, tak se mi to nezdá. Dokázal jsem v nich s naším týmem uspět a postavil jsem koalici, která zapadá do celostátní politiky ODS, tedy s KDU-ČSL a TOP 09. Já už nevím, kdo jiný uspěl v krajích tak jako já. Někteří kolegové získali více procent, ale byli v koalicích. Navíc v několika krajích sedí ODS ve vedení s ANO. A nikoho to nezajímá. A jediný, kdo se probírá, je Martin Kuba, který s ANO koalici neuzavřel.