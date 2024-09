Padesátiletý starosta Petr nebo čtyřicetiletý ajťák Jan. Koho strany poslaly do voleb

Mezi kandidáty do krajských voleb je nejvíce lidí se jménem Petr a příjmením Novák. Na prvním místě v kolonce „povolání“ má 1070 kandidátů uvedeno starosta nebo místostarosta. Nepřekvapivě jich posílá do voleb v poměru ke všem kandidátům nejvíce strana Starostové pro občany. Z větších stran mají největší zastoupení hlav obcí Starostové a nezávislí a KDU-ČSL.

Typický kandidát do krajských voleb se v jednotlivých stranách liší. Zatímco u STAN je to 48letý starosta Petr, u SPD je to 53letý živnostník Jiří, u Pirátů 40letý IT specialista Jan, u TOP 09 46letý starosta Jan a u ANO 52letý starosta Petr.

Po starostech je druhou nejčastější profesí mezi všemi kandidáty manažer nebo ředitel. ODS jich mezi kandidáty má 15 procent. Nejvíce specialistů na informační technologie mají Svobodní. Ti vyslali do voleb 90 osob, z nich je 10 procent IT specialistů. Desetinu ajťáků mají na kandidátce také Piráti. Zdravotníků mají nejvíce z velkých stran v TOP 09.

Důležité je i to, kdo tvoří největší část kandidátů za jednotlivé strany. Za ANO tvoří největší část lidí ve volbách starostové, místostarostové, manažeři, ředitelé a pedagogové. Stejně tak tomu je u ODS. Také KDU-ČSL věří nejvíce starostům a starostkám. U Pirátů zabírají příčky top tří povolání IT specialisté, manažeři a učitelé. U SPD i Přísahy je největší část živnostníků. Například strana Referendum má na své kandidátní listině nejvíce seniorů, po nich následující řidiči a dělníci.

Nejstaršímu kandidujícímu je 90 let. Bohumil Petrach je příznačně předseda svazu seniorů a do voleb kandiduje za Sociální demokracii v Karlovarském kraji. Ve volbách si mohou Češi vybírat i mezi 26 osmnáctiletými kandidáty. Devět z nich navrhli do voleb Piráti, čtyři Starostové a nezávislí a po dvou Přísaha, SOCDEM a Pro 2022, strana pod vedením Jindřicha Rajchla.

Celkově posílá do voleb nejstarší kandidáty hnutí Bezpečné ulice. Průměrný věk kandidátů je 66 let, ale v celém Česku za něj kandidují jen dva lidé. Jeden ve Středočeském kraji, druhý v Plzeňském.

Z celorepublikově zavedených stran vybrala nejstarší kandidáty KSČM, kde průměrný věk navrhovaných je 55 let. Naopak nejmladší vybrali Piráti, kde je kandidátům průměrně 40 let.

Napříč všemi stranami má nejmladší kandidáty strana LANO, Liberální aliance nezávislých občanů, kterou vede aktivista Šimon Hlinovský. Za ni kandidují čtyři muži, jednomu je 23 let, dvěma 24 a nejstaršímu je 27 let.

V letošních krajských volbách je mezi kandidáty 29 procent žen, o 1,5 procentního bodu více než ve volbách před čtyřmi lety. Největší podíl žen posílá do voleb Demokratická strana zelených – Za práva zvířat, kde tvoří ženy tři čtvrtiny kandidátů. Žádná z velkých, celorepublikově působících stran nemá alespoň poloviční zastoupení žen. Zelení vybrali do svých řad 46 procent žen, ČSSD 40 procent. Nejméně z republikově zavedených stran posílá do voleb ODS – necelých 20 procent. Celkem sedm stran do voleb nenavrhlo žádnou ženu.

Ženy, které se na kandidátce dostaly na vrchních pět pozic, tvoří například u Zelených 48 procent, u Pirátů 33 procent, u hnutí ANO 23 procent. TOP 09, jediná z parlamentních stran vedená ženou, Markétou Pekarovou Adamovou, na nejvyšší příčky nominovala ženy jen v 15 procentech. Celkem 24 ze 72 politických uskupení pak do prvních pěti pozic nenominovalo žádnou ženu.