Problémy ruské vakcíny. Stovce tisíc dávek Sputniku na Slovensku končí expirace

Slovensko chce v červnu začít očkovat ruskou vakcínou Sputnik V. Na skladě má dávky pro 100 tisíc lidí, musí se ale použít do července, pak jim vyprší expirace. Látka, která na skladech leží už od února, navíc není registrovaná v Evropské unii. Ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský nyní prohlásil, že on by si vakcínu píchnout nenechal.

0:47 Nie! Slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský odpověděl na otázku, zda by nechal očkovat ruskou vakcínou Sputnik V. | Video: Facebook/RTVS