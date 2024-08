Sociální demokracie se na politické scéně ztrácí, její dlouholetý člen a místopředseda Martin Netolický přitom počtvrté pomýšlí na křeslo pardubického hejtmana. V rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje, proč v krajských volbách značku Socdem opět schovává. Ale také popisuje, v čem vidí pro stranu naději. "V případě spolupráce s komunisty bych zvažoval, jestli je pro mě ve straně ještě místo," říká.

Věříte, že má Sociální demokracie na české politické scéně ještě budoucnost?

Sociální demokracie je především světonázor, postoj k hodnotám a idejím. Kdybychom se podívali do české populace, zjistíme, že sociálnědemokratický postoj zastává poměrně hodně lidí. Myslím, že se za sociální demokraty považovalo v minulosti kolem 20 až 30 procent lidí. Bohužel v posledních letech strana patrně nepřesvědčila, že dostatečným způsobem tyto hodnoty hájí. V Česku ale směr smysl má a pevně věřím, že v budoucnu opět vzroste.

Když tomu věříte, proč letos opět značku Socdem u kandidatury do krajských voleb schováváte? Kandidujete znovu jako uskupení 3PK.

Čekal jsem tuto otázku a připravil jsem se. Když se podíváme na 95 kandidujících subjektů do krajských voleb, vyjde nám, že tak postupují i strany stávající vládní koalice. Krajským volbám dominují hlavně uskupení zaměřená na regionální a místní témata. My rozhodně nijak nevybočujeme, naopak.

Na rozdíl od jiných, a dokonce i etablovaných hejtmanů, kteří mění název či značku oproti minulé kandidatuře, my zůstáváme u 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj. Letos naopak dáváme najevo, že se nejedná o jednorázový projekt. Z mého pohledu je to spíše naopak posílení u nás v kraji. Letos k nám navíc přibylo hnutí Východočeši.

Chápu, že nejste jediný. Ale ani v minulých volbách jste se ke své straně vůbec nehlásil. Vaše billboardy neměly typickou oranžovou či červenou barvu ani logo strany. Není to tedy tak, že pokud chce dnes politik uspět, musí v kampani skrývat, že je sociální demokrat?

Já bych to takto neviděl. Před minulými volbami jsme oslovovali nejrůznější lidi napříč krajem z jednotlivých regionů. Jenže nechtěli vstupovat do žádné strany, ale rádi personálně podpořili náš koncept. Takže jsme se dohodli, že v rámci hnutí Společně pro kraj, které vede senátor Petr Fiala, vytvoříme koalici.

Upozorňuju, že jsem v Sociální demokracii 24 let, zůstal jsem na rozdíl od mnoha lidí, kteří ve chvíli, když šla v preferencích dolů, odešli. Dnes dokonce kandidují za různé jiné subjekty. Vydržel jsem tam i přes vzestupy a pády. Nejsem tam proto, že z toho mám konkrétní prospěch, ale chci podpořit hodnotovou stránku věci a to je nejpodstatnější.

My jsme se pouze v Pardubickém kraji dohodli, že vytvoříme koalici s partnerským hnutím. Složení naší kandidátní listiny je důkazem toho, že lidé už jsou otráveni typickou stranickou politikou. Mají jí plné zuby. Stranická očekávání po roce 1989 zklamala. Chtějí mít ale své zástupce jak na městě, tak na kraji. Myslím, že to už platí i směrem k dalším úrovním politiky, i celostátní. Letošní evropské volby ukázaly, že se mnohem víc než v minulosti volily dominantně osobnosti, ne značka.

Dnešní Socdem nemá moc výrazných tváří a v průzkumech se pohybuje kolem tří procent. Vy jste naopak v čele kraje už třetí období. Pomáháte nějak straně odrazit se ode dna?

Předseda Sociální demokracie Michal Šmarda vnímá náš postup jako jednu z možností, jak stranu zase vrátit do politiky, mimo jiné v regionech. Bavíme se o letošních krajských volbách. Strana musí reagovat, přemýšlet, co dělá zle, a hledat i spolupráci s dalšími.

Je to ale o jednání s konkrétními lidmi, třeba i těmi, kteří nejsou členy žádné strany. Po našem vzoru se letos některé regiony rozhodly jít na kandidátkách obdobnou cestou spolupráce s osobnostmi ze svého kraje.

