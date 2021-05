Vláda umožnila zajít po jedné dávce na pivo bez testu. Nebezpečné, varují experti

Chodit na pivo nebo ke kadeřníkovi jen po první dávce očkování bez negativního testu představuje podle odborníků riziko. Přesto to vláda odsouhlasila. Zahraniční studie dokládají, že vakcíny používané i v Česku jsou vysoce účinné i vůči různým mutacím, nicméně až po obou dávkách. Po podání první dávky vakcíny totiž ještě ani zdaleka tolik nechrání.

Už tři týdny po první dávce vakcíny proti covidu-19 odpadne lidem povinnost nechat se testovat například v zaměstnání nebo při návštěvě restaurace. Tato pravidla platí od pondělí, do té doby výjimku z testování měli očkovaní jen po kompletní vakcinaci.

Bývalý národní koordinátor pro testování Marián Hajdúch upozorňuje, že tato výjimka nedává smysl, protože podle zahraničních studií je riziko přenosu covidu snížené po první dávce jen o 35 až 50 procent.

"Anglická vládní zdravotní agentura Public Health England vydala stanovisko v souvislosti s indickou variantou, že po první dávce ještě vakcíny dostatečně nechrání. I v případě britské varianty tak významná část lidí pořád může nemoc dál přenášet i jí onemocnět. Po druhé dávce toto riziko významně klesá. Dá se říct, že je velmi malé riziko, že člověk onemocní nebo že nemoc bude přenášet," vysvětluje Hajdúch, proč by se raději klonil k tomu, aby lidé očkovaní první dávkou nadále předkládali negativní test.

Člen výboru České vakcinologické společnosti Daniel Dražan zase v České televizi řekl, že tato změna je v rozporu s doporučením vakcinologické společnosti, která uznává imunitu jako průkaznou až 14 dní po druhé dávce.

Hajdúch tvrdí, že povinnost testovat by nemuseli mít lidé, kteří mají sice zatím jen po první dávce vakcíny, ale v minulosti již covid prodělali. V takovém případě se dá očekávat, že už mají v těle dostatek protilátek.

Odcházející ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) vysvětloval, že si uvědomuje, že vyšší ochranu mají lidé až po druhé dávce očkování. Člověk tři týdny po první dávce očkování je ale podle něj srovnatelně bezpečný jako ten, který si udělá amatérský antigenní test.

Náměstkyně ministerstva zdravotnictví Martina Vašáková pak na jednání klinické skupiny prohlásila, že z českých dat vyplývá, že tři týdny po první dávce je ochrana natolik dostatečná, aby šlo na daného člověka pohlížet jako na osobu, která covid prodělala.

Zahraniční studie však ukazují, že účinnost vakcín se liší v závislosti na tom, na jakou mutaci mají fungovat, ale zejména podle toho, zdali člověk obdržel jen jednu, nebo dvě dávky.

Účinnost vakcíny proti standardnímu covidu Pfizer-BioNTech AstraZeneca po 1. dávce po 2. dávce po 1. dávce po 2. dávce Symptomatické onemocnění 55-70 % 85-90 % 55-70 % 85-90 % Hospitalizace 75-85 % 90-95 % 75-85 % bez dat Úmrtnost 75-80 % 95-99 % 75-80 % bez dat Infekčnost 55-70 % 70-90 % 60-70 % bez dat

(zdroj: Public Health England)

Vakcíny ochrání i před indickou mutací

Poslední dobou je nejvíce skloňovaná indická mutace, která se šíří například Velkou Británií, kde již zaznamenali přes pět tisíc případů. Ojediněle se však vyskytla také v Česku. Indická varianta je zřejmě nakažlivější než britská a tamní premiér Boris Johnson nedávno uvedl, že by mohla vážně narušit závěrečnou fázi rozvolňování opatření, která ostrovní stát čeká 21. června.

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock předpokládá, že tato mutace v celé zemi brzy převládne. Premiér Boris Johnson proto vyzval občany, aby s očkováním neváhali. O tom, jak moc je důležité nechat se očkovat oběma dávkami, svědčí nedávno publikovaná studie zmíněného úřadu Public Health England.

Ten konstatoval, že vakcíny Pfizer i v Británii nejpoužívanější AstraZeneca jsou po druhé dávce vysoce účinné vůči indické mutaci. Je však důležité, aby měl dotyčný dokončené očkování. Dva týdny po druhé dávce totiž dosahuje vakcína od Pfizeru 88procentní ochrany před indickou mutací. Po první dávce však chrání pouze z 33 procent. AstraZeneca má po dvou dávkách účinnost 60 procent a stejně jako Pfizer po první dávce chrání jen ze 33 procent.

Ve Spojeném království se používá i Moderna, ale studie uvedla, že těch, co ji dostali, je zatím málo, takže nemohli být zahrnuti do studie. Nicméně Marco Cavaleri, který v Evropské lékové agentuře (EMA) vede tým zajišťující schvalování vakcín, nedávno řekl, že podle dat se zdá, že i vakcína od Moderny by mohla ochránit vůči indické mutaci.

Podle deníku Independent Cavaleri dodal, že EMA shromažďuje více informací ohledně efektivity AstraZenecy a Johnson & Johnson a že je "docela optimistický" v tom, že i tyto vakcíny před mutací ochrání. A britský ministr zdravotnictví Matt Hancock nedávno uvedl, že ve Velké Británii indické variantě nepodlehl nikdo, kdo byl již očkován oběma dávkami.

Nové mutace můžou být hrozbou

Studie Public Health England se zabývala i britskou mutací. Vůči ní poskytoval Pfizer dva týdny po druhé dávce až 93procentní ochranu. Účinnost po první dávce má Pfizer v případě britské mutace o něco vyšší než u indické mutace - necelých 50 procent. AstraZeneca proti britské mutaci chrání po dvou dávkách ze 66 procent a po jedné dávce z 51 procent.

V době, kdy alespoň jednu dávku vakcíny dostala v Česku více než třetina obyvatel, jsou i zde mutace hrozbou, která by mohla zabránit zemi k návratu do předpandemického stavu. Odborníci upozorňují, že je vysoce pravděpodobné, že se objeví ještě další - dosud neobjevené - mutace. Nepředpokládají však, že by se měla objevit některá, která by zcela obešla ochranu po očkování.

Imunolog Zdeněk Hel navíc upozorňuje, že vědci se již nyní snaží najít univerzální vakcínu, která by fungovala na všechny možné mutace. "Pokud se nám podaří vyvinout vakcíny zaměřené na části viru, které nemohou mutovat, budou tyto vakcíny chránit proti širokému spektru variant," říká Hel.