Vláda pošle Ukrajině další materiál, schválila i příspěvek na ubytování uprchlíků

Vláda schválila dodávku dalšího vojenského materiálu pro Ukrajinu, uvedl bez dalších podrobností po zasedání kabinetu vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Kabinet také odhlasoval příspěvek na dočasné nouzové přístřeší 200 korun za osobu a noc bez ohledu na to, zda se bude jednat o dospělého nebo dítě. V jiných ubytovacích zařízeních bude dotace státu činit 250 korun.

"Vláda bez bližší specifikace schválila další pomoc v rámci poskytnutí vojenského materiálu ukrajinské straně," oznámil Rakušan. "Jednání vlády bylo v režimu, který vyžaduje nějakou míru diskrétnosti informací. Je to jenom signál toho, že pomoc pokračuje. O finančním krytí dané pomoci se jedná i na mezinárodní úrovni," dodal vicepremiér.

Ministerstvo obrany již na Ukrajinu, která se brání ruské agresi, poslalo vojenskou pomoc za asi 750 milionů korun. Šlo o munici, samopaly, kulomety, odstřelovačské pušky nebo protiletecké střely S-2. Podobu částí daru úřad z bezpečnostních důvodů nespecifikoval.

Na Ukrajinu zároveň z Česka proudí zbraně díky darům na účet ukrajinské ambasády, na který lidé a firmy poslali podle náměstka ministryně obrany Tomáše Kopečného asi 700 milionů korun.

Vláda také podle Víta Rakušana odsouhlasila příspěvek na dočasné nouzové přístřeší 200 korun nebo 250 korun. Ministři počítají s tím, že částku ještě navýší kraje. Dvěma třetinami by se na příspěvku pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny podílel stát, třetinou kraje, řekl Rakušan.

Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek zopakoval, že hoteliéři už poskytli tisíce lůžek pro uprchlíky zdarma, ale v případě většího počtu pokojů to již není možné a potřebují pokrýt alespoň náklady. Ty činí 500 korun za lůžko na noc. Upozornil, že vláda s oborovými organizacemi příspěvky nekonzultovala.

Dotaci by měli také dostat ti, kteří u sebe doma či ve svých bytech ubytují uprchlíky. Solidární příspěvek by mohl činit tři tisíce korun měsíčně. Nejvýš by ale stát na domácnost poskytoval devět tisíc korun měsíčně.

Návrh vládního nařízení s částkou a podmínkami jejího přidělení připravilo ministerstvo práce. Vláda by mohla předpis schválit příští týden poté, co začne platit nový zákon o zaměstnávání a zabezpečení uprchlíků. O normě by měl ve čtvrtek rozhodovat Senát a poté ji dostane k podpisu prezident.

Podle původního návrhu ministerstva práce měli soukromí ubytovatelé dostávat na ubytovanou osobu na měsíc tisíc korun, nejvýš ale pět tisíc korun na domácnost. Podle zástupců některých organizací a institucí byla tato částka nízká a její navýšení by zvedlo ochotu lidí byty poskytnout.