Měla by se Sociální demokracie s někým spojit i do sněmovních voleb?

Po krajských volbách bude čas zamyslet se, jestli to může fungovat i pro celostátní volby. Neustále žijeme ve škatulkách, čemuž se bráním. Záleží, jestli se s ostatními subjekty dokážeme dohodnout. Pokud ne, Sociální demokracie půjde samostatně. Nevidím v tom dramatický problém. Na sjezdu, který bude dva týdny po krajských volbách, si strana řekne, kterým směrem se vydá.

V evropských volbách uspěli komunisté s koalicí Stačilo! Je na místě i spolupráce s nimi?

Spolupráce se nakonec dojednala v Ústeckém kraji. Pokud jde o uskupení pro krajské volby, které zohledňuje nějaká regionální specifika, beru to. Na celostátní úrovni ale podle mě v Socdem nepřevažuje názor, že se máme spojit. Spousta sociálních demokratů by to neskousla, protože by to mohli vnímat jako "slučovací záležitost" i vzhledem k tomu, že část měla v rodině lidi z disentu. Takové spojení by znamenalo další odliv členů a destabilizaci strany.

Vy byste to skousl?

Byl bych velmi opatrný. Šel bych jinou cestou, protože přece jenom je rozdíl mezi sociálnědemokratickým a komunistickým směrem. Nedovedu si to představit. Pokud by k tomu došlo, zvažoval bych, jestli je tam ještě pro mě prostor.

Když vám jdou kolegové po krku, vyčerpá vás to

V roce 2016 jste tvrdil, že funkci hejtmana je možné dělat dobře jenom dvě funkční období a že se nechcete stát politickým dinosaurem. Teď kandidujete počtvrté. Co se změnilo?

Prohlásil jsem to v situaci, kdy jsem absolvoval neuvěřitelné osobní a hnusné boje uvnitř Sociální demokracie v kraji, ze kterých jsem byl šíleně unavený. Že jsem z centra neměl úplně oporu, bych zvládl. Ale já se musel dívat na některé kandidáty z čela listiny, kteří mi bodali ostrou rezavou dýku do zad, a ve stejný moment se usmívat navenek a tvářit se, že se nic neděje kvůli úspěchu celku.

V politice jsou klíčoví spolupracovníci. Dokážou vás nabít energií, pokud jsou kreativní a chtějí samosprávě pomáhat. Pokud vám ale naopak jdou po krku, neuvěřitelně vás to vyšťaví a vyčerpá. Po volbách v roce 2020 a i nyní ale cítím pravý opak a pracuje se mi dobře. Kdyby v Pardubickém kraji nebyla kontinuita v rozhodování, nezvládli bychom například stabilizovat velmi ztrátové zdravotnictví, které v roce 2012 v jednotlivých nemocnicích bylo prakticky před bankrotem (ČSSD kraj vedla od roku 2008 - pozn. red.). Klíčové pro nás nyní bude rozpočtové určení daní.

Takže se nebojíte, že z vás bude politický dinosaurus?

Na krajském úřadě je tým, kde jsme si věkově blízcí, a na jeho fungování je to znát. Přináší to určitou energii a styl přemýšlení. V politice je důležitá institucionální paměť, tedy forma zkušenosti. Jen tak někdo už vás neobalamutí, když ji získáte. Vedu si poctivé poznámky už od roku 2011, než jsem nastoupil do funkce. K množství věcí jsem schopen se vrátit, ať ke vzniku problému, číslům z dané doby či ke schůzkám. Se zkušenostmi jste složitějším cílem pro protistranu. Politik nemá být jen loutkou.

V krajských volbách vás vyzve hnutí ANO v čele s bývalým hokejistou a manažerem klubu Dynamo Pardubice Dušanem Salfickým. Pokud uspějete, uděláte jako v minulosti všechno pro to, aby se ANO nedostalo do vedení kraje?

Naše krajská koalice je dlouhodobě postavená na osobních vztazích. Nikdo nedělá naschvály. Ale v kraji kandiduje dvanáct subjektů, takže vnímám politickou realitu. Není to tak, že zvítězíte a máte pohodu. Politici spolu hlavně musí chodit do práce. Mohu vám garantovat, že když někdo bude žvanit nesmysly už ve volební kampani, tvářit se, že to je jenom o kampani, slibovat nesplnitelné, zároveň bude pomlouvat a intrikovat, potom do týmové spolupráce nepatří. Nejvíc mě mrzí a vytáčí, když někdo mediálně vydává práci druhých za svoji.

