V červnu budou zdarma dva PCR a čtyři antigenní testy, za týden otevřou bazény venku

V Česku v pondělí začala další vlna rozvolňování ve službách, kultuře, amatérském sportu či ve školství, za týden se zmírní další restrikce. Od 31. května budou moct otevřít venkovní bazény, a to maximálně polovinu své kapacity. Bude také možné znovu organizovat skupinové prohlídky památek či muzeí. V červnu budou mít lidé nárok na hrazené dva PCR a čtyři antigenní testy na covid-19 zdarma.

"Během prázdnin připravujeme speciální režim, aby PCR testy i testy antigenní zdarma byly k dispozici cestovatelům," řekl po pondělním jednání vlády ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Dosud jsou antigenní testy hrazeny každé tři dny, PCR test musí předepsat lékař nebo hygienik. Současně se sníží cena testů pro pojišťovny i pro samoplátce. PCR test by měl stát asi 600 korun, antigenní 250 korun.

Kabinet v pondělí rozhodl o tom, že poslední květnový den se mohou otevřít venkovní bazény a koupaliště, uvnitř mohou návštěvníci využít jen šatny. Kongresů a konferencí se bude moct zúčastnit 250 lidí uvnitř i venku, ovšem při naplnění kapacity jen na 50 procent.

Skupinové prohlídky památek či muzeí bude možné pořádat pro nejvýše deset osob, nebo až pro 30 lidí, kteří se prokážou bezinfekčností. Pro vnitřní aktivity, sport, shromáždění či oslavy bude limit 75 lidí uvnitř a 150 venku. Při dodržení některých podmínek mohou zpívat společně pěvecké sbory, a to při účasti nejvýše 30 osob.

Vnitřní prostory gastronomických zařízení by se podle Arenbergera mohly otevřít 14. června, pokud se nezhorší epidemická situace.

Kompenzační bonus končí, Antivirus pokračuje

Pro řadu postupně otevíraných aktivit a služeb je nutné prokázat bezinfekčnost, a to třemi způsoby - negativním testem na koronavirus, certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání nemoci covid-19 v uplynulých 180 dnech. Očkování nemusejí mít lidé kompletní, stát uznává už lhůtu 22 dní po podání první dávky, s čímž někteří odborníci nesouhlasí. Tři týdny po první dávce je člověk asi stejně bezpečný jako po antigenním samotestu, obhajoval tento postup Arenberger.

Současně se zlepšováním epidemické situace a otevíráním dalších obchodů, služeb a provozů vláda začíná omezovat či rušit některé podpůrné programy. Ministerstvo financí už neprodlouží vyplácení kompenzačního bonusu podnikatelům a společníkům malých firem za červen. Pomoc by tak měla směřovat jen pro uzavřené provozy, kterým budou k dispozici programy od ministerstva průmyslu a obchodu a program Antivirus.

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhlo prodloužit do konce června vyplácení už jen dvou ze tří příspěvků z programu Antivirus, a to na mzdy v uzavřených provozech a na náhrady pro lidi v karanténě. Na konci května by tak mělo skončit dorovnávání části výdělku při výpadku poptávky či surovin.