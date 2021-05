Očichání psem je přesnější než antigenní test. Stát je ve školách ale povolit nechce

Psi běžně doprovází záchranářské týmy při hledání lidí zavalených sutinami, na letištích odhalují drogy či dokážou vyčenichat nastraženou bombu. Brzy by se mohli stát i běžnou součástí testování na covid-19. Tým českých expertů totiž dokázal, že pes může díky svému čichu velmi dobře koronavirus odhalit. Ministerstvo zdravotnictví však na žádost o schválení metody vůbec nereagovalo.

V Česku se každým dnem provedou desítky tisíc testů na covid-19. Už zdaleka nejde jen o invazivní metody, jako je výtěr z nosní dutiny, ale testuje se také pomocí kloktání či analýzy slin. Kynolog Gustav Hotový společně s týmem Search and Rescue Czech Republic však ve výzkumu prokázal, že přítomnost koronaviru v lidském těle dokáže poměrně přesně odhalit i čich správně vycvičeného psa.

Prozatím to nefunguje tak, že by pes přišel přímo k člověku a určil, jestli je pozitivní, ač i tuto metodu český tým zkouší prozatím s velmi dobrými výsledky. Stále ale chybí dostatek dat, aby se dalo s určitostí říct, jak tento způsob funguje. Hotového tým má však dostatek dat na jiný způsob testování a ty ukazují, že psi mohou být výrazně spolehlivější než rychlé antigenní testy, které se používají například ve firmách či ve školách.

"Spíš bych to přirovnal k PCR testům, protože nám vychází 94procentní úspěšnost," říká kynolog Hotový. Jeho slova potvrzuje i francouzská studie, o které před časem informovala agentura Bloomberg. Podle ní dokázali psi správně určit 97 procent pozitivních vzorků a 91 procent negativních.

To je skutečně výrazně lepší výsledek než u některých antigenních testů. Výzkumníci z Fakultní nemocnice Motol před časem upozornili, že zejména u bezpříznakových jedinců antigenní testy příliš spolehlivé nejsou a jejich citlivost může být i méně než padesátiprocentní.

"Nikdo neříká, že by psi mohli nahradit PCR stroje, ale výsledky jsou velmi slibné," řekl před časem časopisu Nature veterinární neurolog Holger Volk z hannoverské univerzity, který vede výzkum psů odhalujících covid-19.

Čichání ke sklenicím

Čeští experti se zatím zaměřují především na to, aby psi dokázali správně rozpoznat odebrané vzorky. Jejich získávání je navíc zcela bezbolestné. Spočívá v tom, že si člověk přiloží na horní polovinu svého těla něco, co připomíná krycí obvaz, který nasaje pach člověka. Po pár minutách ho sundá a vloží do připravené sklenice. Ta pak cestuje na místo, kde se již do práce pustí psi.

Ti proběhnou vyrovnanou řadu vzorků a v případě, že z některého ucítí pach koronaviru, nacvičeným signálem ho označí, například si před něj lehnou nebo sednou. Hotový upozorňuje, že jeho tým se snaží získat co nejpestřejší paletu testů, takže nyní může tvrdit, že psi dokážou poznat koronavirus nehledě na to, o jakou mutaci jde a zda člověk má, či nemá příznaky, nebo jakého je věku.

V některých případech dokonce i dříve, než to odhalí standardní testy. "Když se člověk nakazí, tak se mu začne pachová signatura měnit okamžitě bez ohledu na to, jestli je, nebo není infekční," vysvětluje Hotový. Samotný člověk to nemá šanci rozpoznat, ale pes má čich tisíckrát až desettisíckrát lepší než lidé.

Takto kvalitní psí smysl vedl během testování k zajímavým situacím. Během zkoušení například různí psi v několika dnech po sobě jako pozitivní odhalovali vzorek člověka, který opakovaně vycházel při testech jako negativní. Figurantovi pak vyšel pozitivní i test, ale až o několik dní později, než to odhalili psi.