A teď mluvíte o hnutí ANO?

Momentálně k tomu v kampani nedochází, ale jsou prázdniny, naplno to začne až na podzim. Z jedné strany cítím bohužel demagogii, používání nepřesných údajů. Ale neřeknu, o koho jde. Kromě toho zatím kampaň probíhá korektně.

Loni jste založil iniciativu Hlas samospráv jako sdružení regionálních politiků nespokojených s vládní politikou vůči krajům a obcím. Letos v červenci vzniklo nové hnutí se stejným názvem, které založil bývalý vlivný šéf hradní administrativy a Správy Pražského hradu za prezidenta Miloše Zemana Jan Novák. Podle Deníku N je součástí hnutí advokát Petr Michal, který kdysi zastupoval Zemanova poradce Martina Nejedlého. Michal je podle deníku také ve vašem spolku. Opravdu mezi vámi neexistuje žádné spojení?

Hlas je obecné slovo. Ve statistice hnutí, stran a koalic do krajských voleb jsem našel šest různých hlasů. Jak jsme se to dozvěděli, nechali jsme název našeho spolku změnit. Nechceme ho rozpouštět. Vzhledem k tomu, že členy spolku jsou lidé napříč politickým spektrem, tak se i nabízí, že je to něco jiného než politická strana. Činnost je jednoznačně oddělená od politické soutěže. Spolek nemůže kandidovat.

Iniciativa vznikla jako reakce na řadu vládních kroků, které šly proti územním samosprávám, například financování nepedagogických pracovníků či změna zákoníku práce.

Nechal jsem odeznít mediální vlnu a pak jsem se spojil s panem Novákem telefonicky. Potvrdili jsme si, že naše činnost je oddělená a každý máme úplně jiné cíle. Jeho hnutí chce do budoucna pravděpodobně dělat činnost politického charakteru, je to každého věc. Telefonát byl korektní a slušný a tím to pro nás skončilo.

Takže než se to objevilo v médiích, neprobíhaly mezi vámi žádné pokusy o spolupráci?

Nebyl jsem v žádném přípravném výboru. Bavili jsme se ale o tom, že když se objeví témata, která se budou dotýkat samospráv a bude dobré na ně upozornit, tak se můžeme vzájemně podpořit. Ale já spolek neovládám, jsem pouze jeho předseda, takže vždycky to musí být po konzultaci s ostatními kolegy.

Neberete to tedy tak, že vám to lidé z Novákova hnutí udělali naschvál, že se pojmenovali stejně?

Je to nedorozumění, neřeším to. My jsme si zavolali, chlapsky jsme si popovídali a tím to pro mě končí. Jsem regionální politik a považuji se za něj do budoucna. Necítím se jako celostátní politik, velká politika není o konkrétních výsledcích práce. Výsledky máte až za strašně dlouhé období. Kraj je pro mě priorita, ostatní neřeším.

Takže když budete úspěšní v krajských volbách a posílí třeba i spolek Hlas samospráv, který jste přejmenovali na Férově pro obce a regiony, nebudete přemýšlet o sněmovních volbách?

Nevím, nechci vyvolávat jakékoliv vlny, spekulace a konstrukce.

Jste často kritický k vládě. Je ale něco, za co byste ji pochválil?

Osobně mám velmi pozitivní pocit ze spolupráce s ministrem dopravy Martinem Kupkou. Přestože není dopravák, jezdí po regionech a o problematiku se zajímá, nechá si ji vysvětlit. Ale především je to člověk, který když něco řekne, tak to platí. Hlásí se k závazkům, které slíbil. Když řešíme přivaděče k dálnici D35 nebo třeba modernizaci železničního uzlu Česká Třebová, mám pocit, že nám naslouchá. Doufám, že mu to vydrží. O náš kraj se také obdobně zajímá ministr zemědělství Marek Výborný, který odtud pochází. U ostatních z vlády bych musel přemýšlet.

Video: Komentátor Jindřich Šídlo (8. 8. 2024)