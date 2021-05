Stát váhá s očkováním ve firmách, samy proto zřizují vlastní centra pro zaměstnance

Některé větší společnosti v České republice zřizují po domluvě s krajem očkovací centra ve svých areálech, aby mohly jednoduše naočkovat svoje zaměstnance - a to přesto, že očkování ve firmách zatím oficiálně nezačalo. Stát s ním počítá až poté, co nebude stačit kapacita stávajících velkých očkovacích center.

Přes tři miliony lidí v Česku již dostalo alespoň jednu dávku vakcíny proti nemoci covid-19. Většinou si pro ni došli do očkovacího centra, případně jim ji podali praktičtí lékaři v ordinaci. A pak ještě existuje jedna možnost. Například zaměstnanci firmy Hyundai v Nošovicích se již mohou očkovat proti covidu po směně přímo v areálu firmy. Samozřejmě jen pokud splňují podmínky dané státem - tedy zaregistrovali se k očkování a spadají do věkových kategorií, které již mají nárok na vakcínu.

"Našim zaměstnancům zjednodušujeme proces registrace. Přihlásí se do našeho interního systému, my údaje doplníme, protože víme, kdy má třeba daný člověk jakou směnu nebo zda je zrovna na dovolené, a informace předáme zdravotnickému zařízení, které u nás provádí očkování," popsal mluvčí Hyundai Petr Michník.

Zaměstnancům následně přijde SMS s termínem, stejně jako chodí veřejnosti. Očkování probíhá každý den - po ranní, odpolední a po noční směně. "Tím, že u nás zaměstnanci stráví nějaký čas navíc, za to dostanou benefit, a to kompenzaci ve výši čtyř odpracovaných hodin a také příspěvek na dopravu," sdělil Michník.

Do očkovacího centra, které Hyundai zřídilo, se může přihlásit i kdokoliv z veřejnosti. Právě díky tomu zde mohou po dohodě s krajem očkovat i zaměstnance. Vakcínu zde dostalo už něco přes 300 lidí, z toho dvě třetiny zaměstnanců. Kapacita centra v Hyundai je však až 300 očkovaných za den. Zaměstnanci se očkují v ordinaci závodního lékaře v areálu, veřejnost v rehabilitačním centru, které se nachází před branou areálu.

Připravené začít s očkováním jsou i mnohé další firmy. V dubnovém průzkumu Svazu průmyslu a dopravy vyjádřilo ochotu očkovat své zaměstnance 86 procent společností.

"Přestože vakcinační strategie už od ledna počítala se zapojením firem do očkování a mnohé se na to měsíce připravují, podniky zatím nemají k vakcínám přístup. Ministerstvo zdravotnictví se aktuálně očkováním ve firmách nezabývá, přestože na všech jednáních zdůrazňujeme, že firmy jsou připravené a ochotné pomoci. Bohužel ale stále není ze strany vlády dostatečná plošná podpora pro firemní očkovací místa," řekl člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Miroslav Palát. To, že by firmy rády očkovaly, ale nemají čím, potvrzuje i mluvčí stavební společnosti Metrostav Vojtěch Kostiha: "Pokud by bylo možné vakcínu legálně pro naše spolupracovníky sehnat, udělali bychom to," sdělil.

Na to však zatím není dostatek vakcín. Jedinou cestou, jak očkovat zaměstnance, je zřídit po domluvě s krajem očkovací místo, podobně jako to udělala automobilka Hyundai. Stát počítá se zapojením firem, až bude mít přebytek vakcín. "Se zapojením firem počítáme v okamžiku, kdy nebudou dostačující kapacity na očkovacích místech, případně v okamžiku, kdy bude třeba motivovat k očkování další skupiny občanů," vysvětlila mluvčí resortu Jana Schillerová.

Zatím je tedy možné nechat se očkovat v očkovacím centru nebo u praktického lékaře. Stát však postupně menší očkovací centra v krajích zavírá s tím, že se očkování bude soustřeďovat do těch velkokapacitních a zároveň zrychlí očkování u praktických lékařů, kteří mají nově napřímo do svých ordinací dostávat tři typy vakcín.

Očkují i železárny

Veřejná očkovací centra ve firmách zatím vznikají v Moravskoslezském kraji - kromě zmíněné automobilky Hyundai je to i společnost AL Invest v Břidličné. Provizorní očkovací centrum pro své zaměstnance zřídily také Třinecké železárny, které spolupracují s nemocnicí Agel. První dávku už dostalo téměř 1300 zaměstnanců, 150 z nich už i druhou dávku. Očkovací centrum vzniklo v prostorách bývalého krytu civilní obrany uvnitř areálu.

"Očkování v areálu hutě provádí zdravotníci z Nemocnice Agel Třinec-Podlesí od dubna, a to vakcínami Pfizer. Zdravotníci vakcíny dostávají od kraje, my do toho procesu nevstupujeme. My jsme akorát poskytli prostory a vytvořili interní registrační systém pro zaměstnance, který zohledňuje i to, kdy mají směnu, aby na očkování byli odpočatí," popsala mluvčí železáren Petra Macková s tím, že očkování probíhá podle potřeby - třeba tento týden to bude ve čtvrtek a v pátek.

I zde samozřejmě zaměstnanci, kteří vakcínu dostanou, musí spadat do věkových kategorií, kterým už očkování povolil stát. Na toto očkovací místo se však mohou přihlásit pouze zaměstnanci. "My nemůžeme očkovat veřejnost, nemůžeme dovnitř do areálu pustit nikoho mimo zaměstnance, je to proto jen pro ně," dodala Macková.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) zdůvodňuje spolupráci s očkovacími centry fungujícími v prostorách firem vysokou koncentrací zaměstnanců, například v Hyundai jich pracují čtyři tisíce. "Díky tomu, že tam je hodně lidí, se proočkují v poměrně krátkém čase. Je to i motivace pro zaměstnance," podotkl Vondrák.

Stát však zatím oficiálně "firemní" očkování nespustil. "Nevím, že by firmy již očkovaly, a taky netuším, jak by se k vakcíně dostaly. Musíme to promyslet. Stále nemáme dostatek Pfizeru, potřebovali bychom ho víc, ale rozhodneme podle situace. A pokud nám firmy pomohou propagovat očkování pro svoje zaměstnance, určitě s nimi v tomto směru budeme chtít diskutovat," sdělil minulý týden premiér Andrej Babiš (ANO).