Anna Durbinová z katedry mezinárodního zdraví Univerzity Johnse Hopkinse se domnívá, že i přesto je ještě příliš brzo na to, říkat, jak účinným nástrojem se psi v boji s koronavirem stanou. "Myslím ale, že tam určitě potenciál je," řekla pro National Geographic Durbinová, podle které by vycvičení psi mohli poskytnout počáteční screening, který by pak případně potvrdil laboratorní test. Do jeho výsledků by ale potenciálně nakažení mohli dodržovat preventivní karanténní opatření.

Ministerstvo na žádost vůbec nereagovalo

Podle Hotového by bylo vhodné tímto způsobem testovat ve firmách, školách, ale třeba i domovech důchodců či věznicích. Koneckonců si to už na několika zařízeních vyzkoušeli. Aby bylo možné metodu využít v rámci vládou nařízeného testování, například právě ve firmách či školách, muselo by ji stejně jako každý antigenní test schválit ministerstvo zdravotnictví.

Tým kolem Hotového požádal o schválení a žádost doplnil třemi studiemi, a dokonce i souhlasem dvou etických komisí dvou fakultních nemocnic, že tento způsob testování neodporuje lékařské etice. Ministerstvo však metodu neschválilo. Podle Hotového na žádost dokonce vůbec nereagovalo. O vyjádření k testování psy žádal i deník Aktuálně.cz, ministerstvo však ani na opakované dotazy po téměř měsíci neodpovědělo.

To však neznamená, že testování psy je v Česku zakázané, jen ho nelze používat pro splnění vládních nařízení. Hotový spoléhá na to, že až povinnost testovat ve firmách skončí, což by podle posledních vyjádření představitelů vlády mohlo být na konci června, řada společností bude chtít kvůli bezpečnosti své zaměstnance testovat nadále. Vzhledem ke spolehlivosti, které "psí testování" ve studiích ukazuje, a velmi nízké ceně by se některé firmy mohly vydat právě touto cestou.

Naučí se to i bernardýn

Mezitím by se počet psů, kteří umí odhalit koronavirus, mohl rozrůst. Podle Hotového to lze psa spolehlivě naučit za zhruba dva měsíce. Ačkoliv některé rasy jsou k tomu předurčené více, kynolog tvrdí, že by to dokázal naučit jakéhokoliv psa, třeba i bernardýna. "Od začátku ale máme velkého knírače, jagdteriéra, německého ovčáka, border kolii nebo několik malých münsterlandských ohařů. Jsou to psi i feny," vyjmenovává Hotový.

Neznamená to ale, že nejde o náročný výcvik. Rozpoznat koronavirus může být pro psa výrazně obtížnější než třeba vyčmuchat výbušninu. "Je to podobné, metoda by byla téměř identická, jako kdyby hledal výbušninu ve fabrice, kde se vyrábí výbušniny. Byly by tam všechny sloučeniny, ze kterých se výbušnina vyrábí a on by měl v barvě pachů najít přesně ten, který odpovídá tomu, když už je výbušnina složená dohromady," vysvětluje Hotový.

Pes odhalující koronavirus ale má oproti těm, kteří hledají výbušninu, naopak výraznou výhodu v tom, že se nemusí učit pohybovat se v náročném terénu například v sutinách zborceného domu. Přesto by i covidoví psi mohli být brzy nasazeni do "terénu".

Čeští kynologové testují, že by psi například na letištích přímo odchytávali nakažené. "Je to metoda, která se dá přirovnat k detekčnímu rámu. Pes dokáže nakaženého označit ve skupině. Nemusíte mu nic odebírat, ale pes na něj prostě ukáže. Dojde k němu a například si u něj lehne. Nečekali jsme, že to půjde takhle dobře," říká Hotový.

V této metodě ale odborníci nejsou ještě tak daleko, stále ji vyzkoušeli jen na několika desítkách případů, ačkoliv výsledky vypadají slibně. Aby je bylo možné považovat za relevantní, bude potřeba provést ještě řadu dalších pokusů. Mezitím však psi mohou odhalovat covid z odebraných vzorků.

